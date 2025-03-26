https://sarabic.ae/20250326/دولة-أفريقية-تضع-عينها-على-النفط-الجزائري----1098958827.html

دولة أفريقية "تضع عينها" على النفط الجزائري

دولة أفريقية "تضع عينها" على النفط الجزائري

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة عن رغبة إحدى الدول الأفريقية في استيراد النفط الجزائري، من أجل تأمين احتياجاتها المتزايدة من الطلب على الوقود، في إطار... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T08:28+0000

2025-03-26T08:28+0000

2025-03-26T08:28+0000

اقتصاد

العالم العربي

الجزائر

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أجرى وفد جزائري زيارة إلى أديس أبابا، لإجراء محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة الإمداد النفطية الإثيوبية إسماعيل مهرتو، لتعزيز التعاون بين الجانبين.ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) فقد بحث اللقاء إمكانية تصدير النفط الجزائري إلى السوق الإثيوبية، بالإضافة إلى توفير الغاز المسال وغاز النفط المسال.وقال المدير العام لشركة "سوناطراك" رشيد حشيشي، إن شركته تمتلك تجربة رائدة وخبرة طويلة في تسويق المحروقات وتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية.وأكد حشيشي استعداد الجزائر لتقديم الدعم التقني إلى الجانب الإثيوبي، بما يعزّز قدراته في البحث، والاستكشاف، والاستغلال، ونقل المحروقات، والبتروكيماويات، والمنتجات النفطية.بدوره، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة "إثيوبيا للاستثمار القابضة"، بروك تاييه، عن رغبة إثيوبيا في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجزائر، وتوسيع فرص التجارة والاستثمار المشترك، في إطار التكامل الإقليمي الأفريقي.شحنة نفط جزائرية نادرة تتجه إلى دولة أوروبية لأول مرة منذ 7 سنواتبينها دول عربية... أكبر 10 دول مستوردة للبنزين في العالم

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