https://sarabic.ae/20250405/الجزائر-تحث-الدول-المنتجة-للنفط-على-الالتزام-بمستويات-خفض-الإنتاج-1099250287.html
الجزائر تحث الدول المنتجة للنفط على الالتزام بمستويات خفض الإنتاج
الجزائر تحث الدول المنتجة للنفط على الالتزام بمستويات خفض الإنتاج
سبوتنيك عربي
شاركت الجزائر مع دول منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" في الاجتماع الـ59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، لبحث وضع السوق النفطية العالمية وآفاق تطورها على... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T19:39+0000
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ومثل الجزائر في الاجتماع وزير الطاقة محمد عرقاب، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت. وذكر بيان وزارة الطاقة الجزائرية بهذا الشأن، أن مشاركة عرقاب، جرت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، إضافة إلى مسؤولين آخرين. ولفت إلى أن الدول المشاركة بحثت مدى الالتزام بمستويات خفض الإنتاج المتفق عليها بين الدول المعنية، خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين. وأوضح أن اللجنة الوزارية تتابع تطورات السوق العالمية وتؤكد التزامها بمواجهة التحديات عن طريق مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء لتنفيذ الإجراءات المشتركة المتفق عليها مع دول "أوبك +".كما شدد وزير الطاقة الجزائري على أهمية التركيز على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وتنويع مصادر تمويل مشاريعها خاصة في ضوء تحديات الانتقال الطاقوي ونقص الاستثمارات، بحسب "بوابة أفريقيا الإخبارية"، التي أشارت إلى أن عرقاب شارك أيضا في أعمال الدورة الاستثنائية الـ47 لمجلس وزراء منظمة البلدان الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، التي انعقدت عبر "الفيديو كونفرانس".ولفت عرقاب إلى أن أفريقيا يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي بما تملكه من موارد طبيعية وطاقة بشرية داعيا إلى تكثيف التعاون الإقليمي وتطوير أدوات التمويل.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, الأخبار, اقتصاد
الجزائر تحث الدول المنتجة للنفط على الالتزام بمستويات خفض الإنتاج
19:39 GMT 05.04.2025 (تم التحديث: 19:40 GMT 05.04.2025)
شاركت الجزائر مع دول منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" في الاجتماع الـ59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، لبحث وضع السوق النفطية العالمية وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.
ومثل الجزائر في الاجتماع وزير الطاقة محمد عرقاب، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت.
وذكر بيان وزارة الطاقة الجزائرية بهذا الشأن، أن مشاركة عرقاب، جرت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، إضافة إلى مسؤولين آخرين.
ولفت إلى أن الدول المشاركة بحثت مدى الالتزام بمستويات خفض الإنتاج
المتفق عليها بين الدول المعنية، خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين.
وأوضح أن اللجنة الوزارية تتابع تطورات السوق العالمية
وتؤكد التزامها بمواجهة التحديات عن طريق مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء لتنفيذ الإجراءات المشتركة المتفق عليها مع دول "أوبك +".
كما شدد وزير الطاقة الجزائري
على أهمية التركيز على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وتنويع مصادر تمويل مشاريعها خاصة في ضوء تحديات الانتقال الطاقوي ونقص الاستثمارات، بحسب "بوابة أفريقيا الإخبارية"، التي أشارت إلى أن عرقاب شارك أيضا في أعمال الدورة الاستثنائية الـ47 لمجلس وزراء منظمة البلدان الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، التي انعقدت عبر "الفيديو كونفرانس".
ولفت عرقاب إلى أن أفريقيا يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي بما تملكه من موارد طبيعية وطاقة بشرية داعيا إلى تكثيف التعاون الإقليمي وتطوير أدوات التمويل.