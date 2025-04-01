https://sarabic.ae/20250401/بعد-نيله-شهرة-واسعة-منع-حارس-ميسي-الشخصي-من-دخول-الملاعب-الأمريكية-1099135323.html
بعد نيله شهرة واسعة... منع حارس ميسي الشخصي من دخول الملاعب الأمريكية
بعد نيله شهرة واسعة... منع حارس ميسي الشخصي من دخول الملاعب الأمريكية
سبوتنيك عربي
قررت رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين منع، ياسين تشويكو، الحارس الشخصي لنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، من التواجد داخل الملعب... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T13:33+0000
2025-04-01T13:33+0000
2025-04-01T13:33+0000
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وقلص الدورى الأمريكى لكرة القدم من صلاحيات ياسين تشويكو، مع ليونيل ميسى إذ اقتصر دوره الآن على حماية ميسى وراء الكواليس وممنوع عليه دخول الملعب.وقال تشويكو وفقا لوسائل إعلام إسبانية: "قضيت سبع سنوات في أوروبا، عملت في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، ولم يقتحم الملعب سوى 6 أشخاص، ثم جئت إلى أمريكا، وفي غضون 20 شهرًا فقط، اقتحمه 16 شخصًا، هناك مشكلة كبيرة هنا، دعوني أساعد ميسي".وتم استدعاء الحارس الشخصي، الذي جاء إلى ميامي قادما من باريس بعد حماية ميسي في باريس سان جيرمان، للعمل، في أبريل/نيسان من العام الماضي، بعد أن رصد مشجعا يركض نحو أسطورة كرة القدم.وظهر تشويكو في فيديوهات عديدة وهو يراقب الجماهير عن كثب لمنع أي شخص يقتحم الملعب من إيذاء ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات.الاتحاد المصري لكرة القدم يصدر قرارا بعد ظهور المدير الفني للمنتخب في برنامج رمضانيمليار دولار... "فيفا" يعلن رسميا عن الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية
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رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
بعد نيله شهرة واسعة... منع حارس ميسي الشخصي من دخول الملاعب الأمريكية
قررت رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين منع، ياسين تشويكو، الحارس الشخصي لنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، من التواجد داخل الملعب خلال مباريات الفريق الدورى الأمريكى لكرة القدم.
وقلص الدورى الأمريكى لكرة القدم من صلاحيات ياسين تشويكو، مع ليونيل ميسى إذ اقتصر دوره الآن على حماية ميسى وراء الكواليس وممنوع عليه دخول الملعب.
وفي السياق ذاته، أكد تشويكو أن الرابطة لن تسمح له بالتواجد في الملعب.
وقال تشويكو وفقا لوسائل إعلام إسبانية: "قضيت سبع سنوات في أوروبا، عملت في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، ولم يقتحم الملعب سوى 6 أشخاص، ثم جئت إلى أمريكا، وفي غضون 20 شهرًا فقط، اقتحمه 16 شخصًا، هناك مشكلة كبيرة هنا، دعوني أساعد ميسي".
وتم استدعاء الحارس الشخصي، الذي جاء إلى ميامي قادما من باريس بعد حماية ميسي في باريس سان جيرمان، للعمل، في أبريل/نيسان من العام الماضي، بعد أن رصد مشجعا يركض نحو أسطورة كرة القدم.
وظهر تشويكو في فيديوهات عديدة وهو يراقب الجماهير عن كثب لمنع أي شخص يقتحم الملعب من إيذاء ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات.