https://sarabic.ae/20250401/خبير-في-الشأن-الصيني-بكين-تحافظ-على-قوتها-لمواجهة-أي-اعتداء-قد-تتعرض-له---1099133040.html

خبير في الشأن الصيني: بكين تحافظ على قوتها لمواجهة أي اعتداء قد تتعرض له

خبير في الشأن الصيني: بكين تحافظ على قوتها لمواجهة أي اعتداء قد تتعرض له

سبوتنيك عربي

تطرق الخبير في الشأن الصيني جاد رعد، إلى التصاريح الأخيرة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، لـ"سبوتنيك"، في ما يتعلق بالسلاح النووي الصيني، معتبرًا أن "الصين ليست... 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T12:45+0000

2025-04-01T12:45+0000

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وأوضح رعد لإذاعة "سبوتنيك"، أن "استراتيجية الدفاع النووي الذاتي، التي تحدّث عنها وزير الخارجية الصيني، مهمتها الدفاع عن الأراضي الصينية ومواطنيها حصرًا"، مضيفا أن "حدود استعمال السلاح الصيني مرتبط بالبلد نفسه".وكشف الخبير في الشأن الصيني أن "الصين لن تتنازل عن تايوان وكوريا الجنوبية، والدول المرتبطة باتفاقيات استراتيجية مع الصين، مثل العراق وإيران"، مؤكدًا أن "الصين لا تقبل المساس بمصالحها أو أن يتم التطاول على حلفائها الاستراتيجيين".وتابع: "تلتزم الصين بشدة باستراتيجية الدفاع النووي، وليس لديها أي نية للدخول في سباق تسلح نووي مع أي أحد، وتحافظ دائمًا على أدنى مستوى من الترسانة النووية اللازمة للحفاظ على الأمن الوطني. إن القوات والسياسات النووية للصين تسهم بشكل مهم في السلام العالمي".السفير الصيني لدى روسيا: بكين تعتزم تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع موسكوبوتين: روسيا لن تسمح بالتعدي على سيادتها وستحمي مصالحها

https://sarabic.ae/20250401/وانغ-يي-روسيا-والصين-تتحملان-مسؤولية-خاصة-في-الحفاظ-على-السلام-العالمي-1099119006.html

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