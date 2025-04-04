https://sarabic.ae/20250404/خبير-روسي-يكشف-عن-اللاعبين-الأساسيين-في-سوق-المعادن-النادرة-عالميا-1099207061.html
خبير روسي يكشف عن اللاعبين الأساسيين في سوق المعادن النادرة عالميا
خبير روسي يكشف عن اللاعبين الأساسيين في سوق المعادن النادرة عالميا
سبوتنيك عربي
صرح بوريس كراسنوزينوف، رئيس قسم تحليلات سوق الأوراق المالية في بنك ألفا، لـ"سبوتنيك"، أن اللاعبين الرئيسيين في سوق المعادن الأرضية النادرة، على مدى السنوات... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T07:24+0000
2025-04-04T07:24+0000
2025-04-04T07:44+0000
اقتصاد
العالم
معادن
معادن نادرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/06/1077790161_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca61fefc0176210ab34b0f2a69970eae.jpg
وأضاف كراسنوزينوف: "إن تطوير رواسب المعادن الأرضية النادرة وبناء مرافق لفصل تركيز المعادن الأرضية النادرة إلى أكاسيد، والسلسلة الإضافية من الأكاسيد إلى المعادن، ومن المعادن إلى السبائك، ومن السبائك إلى المنتجات، يتطلب استثمارات مالية كبيرة وتوافر التقنيات المناسبة". وأضاف كراسنوزينوف: "احتياطيات المعادن الأرضية النادرة في روسيا، تبلغ نحو 20-30 مليون طن، وهي ثاني أكبر احتياطيات في العالم".وبسبب الطلب المتزايد على العناصر الأرضية النادرة، قد يكون هناك نقص في العرض بحلول عام 2030.وأشار المحلل إلى أن دولة واحدة فقط نجحت اليوم، في إغلاق السلسلة بالكامل في مجال المعادن الأرضية النادرة، وهي الصين، التي تسيطر إلى حد كبير على هذا السوق.وأردف: "تعتمد الولايات المتحدة بأكثر من 95% على واردات المعادن الأرضية النادرة، والمورد الرئيسي للمعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة هو الصين، وكذلك ماليزيا واليابان، وتخوض الولايات المتحدة صراعات مستمرة مع الصين، التي تهيمن على السوق العالمية للعناصر الأرضية النادرة، وتغير ظروف التصدير بشكل دوري، وتخفض حصص التصدير أو تزيدها، وبالتالي، قد تكون الولايات المتحدة مهتمة بتطوير مشاريع مشتركة مع روسيا".ترامب يتوعد زيلينسكي بـ"مشاكل كبيرة جدا" في حال رفضه لصفقة المعادن
https://sarabic.ae/20250228/إجمالي-احتياطيات-المعادن-النادرة-في-روسيا-1098256035.html
https://sarabic.ae/20250402/خبير-سياسي-لا-يمكن-خلق-إشكالية-بين-روسيا-والصين-واتفاق-المعادن-هو-ما-يهم-الولايات-المتحدة--1099154667.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/06/1077790161_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5527fd2c292c6cc4f54b5eaf34ba5864.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم, معادن, معادن نادرة
اقتصاد, العالم, معادن, معادن نادرة
خبير روسي يكشف عن اللاعبين الأساسيين في سوق المعادن النادرة عالميا
07:24 GMT 04.04.2025 (تم التحديث: 07:44 GMT 04.04.2025)
حصري
صرح بوريس كراسنوزينوف، رئيس قسم تحليلات سوق الأوراق المالية في بنك ألفا، لـ"سبوتنيك"، أن اللاعبين الرئيسيين في سوق المعادن الأرضية النادرة، على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة، سيكونون هم روسيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والصين.
وأضاف كراسنوزينوف: "إن تطوير رواسب المعادن الأرضية النادرة وبناء مرافق لفصل تركيز المعادن الأرضية النادرة إلى أكاسيد، والسلسلة الإضافية من الأكاسيد إلى المعادن، ومن المعادن إلى السبائك، ومن السبائك إلى المنتجات، يتطلب استثمارات مالية كبيرة وتوافر التقنيات المناسبة".
تمتلك روسيا هذه التقنيات، ويمكن الافتراض أنه في غضون 10 إلى 15 سنة، ستكون روسيا قادرة على توفير احتياجاتها بالكامل، وتنتج 7.5 ألف طن من التربة النادرة سنويًا، كما أن لديها إمكانات التصدير.
وأضاف كراسنوزينوف: "احتياطيات المعادن الأرضية النادرة في روسيا، تبلغ نحو 20-30 مليون طن، وهي ثاني أكبر احتياطيات في العالم".
ووفقا له، فإن الطلب على المعادن الأرضية النادرة في السوق العالمية ينمو بسرعة - بنحو 10% سنويا، وفي غضون سنوات قليلة من المتوقع زيادة قدرها 40 مرة لبعض المعادن.
وبسبب الطلب المتزايد على العناصر الأرضية النادرة، قد يكون هناك نقص في العرض بحلول عام 2030.
وأشار المحلل إلى أن دولة واحدة فقط نجحت اليوم، في إغلاق السلسلة بالكامل في مجال المعادن الأرضية النادرة، وهي الصين، التي تسيطر إلى حد كبير على هذا السوق.
وأردف: "تعتمد الولايات المتحدة بأكثر من 95% على واردات المعادن الأرضية النادرة، والمورد الرئيسي للمعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة هو الصين، وكذلك ماليزيا واليابان، وتخوض الولايات المتحدة صراعات مستمرة مع الصين، التي تهيمن على السوق العالمية للعناصر الأرضية النادرة، وتغير ظروف التصدير بشكل دوري، وتخفض حصص التصدير أو تزيدها، وبالتالي، قد تكون الولايات المتحدة مهتمة بتطوير مشاريع مشتركة مع روسيا".