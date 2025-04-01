https://sarabic.ae/20250401/خبير-أوروبي-يحدد-شرطا-جذريا-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1099121127.html
خبير أوروبي يحدد شرطا جذريا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
خبير أوروبي يحدد شرطا جذريا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر توماس مالينين، الأستاذ بجامعة هلسنكي، أن السلام في الصراع الأوكراني، سيأتي بعد إقالة فلاديمير زيلينسكي، من السلطة. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T06:46+0000
2025-04-01T06:46+0000
2025-04-01T06:46+0000
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وكتب مالين عبر منصة "إكس": "لا يمكن أن يكون الأمر أبسط من ذلك، أطِح بزيلينسكي، وستحصل على السلام. احتفظ به، وسوف تستمر الحرب وتنتشر في النهاية".وانتهت ولاية فلاديمير زيلينسكي الرئاسية في 20 مايو/ أيار 2024، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في العام ذاته، بحجة الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وقال زيلينسكي إن "الانتخابات الآن في غير وقتها"، بحسب زعمه.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه وفقا للتقييم الأولي، فإن السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا، هي البرلمان ورئيس البرلمان الأوكراني.دوغين: روسيا وأمريكا وجدتا العديد من نقاط الاتفاق في عهد ترامبمستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250401/ترامب-يتوقع-أن-توافق-روسيا-على-اتفاق-التسوية-في-أوكرانيا-1099120574.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير أوروبي يحدد شرطا جذريا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
ذكر توماس مالينين، الأستاذ بجامعة هلسنكي، أن السلام في الصراع الأوكراني، سيأتي بعد إقالة فلاديمير زيلينسكي، من السلطة.
وكتب مالين عبر منصة "إكس": "لا يمكن أن يكون الأمر أبسط من ذلك، أطِح بزيلينسكي، وستحصل على السلام. احتفظ به، وسوف تستمر الحرب وتنتشر في النهاية".
وقام مالينن بوضع علامة إشارة لحسابي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه جي دي فانس.
وانتهت ولاية فلاديمير زيلينسكي الرئاسية في 20 مايو/ أيار 2024، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في العام ذاته، بحجة الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وقال زيلينسكي إن "الانتخابات الآن في غير وقتها"، بحسب زعمه.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه وفقا للتقييم الأولي، فإن السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا، هي البرلمان ورئيس البرلمان الأوكراني.