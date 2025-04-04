https://sarabic.ae/20250404/خبير-روسي-يكشف-عن-اللاعبين-الأساسيين-في-سوق-المعادن-النادرة-عالميا-1099207061.html

خبير روسي يكشف عن اللاعبين الأساسيين في سوق المعادن النادرة عالميا

خبير روسي يكشف عن اللاعبين الأساسيين في سوق المعادن النادرة عالميا

سبوتنيك عربي

صرح بوريس كراسنوزينوف، رئيس قسم تحليلات سوق الأوراق المالية في بنك ألفا، لـ"سبوتنيك"، أن اللاعبين الرئيسيين في سوق المعادن الأرضية النادرة، على مدى السنوات... 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T07:24+0000

2025-04-04T07:24+0000

2025-04-04T07:44+0000

اقتصاد

العالم

معادن

معادن نادرة

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وأضاف كراسنوزينوف: "إن تطوير رواسب المعادن الأرضية النادرة وبناء مرافق لفصل تركيز المعادن الأرضية النادرة إلى أكاسيد، والسلسلة الإضافية من الأكاسيد إلى المعادن، ومن المعادن إلى السبائك، ومن السبائك إلى المنتجات، يتطلب استثمارات مالية كبيرة وتوافر التقنيات المناسبة". وأضاف كراسنوزينوف: "احتياطيات المعادن الأرضية النادرة في روسيا، تبلغ نحو 20-30 مليون طن، وهي ثاني أكبر احتياطيات في العالم".وبسبب الطلب المتزايد على العناصر الأرضية النادرة، قد يكون هناك نقص في العرض بحلول عام 2030.وأشار المحلل إلى أن دولة واحدة فقط نجحت اليوم، في إغلاق السلسلة بالكامل في مجال المعادن الأرضية النادرة، وهي الصين، التي تسيطر إلى حد كبير على هذا السوق.وأردف: "تعتمد الولايات المتحدة بأكثر من 95% على واردات المعادن الأرضية النادرة، والمورد الرئيسي للمعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة هو الصين، وكذلك ماليزيا واليابان، وتخوض الولايات المتحدة صراعات مستمرة مع الصين، التي تهيمن على السوق العالمية للعناصر الأرضية النادرة، وتغير ظروف التصدير بشكل دوري، وتخفض حصص التصدير أو تزيدها، وبالتالي، قد تكون الولايات المتحدة مهتمة بتطوير مشاريع مشتركة مع روسيا".ترامب يتوعد زيلينسكي بـ"مشاكل كبيرة جدا" في حال رفضه لصفقة المعادن

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اقتصاد, العالم, معادن, معادن نادرة