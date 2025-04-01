https://sarabic.ae/20250401/رئيس-الوزراء-العراقي-نقف-إلى-جانب-إيران-ضد-الأطماع-الظالمة-1099132167.html
رئيس الوزراء العراقي: نقف إلى جانب إيران ضد "الأطماع الظالمة"
رئيس الوزراء العراقي: نقف إلى جانب إيران ضد "الأطماع الظالمة"
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن تعاطف حكومة وشعب العراق مع إيران وحكومتها،... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
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وأكد رئيس الوزراء العراقي، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية، أن "تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين إيران والعراق، تمثل شرطا مهما لحضورهما في هذه المنطقة الحساسة".وتابع: "ينبغي على الدولتين تعزيز موقفهما لمواجهة أصحاب النوايا السيئة"، مشيرًا إلى أنهما "أحوج إلى ذلك من أي وقت مضى".في حين، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن "طهران تسعى لإحباط جميع المؤامرات التي تستهدف العلاقات بين طهران وبغداد".وأشار بزشكيان إلى أهمية توسيع العلاقات الإيرانية العراقية في مختلف المجالات، مضيفا: "طهران عازمة على تنفيذ جميع اتفاقياتها مع بغداد لتحييد مؤامرات الأعداء، التي تسعى إلى خلق الفرقة بين دول المنطقة".ومع توتر العلاقات بين واشنطن وطهران، بسبب الاتفاق النووي والمواجهات مع إسرائيل، أصبح العراق في وضع حساس فيما يتعلق بطريقة تعامله مع إيران.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
رئيس الوزراء العراقي: نقف إلى جانب إيران ضد "الأطماع الظالمة"
12:17 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 12:20 GMT 01.04.2025)
أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن تعاطف حكومة وشعب العراق مع إيران وحكومتها، والوقف إلى جانب طهران ضد "الأطماع الظالمة".
وأكد رئيس الوزراء العراقي، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية، أن "تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين إيران والعراق، تمثل شرطا مهما لحضورهما في هذه المنطقة الحساسة".
وتابع: "ينبغي على الدولتين تعزيز موقفهما لمواجهة أصحاب النوايا السيئة"، مشيرًا إلى أنهما "أحوج إلى ذلك من أي وقت مضى".
وأردف السوداني: "عبّرت الحكومة والشعب العراقي دائمًا عن تعاطفهما وتضامنهما مع حكومة إيران وشعبها"، مضيفا: "نحن نقف إلى جانب إيران ضد الأطماع الظالمة، ونثق في قدرتها على تجاوز المرحلة الصعبة المقبلة بسلام".
في حين، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن "طهران تسعى لإحباط جميع المؤامرات التي تستهدف العلاقات بين طهران وبغداد".
وأشار بزشكيان إلى أهمية توسيع العلاقات
الإيرانية العراقية في مختلف المجالات، مضيفا: "طهران عازمة على تنفيذ جميع اتفاقياتها مع بغداد لتحييد مؤامرات الأعداء، التي تسعى إلى خلق الفرقة بين دول المنطقة".
وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية إلى أن واشنطن أبلغت العراق، أن "إيران تستخدم أوراقا عراقية مزورة لتهريب نفطها للأسواق العالمية"، وهو الأمر الذي نفته إيران، لاحقا.
ومع توتر العلاقات بين واشنطن وطهران
، بسبب الاتفاق النووي والمواجهات مع إسرائيل، أصبح العراق في وضع حساس فيما يتعلق بطريقة تعامله مع إيران.