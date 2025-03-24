https://sarabic.ae/20250324/بينها-دول-عربية-أكبر-10-دول-مستوردة-للبنزين-في-العالم-1098894570.html
بينها دول عربية... أكبر 10 دول مستوردة للبنزين في العالم
بينها دول عربية... أكبر 10 دول مستوردة للبنزين في العالم
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة لأكبر 10 دول مستوردة للبنزين في العالم، لعام 2024، ضمت عددا من البلدان العربية. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T07:45+0000
2025-03-24T07:45+0000
2025-03-24T07:51+0000
العالم العربي
اقتصاد
بنزين
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وأشار التقرير إلى أن القائمة الجديدة لم تشهد تغيرا بالمراكز الـ3 الأولى، خلال العام الماضي 2024، مقارنة بعام 2023، مع تصدّر بلدان أمريكا الشمالية للقائمة.ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، بلغ متوسط واردات العالم من البنزين المنقول بحرًا متوسط 5.06 مليون برميل، يوميًا خلال 2024، بارتفاع طفيف عن مستوى عام 2023، البالغ 5 ملايين برميل يوميًا.وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تصدّرت قائمة الـ10 الكبار، في عام 2024، مستحوذة على أكثر من 9% من إجمالي واردات البنزين العالمية. وجاءت المكسيك وسنغافورة وفي المركزين الثاني والثالث ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة للبنزين في العالم، خلال 2024، بحصة 7.1% و6.9% من الإجمالي العالمي على التوالي.ووفقا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة، نستعرض قائمة أكبر الدول المستوردة للبنزين في العالم، بنهاية 2024، وهي الآتي:وانخفضت واردات الولايات المتحدة من البنزين المنقول بحرًا بمقدار 59 ألف برميل، يوميًا في 2024، على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط 532 ألفًا، عام 2023.يذكر أن حجم واردات الإمارات بلغ 207 آلاف، حيث تُلبي جزءًا من طلبها عبر الاستيراد، رغم أنها من أكبر مصدري البنزين عالميًا. أما سلطنة عمان فبلغت وارداتها نحو 100 ألف برميل، يوميًا في عام 2024، ارتفاعًا من 82 ألفًا العام السابق له.بلدان عربيان ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للبنزين في العالميوفر آلاف الوظائف... الجزائر تكشف عن مشروع طاقي ضخم في قلب الصحراء
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https://sarabic.ae/20250308/5-دول-عربية-ضمن-أكبر-مستوردي-البنزين-من-السعودية-1098506046.html
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العالم العربي, اقتصاد, بنزين
العالم العربي, اقتصاد, بنزين
بينها دول عربية... أكبر 10 دول مستوردة للبنزين في العالم
07:45 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 07:51 GMT 24.03.2025)
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة لأكبر 10 دول مستوردة للبنزين في العالم، لعام 2024، ضمت عددا من البلدان العربية.
وأشار التقرير إلى أن القائمة الجديدة لم تشهد تغيرا بالمراكز الـ3 الأولى، خلال العام الماضي 2024، مقارنة بعام 2023، مع تصدّر بلدان أمريكا الشمالية للقائمة.
ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، بلغ متوسط واردات العالم من البنزين المنقول بحرًا متوسط 5.06 مليون برميل، يوميًا خلال 2024، بارتفاع طفيف عن مستوى عام 2023، البالغ 5 ملايين برميل يوميًا.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تصدّرت قائمة الـ10 الكبار، في عام 2024، مستحوذة على أكثر من 9% من إجمالي واردات البنزين العالمية. وجاءت المكسيك وسنغافورة وفي المركزين الثاني والثالث ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة للبنزين في العالم، خلال 2024، بحصة 7.1% و6.9% من الإجمالي العالمي على التوالي.
ووفقا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة، نستعرض قائمة أكبر الدول المستوردة للبنزين في العالم، بنهاية 2024، وهي الآتي:
1.
الولايات المتحدة: 473 ألف برميل يوميًا.
2.
المكسيك: 362 ألف برميل يوميًا.
3.
سنغافورة: 354 ألف برميل يوميًا.
4.
إندونيسيا: 325 ألف برميل يوميًا.
5.
نيجيريا: 272 ألف برميل يوميًا.
6.
ماليزيا: 235 ألف برميل يوميًا.
8.
أستراليا: 200 ألف برميل يوميًا.
9.
هولندا: 118 ألف برميل يوميًا.
10.
سلطنة عمان: 100 ألف برميل يوميًا.
وانخفضت واردات الولايات المتحدة من البنزين المنقول بحرًا
بمقدار 59 ألف برميل، يوميًا في 2024، على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط 532 ألفًا، عام 2023.
يذكر أن حجم واردات الإمارات بلغ 207 آلاف، حيث تُلبي جزءًا من طلبها عبر الاستيراد، رغم أنها من أكبر مصدري البنزين
عالميًا. أما سلطنة عمان فبلغت وارداتها نحو 100 ألف برميل، يوميًا في عام 2024، ارتفاعًا من 82 ألفًا العام السابق له.