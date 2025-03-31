https://sarabic.ae/20250331/نظام-كييف-يخسر-190-جنديا-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة----1099101765.html

قوات نظام كييف تخسر 190 جنديا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك خلال 24 ساعة

قوات نظام كييف تخسر 190 جنديا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بشرية بلغت نحو... 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T11:15+0000

2025-03-31T11:15+0000

2025-03-31T11:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غورنال وغويفو وأوليشنيا، كما تم صد هجوم مضاد للقوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح البيان ان القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 190 جنديًا، كما تم تدمير دبابة وناقلة جند مدرعة، و3 مركبات مدرعة قتالية و5 سيارات ومدفعين وقذيفة هاون و3 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة، كما استسلم جنديان من القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: مواصلة أوكرانيا قصف منشآت الطاقة على الرغم من تصريحات كييف دليل على عجزها التامالدفاع الروسية: كييف تواصل هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا

https://sarabic.ae/20250331/الدفاع-الروسية-مواصلة-أوكرانيا-قصف-منشآت-الطاقة-على-الرغم-من-تصريحات-كييف-دليل-على-عجزها-التام--1099096888.html

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