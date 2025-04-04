https://sarabic.ae/20250404/اكتشاف-أكبر-مخزون-لمعادن-الأرض-النادرة-في-العالم-1099208345.html

اكتشاف أكبر مخزون لمعادن الأرض النادرة في العالم

اكتشاف أكبر مخزون لمعادن الأرض النادرة في العالم

سبوتنيك عربي

أعلنت كازاخستان، يوم الأربعاء الماضي، اكتشاف أكبر رواسبها من المعادن الأرضية النادرة، والتي تحتوي على نحو مليون طن من العناصر، التي تعتبر حيوية للاقتصاد... 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T08:14+0000

2025-04-04T08:14+0000

2025-04-04T08:14+0000

اقتصاد

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وتتكون المعادن الأرضية النادرة من 17 مادة خام أساسية للانتقال إلى الطاقة الخضراء، وتحظى باهتمام كبير من دول مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا.وصرح متحدث باسم وزارة الصناعة لوكالة "فرانس برس": "حتى اليوم، يعد هذا أكبر رواسب المعادن الأرضية النادرة" في كازاخستان. وأضاف أن "الرواسب الواقعة في إقليم كاراغندا وسط كازاخستان، تحتوي على السيريوم واللانثانوم والنيوديميوم والإيثيريوم.وحسبما ذكره موقع "ساينس أليرت"، يأتي الإعلان عن الاكتشاف، عشية القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، التي تنطلق في أوزبكستان.وستجمع القمة قادة دول آسيا الوسطى الخمس - كازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا.وتوقعت وزارة الصناعة الكازاخستانية أن ترتفع كمية الموارد المتوقعة في الموقع الجديد، المسمى "كازاخستان الجديدة"، إلى أكثر من 20 مليون طن، رهناً بالتحقق وإجراء أبحاث إضافية.ويهتم الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بالمعادن النادرة والموارد الطبيعية في المنطقة.لا تمتلك كازاخستان التكنولوجيا اللازمة لاستغلال احتياطياتها من المعادن الأرضية النادرة، كما أنها تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.خبير روسي يكشف عن اللاعبين الأساسيين في سوق المعادن النادرة عالميا

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اقتصاد