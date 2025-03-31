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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250331/نظام-كييف-يخسر-190-جنديا-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة----1099101765.html
قوات نظام كييف تخسر 190 جنديا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
قوات نظام كييف تخسر 190 جنديا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بشرية بلغت نحو... 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T11:15+0000
2025-03-31T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غورنال وغويفو وأوليشنيا، كما تم صد هجوم مضاد للقوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح البيان ان القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 190 جنديًا، كما تم تدمير دبابة وناقلة جند مدرعة، و3 مركبات مدرعة قتالية و5 سيارات ومدفعين وقذيفة هاون و3 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة، كما استسلم جنديان من القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: مواصلة أوكرانيا قصف منشآت الطاقة على الرغم من تصريحات كييف دليل على عجزها التامالدفاع الروسية: كييف تواصل هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا
https://sarabic.ae/20250331/الدفاع-الروسية-مواصلة-أوكرانيا-قصف-منشآت-الطاقة-على-الرغم-من-تصريحات-كييف-دليل-على-عجزها-التام--1099096888.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

قوات نظام كييف تخسر 190 جنديا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك خلال 24 ساعة

11:15 GMT 31.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بشرية بلغت نحو 190 عسكريًا، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غورنال وغويفو وأوليشنيا، كما تم صد هجوم مضاد للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".

وأوضح البيان ان القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 190 جنديًا، كما تم تدمير دبابة وناقلة جند مدرعة، و3 مركبات مدرعة قتالية و5 سيارات ومدفعين وقذيفة هاون و3 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة، كما استسلم جنديان من القوات المسلحة الأوكرانية.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مواصلة أوكرانيا قصف منشآت الطاقة على الرغم من تصريحات كييف دليل على عجزها التام
09:44 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الروسية: مواصلة أوكرانيا قصف منشآت الطاقة على الرغم من تصريحات كييف دليل على عجزها التام
الدفاع الروسية: كييف تواصل هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا
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