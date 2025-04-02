https://sarabic.ae/20250402/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-مسلح-حاول-الاقترب-من-السياج-الأمني-في-غزة-1099154373.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسلح حاول الاقترب من السياج الأمني في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسلح حاول الاقترب من السياج الأمني في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "رصد مسلح حاول الاقتراب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة وشكل تهديدًا على القوات الإسرائيلية". 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T09:51+0000
2025-04-02T09:51+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قوات الجيش العاملة في المنطقة قامت بإطلاق النار على المسلح وتصفيته قبل وصوله إلى السياج"، مؤكدا أنه لم يقع أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بحيث تصبح الأراضي الجديدة، التي يتم الاستيلاء عليها من القطاع، "جزءًا من المنطقة العازلة"، بحسب قوله.وفي ليلة 18 مارس/ آذار الماضي، استأنفت القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجمات مستمرة، بسبب رفض حماس قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.وانتهت الهدنة بين إسرائيل و حركة حماس الفلسطينية، في الأول من مارس الماضي، لكن الأعمال العسكرية لم تستأنف وقتها، بسبب محاولات الوسطاء لإشراك الطرفين في مواصلة المفاوضات بشأن التسوية في غزة، إلا أن إسرائيل أوقفت تزويد محطة تحلية المياه في القطاع بالكهرباء، وأغلقت دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250331/اليونيسف-مقتل-322-طفلا-وإصابة-609-آخرين-عقب-انهيار-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1099118702.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسلح حاول الاقترب من السياج الأمني في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "رصد مسلح حاول الاقتراب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة وشكل تهديدًا على القوات الإسرائيلية".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قوات الجيش العاملة في المنطقة قامت بإطلاق النار على المسلح وتصفيته قبل وصوله إلى السياج"، مؤكدا أنه لم يقع أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
، بحيث تصبح الأراضي الجديدة، التي يتم الاستيلاء عليها من القطاع، "جزءًا من المنطقة العازلة"، بحسب قوله.
وفي ليلة 18 مارس/ آذار الماضي، استأنفت القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجمات مستمرة، بسبب رفض حماس قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وانتهت الهدنة بين إسرائيل و حركة حماس الفلسطينية، في الأول من مارس الماضي، لكن الأعمال العسكرية لم تستأنف وقتها، بسبب محاولات الوسطاء لإشراك الطرفين في مواصلة المفاوضات بشأن التسوية في غزة، إلا أن إسرائيل أوقفت تزويد محطة تحلية المياه في القطاع بالكهرباء، وأغلقت دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.