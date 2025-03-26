https://sarabic.ae/20250326/دولة-أفريقية-تضع-عينها-على-النفط-الجزائري----1098958827.html
دولة أفريقية "تضع عينها" على النفط الجزائري
دولة أفريقية "تضع عينها" على النفط الجزائري
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة عن رغبة إحدى الدول الأفريقية في استيراد النفط الجزائري، من أجل تأمين احتياجاتها المتزايدة من الطلب على الوقود، في إطار... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T08:28+0000
2025-03-26T08:28+0000
2025-03-26T08:28+0000
اقتصاد
العالم العربي
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097414024_0:124:2000:1249_1920x0_80_0_0_f85564ab0219d9855347a32150ae393d.jpg
أجرى وفد جزائري زيارة إلى أديس أبابا، لإجراء محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة الإمداد النفطية الإثيوبية إسماعيل مهرتو، لتعزيز التعاون بين الجانبين.ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) فقد بحث اللقاء إمكانية تصدير النفط الجزائري إلى السوق الإثيوبية، بالإضافة إلى توفير الغاز المسال وغاز النفط المسال.وقال المدير العام لشركة "سوناطراك" رشيد حشيشي، إن شركته تمتلك تجربة رائدة وخبرة طويلة في تسويق المحروقات وتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية.وأكد حشيشي استعداد الجزائر لتقديم الدعم التقني إلى الجانب الإثيوبي، بما يعزّز قدراته في البحث، والاستكشاف، والاستغلال، ونقل المحروقات، والبتروكيماويات، والمنتجات النفطية.بدوره، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة "إثيوبيا للاستثمار القابضة"، بروك تاييه، عن رغبة إثيوبيا في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجزائر، وتوسيع فرص التجارة والاستثمار المشترك، في إطار التكامل الإقليمي الأفريقي.شحنة نفط جزائرية نادرة تتجه إلى دولة أوروبية لأول مرة منذ 7 سنواتبينها دول عربية... أكبر 10 دول مستوردة للبنزين في العالم
https://sarabic.ae/20250322/إنتاج-الجزائر-من-الغاز-الطبيعي-يصل-لأعلى-مستوياته-في-عامين-1098862687.html
https://sarabic.ae/20250320/في-قلب-الصحراء-محطة-استراتيجية-تعيد-رسم-خريطة-إنتاج-الغاز-الجزائري-1098809832.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097414024_85:0:1917:1374_1920x0_80_0_0_d68008d43bc19b5a65dbd376ccb0fc1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, الجزائر
اقتصاد, العالم العربي, الجزائر
دولة أفريقية "تضع عينها" على النفط الجزائري
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة عن رغبة إحدى الدول الأفريقية في استيراد النفط الجزائري، من أجل تأمين احتياجاتها المتزايدة من الطلب على الوقود، في إطار مساعيها لإحداث تنمية اقتصادية في بلد يعاني العديد من الأزمات.
أجرى وفد جزائري زيارة إلى أديس أبابا، لإجراء محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة الإمداد النفطية الإثيوبية إسماعيل مهرتو، لتعزيز التعاون بين الجانبين.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) فقد بحث اللقاء إمكانية تصدير النفط الجزائري إلى السوق الإثيوبية، بالإضافة إلى توفير الغاز المسال وغاز النفط المسال.
وناقش الجانبان، في إطار الزيارة لوزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، تعزيز التعاون التجاري بين "سوناطراك" والشركات الإثيوبية في مجال تسويق النفط الخام والمشتقات النفطية.
وقال المدير العام لشركة "سوناطراك" رشيد حشيشي، إن شركته تمتلك تجربة رائدة وخبرة طويلة
في تسويق المحروقات وتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية.
وأعرب حشيشي عن استعداد بلاده لدراسة إمكان توريد النفط الجزائري والمشتقات النفطية إلى إثيوبيا وفق صيغ تعاقدية تنافسية، بما يعزّز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويخدم التكامل الطاقوي الأفريقي.
وأكد حشيشي استعداد الجزائر لتقديم الدعم التقني
إلى الجانب الإثيوبي، بما يعزّز قدراته في البحث، والاستكشاف، والاستغلال، ونقل المحروقات، والبتروكيماويات، والمنتجات النفطية.
بدوره، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة "إثيوبيا للاستثمار القابضة"، بروك تاييه، عن رغبة إثيوبيا في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجزائر،
وتوسيع فرص التجارة والاستثمار المشترك، في إطار التكامل الإقليمي الأفريقي.