https://sarabic.ae/20250324/بينها-دول-عربية-أكبر-10-دول-مستوردة-للبنزين-في-العالم-1098894570.html

بينها دول عربية... أكبر 10 دول مستوردة للبنزين في العالم

بينها دول عربية... أكبر 10 دول مستوردة للبنزين في العالم

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة لأكبر 10 دول مستوردة للبنزين في العالم، لعام 2024، ضمت عددا من البلدان العربية. 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T07:45+0000

2025-03-24T07:45+0000

2025-03-24T07:51+0000

العالم العربي

اقتصاد

بنزين

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وأشار التقرير إلى أن القائمة الجديدة لم تشهد تغيرا بالمراكز الـ3 الأولى، خلال العام الماضي 2024، مقارنة بعام 2023، مع تصدّر بلدان أمريكا الشمالية للقائمة.ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، بلغ متوسط واردات العالم من البنزين المنقول بحرًا متوسط 5.06 مليون برميل، يوميًا خلال 2024، بارتفاع طفيف عن مستوى عام 2023، البالغ 5 ملايين برميل يوميًا.وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تصدّرت قائمة الـ10 الكبار، في عام 2024، مستحوذة على أكثر من 9% من إجمالي واردات البنزين العالمية. وجاءت المكسيك وسنغافورة وفي المركزين الثاني والثالث ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة للبنزين في العالم، خلال 2024، بحصة 7.1% و6.9% من الإجمالي العالمي على التوالي.ووفقا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة، نستعرض قائمة أكبر الدول المستوردة للبنزين في العالم، بنهاية 2024، وهي الآتي:وانخفضت واردات الولايات المتحدة من البنزين المنقول بحرًا بمقدار 59 ألف برميل، يوميًا في 2024، على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط 532 ألفًا، عام 2023.يذكر أن حجم واردات الإمارات بلغ 207 آلاف، حيث تُلبي جزءًا من طلبها عبر الاستيراد، رغم أنها من أكبر مصدري البنزين عالميًا. أما سلطنة عمان فبلغت وارداتها نحو 100 ألف برميل، يوميًا في عام 2024، ارتفاعًا من 82 ألفًا العام السابق له.بلدان عربيان ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للبنزين في العالميوفر آلاف الوظائف... الجزائر تكشف عن مشروع طاقي ضخم في قلب الصحراء

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العالم العربي, اقتصاد, بنزين