https://sarabic.ae/20250402/دولة-خليجية-تستعين-بالربط-الكهربائي-الإقليمي-لحل-أزمة-انقطاع-التيار-1099166358.html

دولة خليجية تستعين بالربط الكهربائي الإقليمي لحل أزمة انقطاع التيار

دولة خليجية تستعين بالربط الكهربائي الإقليمي لحل أزمة انقطاع التيار

سبوتنيك عربي

تتجه دولة خليجية إلى الاستعانة بالربط الكهربائي الخليجي، من أجل مواجهة أزمة انقطاع التيار التي يبدو أنها تجددت في البلاد. 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T15:56+0000

2025-04-02T15:56+0000

2025-04-02T15:56+0000

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وأفادت منصة "الطاقة"، مساء اليوم الأربعاء، بأن هذا الأمر يأتي مع إعلان الحكومة الكويتية بدء قطع الكهرباء عن عدد من المناطق الصناعية والزراعية، لمدد محدودة.ويأتي هذا فيما أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق، وهي الروضتين والوفرة والعبدلي، وميناء عبد الله وصبحان والري والشويخ الصناعية.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن فصل التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من المناطق بالبلاد جاء نتيجة لارتفاع الأحمال الكهربائية، وإجراء عمليات صيانة لبعض وحدات التوليد، استعددًا لتشغيلها بطاقتها الكاملة خلال فصل الصيف المقبل.ويتوازى ذلك مع تنسيق الكويت مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، لدعم الشبكة الوطنية للدولة من أجل الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء في البلاد، بما يحد من انقطاع الكهرباء.وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها "تمكنت من إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق التي فُصِلَت الكهرباء عنها خلال ساعات الصباح الأولى اليوم، وذلك بعد استقرار المنظومة الكهربائية ونجاح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإدارة مدة ارتفاع الأحمال".وكانت وزارة الكهرباء قد طالبت جميع عملائها من المواطنين والمقيمين في الدولة بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام، وتحديدا في أوقات الذروة، التي تكون بين الساعة 11:00 صباحا و05:00 مساءً بتوقيت الكويت.

https://sarabic.ae/20240624/الكويت-تتخذ-إجراءات-لمواجهة-أزمة-الكهرباء-أبرزها-إيقاف-المصانع-في-ساعات-الذروة-1090127610.html

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