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بيرني ساندرز: أعضاء الكونغرس الذين يصوتون ضد حرب نتنياهو يتعرضون للعقاب والتاريخ لن يغفر لنا
بيرني ساندرز: أعضاء الكونغرس الذين يصوتون ضد حرب نتنياهو يتعرضون للعقاب والتاريخ لن يغفر لنا
سبوتنيك عربي
قال السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، إنه أجبر مجلس الشيوخ على التصويت لمنع بيع قنابل بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T19:05+0000
2025-04-03T19:05+0000
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وتابع: "يجب ألا نكون متواطئين في تدمير غزة فالتاريخ لن يغفر لنا وعلى كل سيناتور يدعم سيادة القانون أن يصوت لقرارات حظر بيع أسلحة لإسرائيل"، حسب وسائل إعلام غربية.وتابع: "أعضاء الكونغرس الذين يصوتون ضد حرب نتنياهو يتعرضون للعقاب، ولجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أطاحت بعضوي كونغرس العام الماضي عارضا مساعدات عسكرية لنتنياهو".وأردف: "إسرائيل لم يكن لها الحق في شن حرب على الشعب الفلسطيني كله على مدى عام ونصف، والقيود الإسرائيلية غير المعقولة على المساعدات لغزة ساهمت في زيادة أعداد القتلى والمعاناة الشديدة".ولفت إلى أن نتنياهو وحكومته المتطرفة حولا غزة إلى أرض قاحلة لا تصلح للحياة البشرية.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20250403/سيناتور-أمريكي-يطالب-بوقف-تسليح-إسرائيل-1099198111.html
https://sarabic.ae/20250226/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-الخيار-العسكري-قد-يكون-ضروريا-لمنع-إيران-من-صنع-أسلحة-نووية-1098180868.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية

بيرني ساندرز: أعضاء الكونغرس الذين يصوتون ضد حرب نتنياهو يتعرضون للعقاب والتاريخ لن يغفر لنا

19:05 GMT 03.04.2025
© AP Photo / Patrick Semanskyالسناتور بيرني ساندرز أثناء حديثه مع الصحفيين أثناء محاكمة الرئيس دونالد ترامب بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن
السناتور بيرني ساندرز أثناء حديثه مع الصحفيين أثناء محاكمة الرئيس دونالد ترامب بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
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قال السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، إنه أجبر مجلس الشيوخ على التصويت لمنع بيع قنابل بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل.
وتابع: "يجب ألا نكون متواطئين في تدمير غزة فالتاريخ لن يغفر لنا وعلى كل سيناتور يدعم سيادة القانون أن يصوت لقرارات حظر بيع أسلحة لإسرائيل"، حسب وسائل إعلام غربية.
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
سيناتور أمريكي يطالب بوقف تسليح إسرائيل
17:32 GMT
وتابع: "أعضاء الكونغرس الذين يصوتون ضد حرب نتنياهو يتعرضون للعقاب، ولجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أطاحت بعضوي كونغرس العام الماضي عارضا مساعدات عسكرية لنتنياهو".
وأردف: "إسرائيل لم يكن لها الحق في شن حرب على الشعب الفلسطيني كله على مدى عام ونصف، والقيود الإسرائيلية غير المعقولة على المساعدات لغزة ساهمت في زيادة أعداد القتلى والمعاناة الشديدة".
ولفت إلى أن نتنياهو وحكومته المتطرفة حولا غزة إلى أرض قاحلة لا تصلح للحياة البشرية.
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
وزير الخارجية الإسرائيلي: الخيار العسكري قد يكون ضروريا لمنع إيران من صنع أسلحة نووية
26 فبراير, 06:32 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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