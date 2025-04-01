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نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250401/خبير-أوروبي-يحدد-شرطا-جذريا-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1099121127.html
خبير أوروبي يحدد شرطا جذريا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
خبير أوروبي يحدد شرطا جذريا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر توماس مالينين، الأستاذ بجامعة هلسنكي، أن السلام في الصراع الأوكراني، سيأتي بعد إقالة فلاديمير زيلينسكي، من السلطة. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T06:46+0000
2025-04-01T06:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتب مالين عبر منصة "إكس": "لا يمكن أن يكون الأمر أبسط من ذلك، أطِح بزيلينسكي، وستحصل على السلام. احتفظ به، وسوف تستمر الحرب وتنتشر في النهاية".وانتهت ولاية فلاديمير زيلينسكي الرئاسية في 20 مايو/ أيار 2024، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في العام ذاته، بحجة الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وقال زيلينسكي إن "الانتخابات الآن في غير وقتها"، بحسب زعمه.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه وفقا للتقييم الأولي، فإن السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا، هي البرلمان ورئيس البرلمان الأوكراني.دوغين: روسيا وأمريكا وجدتا العديد من نقاط الاتفاق في عهد ترامبمستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250401/ترامب-يتوقع-أن-توافق-روسيا-على-اتفاق-التسوية-في-أوكرانيا-1099120574.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير أوروبي يحدد شرطا جذريا لإنهاء الصراع في أوكرانيا

06:46 GMT 01.04.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ذكر توماس مالينين، الأستاذ بجامعة هلسنكي، أن السلام في الصراع الأوكراني، سيأتي بعد إقالة فلاديمير زيلينسكي، من السلطة.
وكتب مالين عبر منصة "إكس": "لا يمكن أن يكون الأمر أبسط من ذلك، أطِح بزيلينسكي، وستحصل على السلام. احتفظ به، وسوف تستمر الحرب وتنتشر في النهاية".

وقام مالينن بوضع علامة إشارة لحسابي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه جي دي فانس.

وانتهت ولاية فلاديمير زيلينسكي الرئاسية في 20 مايو/ أيار 2024، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في العام ذاته، بحجة الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وقال زيلينسكي إن "الانتخابات الآن في غير وقتها"، بحسب زعمه.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
ترامب: كييف لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسي
05:44 GMT
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه وفقا للتقييم الأولي، فإن السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا، هي البرلمان ورئيس البرلمان الأوكراني.
دوغين: روسيا وأمريكا وجدتا العديد من نقاط الاتفاق في عهد ترامب
مستشار سابق لدى البنتاغون: بعد انتهاء الصراع سيرغب زيلينسكي في الهروب من أوكرانيا
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