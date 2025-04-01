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خبير في الشأن الصيني: بكين تحافظ على قوتها لمواجهة أي اعتداء قد تتعرض له
خبير في الشأن الصيني: بكين تحافظ على قوتها لمواجهة أي اعتداء قد تتعرض له
سبوتنيك عربي
تطرق الخبير في الشأن الصيني جاد رعد، إلى التصاريح الأخيرة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، لـ"سبوتنيك"، في ما يتعلق بالسلاح النووي الصيني، معتبرًا أن "الصين ليست... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T12:45+0000
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وأوضح رعد لإذاعة "سبوتنيك"، أن "استراتيجية الدفاع النووي الذاتي، التي تحدّث عنها وزير الخارجية الصيني، مهمتها الدفاع عن الأراضي الصينية ومواطنيها حصرًا"، مضيفا أن "حدود استعمال السلاح الصيني مرتبط بالبلد نفسه".وكشف الخبير في الشأن الصيني أن "الصين لن تتنازل عن تايوان وكوريا الجنوبية، والدول المرتبطة باتفاقيات استراتيجية مع الصين، مثل العراق وإيران"، مؤكدًا أن "الصين لا تقبل المساس بمصالحها أو أن يتم التطاول على حلفائها الاستراتيجيين".وتابع: "تلتزم الصين بشدة باستراتيجية الدفاع النووي، وليس لديها أي نية للدخول في سباق تسلح نووي مع أي أحد، وتحافظ دائمًا على أدنى مستوى من الترسانة النووية اللازمة للحفاظ على الأمن الوطني. إن القوات والسياسات النووية للصين تسهم بشكل مهم في السلام العالمي".السفير الصيني لدى روسيا: بكين تعتزم تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع موسكوبوتين: روسيا لن تسمح بالتعدي على سيادتها وستحمي مصالحها
https://sarabic.ae/20250401/وانغ-يي-روسيا-والصين-تتحملان-مسؤولية-خاصة-في-الحفاظ-على-السلام-العالمي-1099119006.html
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خبير في الشأن الصيني: بكين تحافظ على قوتها لمواجهة أي اعتداء قد تتعرض له

12:45 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 12:54 GMT 01.04.2025)
© AP Photo / Yuan Manأعضاء بعثة صينية إلى القطب الشمالي يرفعون علم الصين في لونغييربين في جزيرة سبيتسبيرغن / سفالبارد، شمال النرويج، 31 أكتوبر 2001
أعضاء بعثة صينية إلى القطب الشمالي يرفعون علم الصين في لونغييربين في جزيرة سبيتسبيرغن / سفالبارد، شمال النرويج، 31 أكتوبر 2001 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Yuan Man
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تطرق الخبير في الشأن الصيني جاد رعد، إلى التصاريح الأخيرة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، لـ"سبوتنيك"، في ما يتعلق بالسلاح النووي الصيني، معتبرًا أن "الصين ليست دولة توسعية تهدف إلى السيطرة على دول أخرى، بل هدفها الحفاظ على الصين قوية لدفع أي اعتداء أوغزو قد تتعرّض له".
وأوضح رعد لإذاعة "سبوتنيك"، أن "استراتيجية الدفاع النووي الذاتي، التي تحدّث عنها وزير الخارجية الصيني، مهمتها الدفاع عن الأراضي الصينية ومواطنيها حصرًا"، مضيفا أن "حدود استعمال السلاح الصيني مرتبط بالبلد نفسه".

وفي ما يتعلق بمطالبة واشنطن، الصين للانضمام إلى مفاوضات نزع السلاح النووي، قال رعد إن "الترسانة الأقوى التي تشكّل خطرًا على العالم أمريكية، وبالتالي ليس من العدل الطلب ممن لديهم ترسانة أصغر أن يبادروا إلى نزعها".

وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
وزير الخارجية الصيني لـ"سبوتنيك": روسيا والصين تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام
00:08 GMT
وكشف الخبير في الشأن الصيني أن "الصين لن تتنازل عن تايوان وكوريا الجنوبية، والدول المرتبطة باتفاقيات استراتيجية مع الصين، مثل العراق وإيران"، مؤكدًا أن "الصين لا تقبل المساس بمصالحها أو أن يتم التطاول على حلفائها الاستراتيجيين".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العالم إلى التخلص من الأسلحة النووية، وهل الصين مستعدة للتخلي عن الأسلحة النووية، وفي أي ظروف تبدو الصين مستعدة للتفاوض مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية: "أشار الرئيس (الصيني) شي جين بينغ، في خطابه بمقر الأمم المتحدة في جنيف، في يناير (كانون الثاني) 2017، إلى أن الأسلحة النووية هي سيف "ديموقليس" المُسلط على البشرية، ويجب حظرها في كل مكان، وفي نهاية المطاف تدميرها بالكامل، ما يُخلّص كوكبنا من الأسلحة النووية".

وتابع: "تلتزم الصين بشدة باستراتيجية الدفاع النووي، وليس لديها أي نية للدخول في سباق تسلح نووي مع أي أحد، وتحافظ دائمًا على أدنى مستوى من الترسانة النووية اللازمة للحفاظ على الأمن الوطني. إن القوات والسياسات النووية للصين تسهم بشكل مهم في السلام العالمي".
السفير الصيني لدى روسيا: بكين تعتزم تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع موسكو
بوتين: روسيا لن تسمح بالتعدي على سيادتها وستحمي مصالحها
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