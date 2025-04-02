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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسلح حاول الاقترب من السياج الأمني ​​في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسلح حاول الاقترب من السياج الأمني ​​في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "رصد مسلح حاول الاقتراب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة وشكل تهديدًا على القوات الإسرائيلية". 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T09:51+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قوات الجيش العاملة في المنطقة قامت بإطلاق النار على المسلح وتصفيته قبل وصوله إلى السياج"، مؤكدا أنه لم يقع أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بحيث تصبح الأراضي الجديدة، التي يتم الاستيلاء عليها من القطاع، "جزءًا من المنطقة العازلة"، بحسب قوله.وفي ليلة 18 مارس/ آذار الماضي، استأنفت القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجمات مستمرة، بسبب رفض حماس قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.وانتهت الهدنة بين إسرائيل و حركة حماس الفلسطينية، في الأول من مارس الماضي، لكن الأعمال العسكرية لم تستأنف وقتها، بسبب محاولات الوسطاء لإشراك الطرفين في مواصلة المفاوضات بشأن التسوية في غزة، إلا أن إسرائيل أوقفت تزويد محطة تحلية المياه في القطاع بالكهرباء، وأغلقت دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250331/اليونيسف-مقتل-322-طفلا-وإصابة-609-آخرين-عقب-انهيار-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1099118702.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسلح حاول الاقترب من السياج الأمني ​​في غزة

09:51 GMT 02.04.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمنطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "رصد مسلح حاول الاقتراب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة وشكل تهديدًا على القوات الإسرائيلية".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قوات الجيش العاملة في المنطقة قامت بإطلاق النار على المسلح وتصفيته قبل وصوله إلى السياج"، مؤكدا أنه لم يقع أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بحيث تصبح الأراضي الجديدة، التي يتم الاستيلاء عليها من القطاع، "جزءًا من المنطقة العازلة"، بحسب قوله.
تداعيات قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي على مسجد في دير البلح، قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
اليونيسف: مقتل 322 طفلا وإصابة 609 آخرين عقب انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
31 مارس, 20:47 GMT
وفي ليلة 18 مارس/ آذار الماضي، استأنفت القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجمات مستمرة، بسبب رفض حماس قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وانتهت الهدنة بين إسرائيل و حركة حماس الفلسطينية، في الأول من مارس الماضي، لكن الأعمال العسكرية لم تستأنف وقتها، بسبب محاولات الوسطاء لإشراك الطرفين في مواصلة المفاوضات بشأن التسوية في غزة، إلا أن إسرائيل أوقفت تزويد محطة تحلية المياه في القطاع بالكهرباء، وأغلقت دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
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