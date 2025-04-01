https://sarabic.ae/20250401/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-هاجمت-لمرتين-منشآت-البنية-التحتية-للطاقة-خلال-الليل-1099124888.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت لمرتين منشآت البنية التحتية للطاقة خلال الليل
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت لمرتين منشآت البنية التحتية للطاقة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مرتين خلال الليلة الماضية، البنية التحتية للطاقة في روسيا. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T08:39+0000
2025-04-01T08:39+0000
2025-04-01T08:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية لمرتين، منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية".وتابع: "الساعة 11:38 أيضًا، في مقاطعة بيلغورود، ونتيجة لغارة شنتها طائرة مسيرة أوكرانية على محطة محولات فرعية كاملة سمورودينو، تم قطع خط الجهد العالي 10 كيلو فولت، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 1200 مستهلك منزلي في منطقة غرايفورونسكي".وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن كييف هاجمت محطة قياس الغاز "سودجا" في مقاطعة كورسك بأوامر من لندن، وإن تحديد أهداف الضربات تم باستخدام أنظمة الأقمار الصناعية الفرنسية، وتم إدخال الإحداثيات والإطلاق من قبل متخصصين بريطانيين.وأضافت زاخاروفا، أن المحطة تعرضت بالفعل لهجوم من قبل نظام كييف، والآن، بعد ضربة صاروخية، تم تدميرها تقريبًا.موسكو: كييف تسعى من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى تعطيل أي اتفاقات سلامبوتين يؤكد أن ترامب يريد بصدق إنهاء الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250328/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يواصل-هجماته-على-البنية-التحتية-للطاقة-الروسية--1099025374.html
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روسيا
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت لمرتين منشآت البنية التحتية للطاقة خلال الليل
08:39 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 08:51 GMT 01.04.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مرتين خلال الليلة الماضية، البنية التحتية للطاقة في روسيا.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية لمرتين، منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية".
وأضاف البيان: "في 31 مارس (آذار الماضي) الساعة 10:08 في مقاطعة زابوروجيه، نتيجة لهجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على محطة فرعية كهربائية بجهد 35 كيلو فولت في نوفوغورييفكا، تم إيقاف إمدادات الطاقة للمستهلكين في منطقة توكماكوفسكي".
وتابع: "الساعة 11:38 أيضًا، في مقاطعة بيلغورود، ونتيجة لغارة شنتها طائرة مسيرة أوكرانية على محطة محولات فرعية كاملة سمورودينو، تم قطع خط الجهد العالي 10 كيلو فولت، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 1200 مستهلك منزلي في منطقة غرايفورونسكي".
وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه "بغض النظر عن تصريحاته العلنية حول دعم الاتفاقات الروسية الأمريكية بشأن حل تدريجي للصراع في أوكرانيا، يواصل نظام كييف ضرب منشآت الطاقة الروسية من جانب واحد كل يوم".
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن كييف هاجمت محطة قياس الغاز "سودجا" في مقاطعة كورسك بأوامر من لندن، وإن تحديد أهداف الضربات تم باستخدام أنظمة الأقمار الصناعية الفرنسية، وتم إدخال الإحداثيات والإطلاق من قبل متخصصين بريطانيين.
وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "هناك ما يدعو للاعتقاد بأن توجيه الضربات وتحديد أهدافها تم عبر أنظمة الأقمار الصناعية الفرنسية، وأن إدخال الإحداثيات وإطلاقها تم من قِبل متخصصين بريطانيين. وصدرت الأوامر من لندن".
وأضافت زاخاروفا، أن المحطة تعرضت بالفعل لهجوم من قبل نظام كييف، والآن، بعد ضربة صاروخية، تم تدميرها تقريبًا.