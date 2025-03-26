دولة أفريقية "تضع عينها" على النفط الجزائري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
15:00 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: استهداف الصحفيين استفزاز أوكراني ضد موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:16 GMT
17 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
14:26 GMT
15 د
مساحة حرة
حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
15:26 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:30 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:35 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250326/دولة-أفريقية-تضع-عينها-على-النفط-الجزائري----1098958827.html
دولة أفريقية "تضع عينها" على النفط الجزائري
دولة أفريقية "تضع عينها" على النفط الجزائري
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة عن رغبة إحدى الدول الأفريقية في استيراد النفط الجزائري، من أجل تأمين احتياجاتها المتزايدة من الطلب على الوقود، في إطار... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T08:28+0000
2025-03-26T08:28+0000
اقتصاد
العالم العربي
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097414024_0:124:2000:1249_1920x0_80_0_0_f85564ab0219d9855347a32150ae393d.jpg
أجرى وفد جزائري زيارة إلى أديس أبابا، لإجراء محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة الإمداد النفطية الإثيوبية إسماعيل مهرتو، لتعزيز التعاون بين الجانبين.ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) فقد بحث اللقاء إمكانية تصدير النفط الجزائري إلى السوق الإثيوبية، بالإضافة إلى توفير الغاز المسال وغاز النفط المسال.وقال المدير العام لشركة "سوناطراك" رشيد حشيشي، إن شركته تمتلك تجربة رائدة وخبرة طويلة في تسويق المحروقات وتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية.وأكد حشيشي استعداد الجزائر لتقديم الدعم التقني إلى الجانب الإثيوبي، بما يعزّز قدراته في البحث، والاستكشاف، والاستغلال، ونقل المحروقات، والبتروكيماويات، والمنتجات النفطية.بدوره، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة "إثيوبيا للاستثمار القابضة"، بروك تاييه، عن رغبة إثيوبيا في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجزائر، وتوسيع فرص التجارة والاستثمار المشترك، في إطار التكامل الإقليمي الأفريقي.شحنة نفط جزائرية نادرة تتجه إلى دولة أوروبية لأول مرة منذ 7 سنواتبينها دول عربية... أكبر 10 دول مستوردة للبنزين في العالم
https://sarabic.ae/20250322/إنتاج-الجزائر-من-الغاز-الطبيعي-يصل-لأعلى-مستوياته-في-عامين-1098862687.html
https://sarabic.ae/20250320/في-قلب-الصحراء-محطة-استراتيجية-تعيد-رسم-خريطة-إنتاج-الغاز-الجزائري-1098809832.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097414024_85:0:1917:1374_1920x0_80_0_0_d68008d43bc19b5a65dbd376ccb0fc1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي, الجزائر
اقتصاد, العالم العربي, الجزائر

دولة أفريقية "تضع عينها" على النفط الجزائري

08:28 GMT 26.03.2025
© AP Photo / Ivan Sekretarevحقل نفط العراق
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Ivan Sekretarev
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة عن رغبة إحدى الدول الأفريقية في استيراد النفط الجزائري، من أجل تأمين احتياجاتها المتزايدة من الطلب على الوقود، في إطار مساعيها لإحداث تنمية اقتصادية في بلد يعاني العديد من الأزمات.
أجرى وفد جزائري زيارة إلى أديس أبابا، لإجراء محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة الإمداد النفطية الإثيوبية إسماعيل مهرتو، لتعزيز التعاون بين الجانبين.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) فقد بحث اللقاء إمكانية تصدير النفط الجزائري إلى السوق الإثيوبية، بالإضافة إلى توفير الغاز المسال وغاز النفط المسال.
وناقش الجانبان، في إطار الزيارة لوزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، تعزيز التعاون التجاري بين "سوناطراك" والشركات الإثيوبية في مجال تسويق النفط الخام والمشتقات النفطية.
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي يصل لأعلى مستوياته في عامين
22 مارس, 18:39 GMT
وقال المدير العام لشركة "سوناطراك" رشيد حشيشي، إن شركته تمتلك تجربة رائدة وخبرة طويلة في تسويق المحروقات وتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية.
وأعرب حشيشي عن استعداد بلاده لدراسة إمكان توريد النفط الجزائري والمشتقات النفطية إلى إثيوبيا وفق صيغ تعاقدية تنافسية، بما يعزّز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويخدم التكامل الطاقوي الأفريقي.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
في قلب الصحراء... محطة استراتيجية تعيد رسم خريطة إنتاج الغاز الجزائري
20 مارس, 13:26 GMT
وأكد حشيشي استعداد الجزائر لتقديم الدعم التقني إلى الجانب الإثيوبي، بما يعزّز قدراته في البحث، والاستكشاف، والاستغلال، ونقل المحروقات، والبتروكيماويات، والمنتجات النفطية.
بدوره، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة "إثيوبيا للاستثمار القابضة"، بروك تاييه، عن رغبة إثيوبيا في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجزائر، وتوسيع فرص التجارة والاستثمار المشترك، في إطار التكامل الإقليمي الأفريقي.
شحنة نفط جزائرية نادرة تتجه إلى دولة أوروبية لأول مرة منذ 7 سنوات
بينها دول عربية... أكبر 10 دول مستوردة للبنزين في العالم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала