https://sarabic.ae/20250402/مسؤول-في-البيت-الأبيض-يتهم-إسرائيل-بسرقة-ملكية-فكرية-أمريكية-في-صناعة-الأدوية-1099170565.html

مسؤول في البيت الأبيض يتهم إسرائيل بسرقة الملكية الفكرية الأمريكية في صناعة الأدوية

مسؤول في البيت الأبيض يتهم إسرائيل بسرقة الملكية الفكرية الأمريكية في صناعة الأدوية

سبوتنيك عربي

اتهم مسؤول في البيت الأبيض إسرائيل بأنها سرقت الكثير من الملكية الفكرية الأمريكية في مجال صناعة الأدوية، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر. 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T21:44+0000

2025-04-02T21:44+0000

2025-04-02T21:46+0000

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وأضاف المسؤول في تصريحات تلفزيونية أنه لطالما قالت إسرائيل إنها ستخفض تعريفاتها الجمركية وانتظرنا نحو 50 عاما لتفعل ذلك.تزامنت تلك التصريحات مع ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية من اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم ضريبية بقيمة 17% على البضائع الإسرائيلية.وفي وقت سابق، أعلن ترامب، اليوم الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة.أظهر ترامب مخططاً يوضح أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 34% على الواردات الصينية، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كوريا الجنوبية، و24% على اليابان، و32% على تايوان.ووصف الرئيس النظام التجاري العالمي الذي ساعدت الولايات المتحدة في بنائه بعد الحرب العالمية الثانية بعبارات عدائية، قائلاً إن بلاده "نهبت وسلبت" من قبل دول أخرى.وأعلن ترامب حالة طوارئ اقتصادية وطنية لفرض هذه الرسوم التي من المتوقع أن تدر مئات المليارات من الدولارات سنوياً.ووعد الرئيس الأمريكي بعودة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، لكن الخبراء يحذرون من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي حاد مع ارتفاع أسعار السيارات والملابس والسلع الأخرى.وواجهت خطوة ترامب انتقادات واسعة من خبراء الاقتصاد والسياسيين، حيث حذرت السناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار من عواقب هذه السياسات، بينما أبدى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون تفاؤله بحذر، معترفاً بأن الفترة الأولى قد تشهد اضطرابات.ومن المتوقع أن ترد الدول المتضررة بإجراءات مماثلة، فقد فرضت كندا بالفعل رسوماً انتقامية رداً على إجراءات ترامب السابقة، بينما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 28 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20250402/سياسة-ترامب-بشأن-الرسوم-الجمركية-1099160044.html

https://sarabic.ae/20250116/جنرال-تركي-سابق-إسرائيل-والولايات-المتحدة-أبرز-المستفيدين-من-الوضع-في-سوريا-1096840804.html

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