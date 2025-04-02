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https://sarabic.ae/20250402/الجيش-الإسرائيلي-يحقق-في-زيارة-حاخامين-إلى-بلدة-سورية-دون-تصريح-1099166178.html
الجيش الإسرائيلي يحقق في زيارة حاخامين إلى بلدة سورية دون تصريح
الجيش الإسرائيلي يحقق في زيارة حاخامين إلى بلدة سورية دون تصريح
سبوتنيك عربي
فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في زيارة الحاخام شلومو أفينير ومساعده الحاخام مردخاي تسيون، لبلدة كودنة في محافظة القنيطرة السورية يوم الاثنين الماضي، دون تصريح... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T16:05+0000
2025-04-02T16:05+0000
حاخام
الجولان
اسرائيل
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وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الزيارة تمت بموافقة مسؤولين عسكريين، لكنها لم تحظ بموافقة الجهة المؤهلة لذلك.وقال الحاخام تسيون لوسائل إعلام إسرائيلية: "هدف الزيارة الخاصة إلى جنودنا المقدسين في تل كودنة في سوريا كان تعزيز معنوياتهم القتالية كجنود احتياطيين في الحاخامية العسكرية".ونقل عن الحاخام أفينير قوله: "ليس من الواضح من التوراة أن الموقع الذي كنا فيه يُعتبر سوريا، لكنه على الأرجح جزء من أرض إسرائيل"، على حد تعبيره.يذكر أن تل كودنة الذي زاره الحاخام برفقة مساعده وعدد من جنود الاحتياط من الحاخامية العسكرية، يقع في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى وقصف إسرائيل لعيادة في غزةالإمارات تحكم على 3 أشخاص بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد في قضية مقتل حاخام إسرائيلي
https://sarabic.ae/20250109/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-تفاصيل-عملياته-الأخيرة-في-الجولان-فيديو-1096628339.html
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حاخام, الجولان, اسرائيل
حاخام, الجولان, اسرائيل

الجيش الإسرائيلي يحقق في زيارة حاخامين إلى بلدة سورية دون تصريح

16:05 GMT 02.04.2025
© Photo / Xصورة لمجموعة من حاخامات اليهود يؤدون الصلاة في هضبة الجولان السورية بعد توغل الجيش الإسرائيلي
صورة لمجموعة من حاخامات اليهود يؤدون الصلاة في هضبة الجولان السورية بعد توغل الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© Photo / X
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فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في زيارة الحاخام شلومو أفينير ومساعده الحاخام مردخاي تسيون، لبلدة كودنة في محافظة القنيطرة السورية يوم الاثنين الماضي، دون تصريح مسبق.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الزيارة تمت بموافقة مسؤولين عسكريين، لكنها لم تحظ بموافقة الجهة المؤهلة لذلك.

وعلّق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "الأشخاص الذين يظهرون في الصورة هم في الخدمة الاحتياطية الفعلية، وقد ذهبوا إلى المنطقة كجزء من وظيفتهم لإلقاء درس عن عيد الفصح. لقد تم السماح لهم بدخول الأراضي السورية من قبل مسؤول غير مؤهل للقيام بذلك، ولذلك يجري التحقيق في الحادثة".

الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملياته الأخيرة في الجولان.. فيديو
9 يناير, 13:44 GMT
وقال الحاخام تسيون لوسائل إعلام إسرائيلية: "هدف الزيارة الخاصة إلى جنودنا المقدسين في تل كودنة في سوريا كان تعزيز معنوياتهم القتالية كجنود احتياطيين في الحاخامية العسكرية".
ونقل عن الحاخام أفينير قوله: "ليس من الواضح من التوراة أن الموقع الذي كنا فيه يُعتبر سوريا، لكنه على الأرجح جزء من أرض إسرائيل"، على حد تعبيره.
يذكر أن تل كودنة الذي زاره الحاخام برفقة مساعده وعدد من جنود الاحتياط من الحاخامية العسكرية، يقع في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
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