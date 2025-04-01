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الرئيس الإيراني: عازمون على تنفيذ كافة اتفاقياتنا مع العراق
الرئيس الإيراني: عازمون على تنفيذ كافة اتفاقياتنا مع العراق
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده عازمة على تنفيذ كافة اتفاقياتها مع العراق، لمواصلة تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T16:03+0000
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وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات بزشكيان جاءت خلال محادثة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.وهنأ مسعود بزشكيان، العراق، حكومة وشعبا بقدوم العيد المبارك، موضحا أن إيران مهتمة بتوسيع العلاقات في مختلف المجالات مع الجار الشقيق.في وقت أعرب بزشكيان عن أمله في تعزيز الوحدة بين جميع الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن إيران عازمة على تنفيذ كافة اتفاقياتها مع العراق، من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتحييد مؤامرات الأعداء لتقسيم دول المنطقة.من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن أمله في أن تؤدي جهود البلدين العراقي والإيراني إلى زيادة الوحدة والتماسك وتعزيز أواصر الأخوة بينهما وجميع الدول الإسلامية، بدعوى أن ذلك سيحقق تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية.وتابع: "ينبغي على الدولتين تعزيز موقفهما لمواجهة أصحاب النوايا السيئة"، مشيرًا إلى أنهما "أحوج إلى ذلك من أي وقت مضى".وأردف السوداني: "عبّرت الحكومة والشعب العراقي دائمًا عن تعاطفهما وتضامنهما مع حكومة إيران وشعبها"، مضيفا: "نحن نقف إلى جانب إيران ضد الأطماع الظالمة، ونثق في قدرتها على تجاوز المرحلة الصعبة المقبلة بسلام".
https://sarabic.ae/20250325/إيران-تعلق-رسميا-على-اتهامات-عراقية-بتصدير-النفط-بوثائق-مزورة-1098922985.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار

الرئيس الإيراني: عازمون على تنفيذ كافة اتفاقياتنا مع العراق

16:03 GMT 01.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده عازمة على تنفيذ كافة اتفاقياتها مع العراق، لمواصلة تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.
وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات بزشكيان جاءت خلال محادثة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
وهنأ مسعود بزشكيان، العراق، حكومة وشعبا بقدوم العيد المبارك، موضحا أن إيران مهتمة بتوسيع العلاقات في مختلف المجالات مع الجار الشقيق.
ناقلة نفط إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
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في وقت أعرب بزشكيان عن أمله في تعزيز الوحدة بين جميع الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن إيران عازمة على تنفيذ كافة اتفاقياتها مع العراق، من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتحييد مؤامرات الأعداء لتقسيم دول المنطقة.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن أمله في أن تؤدي جهود البلدين العراقي والإيراني إلى زيادة الوحدة والتماسك وتعزيز أواصر الأخوة بينهما وجميع الدول الإسلامية، بدعوى أن ذلك سيحقق تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن "تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين إيران والعراق، تمثل شرطا مهما لحضورهما في هذه المنطقة الحساسة".
وتابع: "ينبغي على الدولتين تعزيز موقفهما لمواجهة أصحاب النوايا السيئة"، مشيرًا إلى أنهما "أحوج إلى ذلك من أي وقت مضى".
وأردف السوداني: "عبّرت الحكومة والشعب العراقي دائمًا عن تعاطفهما وتضامنهما مع حكومة إيران وشعبها"، مضيفا: "نحن نقف إلى جانب إيران ضد الأطماع الظالمة، ونثق في قدرتها على تجاوز المرحلة الصعبة المقبلة بسلام".
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