الجيش الإسرائيلي يحقق في زيارة حاخامين إلى بلدة سورية دون تصريح
© Photo / Xصورة لمجموعة من حاخامات اليهود يؤدون الصلاة في هضبة الجولان السورية بعد توغل الجيش الإسرائيلي
© Photo / X
تابعنا عبر
فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في زيارة الحاخام شلومو أفينير ومساعده الحاخام مردخاي تسيون، لبلدة كودنة في محافظة القنيطرة السورية يوم الاثنين الماضي، دون تصريح مسبق.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الزيارة تمت بموافقة مسؤولين عسكريين، لكنها لم تحظ بموافقة الجهة المؤهلة لذلك.
وعلّق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "الأشخاص الذين يظهرون في الصورة هم في الخدمة الاحتياطية الفعلية، وقد ذهبوا إلى المنطقة كجزء من وظيفتهم لإلقاء درس عن عيد الفصح. لقد تم السماح لهم بدخول الأراضي السورية من قبل مسؤول غير مؤهل للقيام بذلك، ولذلك يجري التحقيق في الحادثة".
9 يناير, 13:44 GMT
وقال الحاخام تسيون لوسائل إعلام إسرائيلية: "هدف الزيارة الخاصة إلى جنودنا المقدسين في تل كودنة في سوريا كان تعزيز معنوياتهم القتالية كجنود احتياطيين في الحاخامية العسكرية".
ونقل عن الحاخام أفينير قوله: "ليس من الواضح من التوراة أن الموقع الذي كنا فيه يُعتبر سوريا، لكنه على الأرجح جزء من أرض إسرائيل"، على حد تعبيره.
يذكر أن تل كودنة الذي زاره الحاخام برفقة مساعده وعدد من جنود الاحتياط من الحاخامية العسكرية، يقع في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى وقصف إسرائيل لعيادة في غزة
الإمارات تحكم على 3 أشخاص بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد في قضية مقتل حاخام إسرائيلي
السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى وقصف إسرائيل لعيادة في غزة
الإمارات تحكم على 3 أشخاص بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد في قضية مقتل حاخام إسرائيلي