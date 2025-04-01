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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20250401/ماسك-أولا-قائمة-أغنى-أثرياء-العالم-1099134072.html
ماسك أولا... قائمة أغنى أثرياء العالم
ماسك أولا... قائمة أغنى أثرياء العالم
سبوتنيك عربي
تصدر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قائمة أغنى أغنياء العالم، بينما تراجع متصدر العام الماضي، برنارد أرنو، مالك شركة تصنيع السلع الفاخرة الفرنسية "Louis... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T13:24+0000
2025-04-01T13:24+0000
منوعات
اقتصاد
إيلون ماسك
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
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تقدر القيمة الصافية لثروة إيلون ماسك بنحو 342 مليار دولار. وتصدّر رجل الأعمال القائمة لأول مرة منذ عام 2022، حيث زادت ثروته بمقدار 147 مليار دولار، أي 1.75 مرة، بحسب التقرير الجديد.وأصدرت مجلة "فوربس" القائمة السنوية لأغنى أغنياء العالم، التي تصدرها ماسك، وارتفع مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع "ميتا" (محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، من المركز الرابع إلى المركز الثاني، حيث نمت ثروته بمقدار 39 مليار دولار في عام واحد لتصل إلى 216 مليار دولار.واحتل لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة "أوراكل"، المركز الرابع، متقدما من المركز الخامس بثروة بلغت 192 مليار دولار. وتراجع برنارد أرنو، المتصدر العام الماضي، وعائلته إلى المركز الخامس بثروة إجمالية بلغت 178 مليار دولار.وذكر التقرير أن صافي ثروة الملياردير المتوسط ​​يبلغ الآن 5.3 مليار دولار، وهو ما يزيد بشكل كبير عن 200 مليون دولار في عام 2024. وتضم الولايات المتحدة 902 مليارديرا، والصين (بما في ذلك هونغ كونغ) 516 مليارديراً، والهند 205 مليارديرات.ويشار إلى أن أكثر من نصف المدرجين في القائمة هم مواطنون من إحدى هذه الدول. وتضم القائمة 288 اسما جديدا، من بينهم الممثل الشهير وحاكم كاليفورنيا الجمهوري السابق، أرنولد شوارزنيغر.أغنى رجل في مصر... ثروته تفوق 7 مليار دولار ويحتل المرتبة 305 بين أثرياء العالم"مكان آمن لمواجهة نهاية العالم"... واشنطن تبني ملجأ محصنا للأغنياء قرب البيت الأبيض
https://sarabic.ae/20240804/أغنياء-العالم-يخسرون-134-مليار-دولار-في-يوم-واحد-1091403627.html
https://sarabic.ae/20240605/دراسة-ارتفاع-غير-مسبوق-لعدد-الأثرياء-حول-العالم--1089526719.html
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منوعات, اقتصاد, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
منوعات, اقتصاد, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

ماسك أولا... قائمة أغنى أثرياء العالم

13:24 GMT 01.04.2025
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuمؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية، إيلون ماسك
مؤسس شركة سبيس إكس الفضائية، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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تصدر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قائمة أغنى أغنياء العالم، بينما تراجع متصدر العام الماضي، برنارد أرنو، مالك شركة تصنيع السلع الفاخرة الفرنسية "Louis Vuitton" إلى المركز الخامس.
تقدر القيمة الصافية لثروة إيلون ماسك بنحو 342 مليار دولار. وتصدّر رجل الأعمال القائمة لأول مرة منذ عام 2022، حيث زادت ثروته بمقدار 147 مليار دولار، أي 1.75 مرة، بحسب التقرير الجديد.
وأصدرت مجلة "فوربس" القائمة السنوية لأغنى أغنياء العالم، التي تصدرها ماسك، وارتفع مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع "ميتا" (محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، من المركز الرابع إلى المركز الثاني، حيث نمت ثروته بمقدار 39 مليار دولار في عام واحد لتصل إلى 216 مليار دولار.
واحتفظ بالمركز الثالث مؤسس شركة "أمازون" لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، جيف بيزوس، الذي زادت ثروته بمقدار 21 مليار دولار لتصل إلى 215 مليار دولار، بحسب التصنيف.
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
مجتمع
أغنياء العالم يخسرون 134 مليار دولار في يوم واحد
4 أغسطس 2024, 11:37 GMT
واحتل لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة "أوراكل"، المركز الرابع، متقدما من المركز الخامس بثروة بلغت 192 مليار دولار. وتراجع برنارد أرنو، المتصدر العام الماضي، وعائلته إلى المركز الخامس بثروة إجمالية بلغت 178 مليار دولار.
وارتفع عدد المليارديرات في العالم بواقع 247 مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 3028، متجاوزاً حاجز 3000 للمرة الأولى. ويبلغ إجمالي ثروات مليارديرات العالم، بحسب مجلة "فوربس"، 16.1 تريليون دولار، وهو ما يزيد بنحو 2 تريليون دولار عن الرقم المسجل في العام السابق.
أغنياء حول العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
مجتمع
دراسة: ارتفاع غير مسبوق لعدد الأثرياء حول العالم
5 يونيو 2024, 08:56 GMT
وذكر التقرير أن صافي ثروة الملياردير المتوسط ​​يبلغ الآن 5.3 مليار دولار، وهو ما يزيد بشكل كبير عن 200 مليون دولار في عام 2024. وتضم الولايات المتحدة 902 مليارديرا، والصين (بما في ذلك هونغ كونغ) 516 مليارديراً، والهند 205 مليارديرات.
ويشار إلى أن أكثر من نصف المدرجين في القائمة هم مواطنون من إحدى هذه الدول. وتضم القائمة 288 اسما جديدا، من بينهم الممثل الشهير وحاكم كاليفورنيا الجمهوري السابق، أرنولد شوارزنيغر.
أغنى رجل في مصر... ثروته تفوق 7 مليار دولار ويحتل المرتبة 305 بين أثرياء العالم
"مكان آمن لمواجهة نهاية العالم"... واشنطن تبني ملجأ محصنا للأغنياء قرب البيت الأبيض
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