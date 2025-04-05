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https://sarabic.ae/20250405/بعد-خلافها-في-عيد-الفطر-هل-تختلف-الدول-العربية-في-موعد-عيد-الأضحى-1099248738.html
بعد خلافها في عيد الفطر.. هل تختلف الدول العربية في موعد عيد الأضحى؟
بعد خلافها في عيد الفطر.. هل تختلف الدول العربية في موعد عيد الأضحى؟
سبوتنيك عربي
تسبب اختلاف موعد عيد الفطر في الدول العربية بين يومي 30 و31 مارس/ أذار الماضي، في طرح تساؤلات حول ما سيحدث في عيد الأضحى وهل يتكرر الخلاف أم يحدث اتفاق لجميع... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T18:26+0000
2025-04-05T18:26+0000
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عيد الفطر
عيد الأضحى
مكة
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ويتميز عيد الأضحى بشعائر دينية يرتبط بها جميع المسلمين حول العالم، سواء في يوم وقفة عرفات أو أيام العيد التي تمثل شعيرة الحج وأركانها أساسا لا يمكن الاختلاف فيه بين مسلم وآخر. وترتبط مواعيد الأعياد بالتقويم الهجري، الذي يرتبط بدوره بحركة القمر التي تسبب تغير شكله الذي يتم رصده من الأرض من هلال إلى بدر حتى يعود إلى محاقه مرة أخرى.وبحسب الحسابات الفلكية فإن ظهور القمر في السماء يبدأ بوقت صغير ثم يزيد بمعدل 50 دقيقة يوميا مع زيادة عمره كل شهر، ويرتبط ذلك بمعدل دورانه حول الأرض، التي تؤدي إلى تغير موقعه من الشمس حتى يصل إلى أقرب نقطة منها فيما يعرف بـ"لحظة الاقتران" التي تكون أول الشهر القمر.ورغم صعوبة رصد القمر في هذه اللحظة بالعين المجردة، إلا أن رصدها بواسطة الفلكيين يمثل بداية للشهر الهجري، إذا تم تأكيد ذلك بواسطة الفقاء أيضا وحدث توافق بين الحسابات الفلكية والمبادئ الدينية، ويكون ذلك يوم الـ29 من كل شهر.وفيما يتعلق بالاختلاف الذي حدث خلال عيد الفطر، فإن الدول التي بدأت العيد يوم 30 مارس، ستبدأ استطلاع هلال شهر شوال يوم 27 أبريل/ نيسان الحالي، وفي حالة عدم ثبوت رؤيته سيتم إعلان أن بداية شهر ذو القعدة يوم 29 من الشهر نفسه.وبالنسبة للدول التي بدأت عيد الفطر يوم 31 مارس، فإنها ستتمكن من استطلاع هلال ذو القعدة يوم 28 أبريل بوضوح لتؤكد بعدها أن يوم 29 أبريل هو بداية ذو القعدة، للتوافق مع الدول الأخرى، التي كانت تختلف معها في عيد الفطر. ووفقا للأساليب العلمية المستخدمة في رصد الهلال، فإنه من المرجح أن يكون هناك توافق أيضا في رؤية هلال ذي الحجة الذي يعني توافق تلك الدول فيه أنها ستتوافق في موعد عيد الأضحى.ومن المرجح أن يبدأ شهر ذي الحجة يوم 28 مايو/ أيار المقبل، ما يعني أن موعد عيد الأضحى سيكون في الـ 6 من يونيو/ حزيران المقبل.
https://sarabic.ae/20240610/بينها-دولتان-عربيتان-9-دول-تحدد-16-يونيو-أول-أيام-عيد-الأضحى-1089691622.html
https://sarabic.ae/20190605/قرار-سعودي-حل-مشكلة-1041500948.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, عيد الفطر, عيد الأضحى , مكة
أخبار العالم الآن, منوعات, عيد الفطر, عيد الأضحى , مكة

بعد خلافها في عيد الفطر.. هل تختلف الدول العربية في موعد عيد الأضحى؟

18:26 GMT 05.04.2025
© Getty Images / VCG / Contributorهلال
هلال - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© Getty Images / VCG / Contributor
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تسبب اختلاف موعد عيد الفطر في الدول العربية بين يومي 30 و31 مارس/ أذار الماضي، في طرح تساؤلات حول ما سيحدث في عيد الأضحى وهل يتكرر الخلاف أم يحدث اتفاق لجميع الدول في يوم واحد.
ويتميز عيد الأضحى بشعائر دينية يرتبط بها جميع المسلمين حول العالم، سواء في يوم وقفة عرفات أو أيام العيد التي تمثل شعيرة الحج وأركانها أساسا لا يمكن الاختلاف فيه بين مسلم وآخر.
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وترتبط مواعيد الأعياد بالتقويم الهجري، الذي يرتبط بدوره بحركة القمر التي تسبب تغير شكله الذي يتم رصده من الأرض من هلال إلى بدر حتى يعود إلى محاقه مرة أخرى.
وبحسب الحسابات الفلكية فإن ظهور القمر في السماء يبدأ بوقت صغير ثم يزيد بمعدل 50 دقيقة يوميا مع زيادة عمره كل شهر، ويرتبط ذلك بمعدل دورانه حول الأرض، التي تؤدي إلى تغير موقعه من الشمس حتى يصل إلى أقرب نقطة منها فيما يعرف بـ"لحظة الاقتران" التي تكون أول الشهر القمر.
ورغم صعوبة رصد القمر في هذه اللحظة بالعين المجردة، إلا أن رصدها بواسطة الفلكيين يمثل بداية للشهر الهجري، إذا تم تأكيد ذلك بواسطة الفقاء أيضا وحدث توافق بين الحسابات الفلكية والمبادئ الدينية، ويكون ذلك يوم الـ29 من كل شهر.
وفيما يتعلق بالاختلاف الذي حدث خلال عيد الفطر، فإن الدول التي بدأت العيد يوم 30 مارس، ستبدأ استطلاع هلال شهر شوال يوم 27 أبريل/ نيسان الحالي، وفي حالة عدم ثبوت رؤيته سيتم إعلان أن بداية شهر ذو القعدة يوم 29 من الشهر نفسه.
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5 يونيو 2019, 11:38 GMT
وبالنسبة للدول التي بدأت عيد الفطر يوم 31 مارس، فإنها ستتمكن من استطلاع هلال ذو القعدة يوم 28 أبريل بوضوح لتؤكد بعدها أن يوم 29 أبريل هو بداية ذو القعدة، للتوافق مع الدول الأخرى، التي كانت تختلف معها في عيد الفطر.
ووفقا للأساليب العلمية المستخدمة في رصد الهلال، فإنه من المرجح أن يكون هناك توافق أيضا في رؤية هلال ذي الحجة الذي يعني توافق تلك الدول فيه أنها ستتوافق في موعد عيد الأضحى.
ومن المرجح أن يبدأ شهر ذي الحجة يوم 28 مايو/ أيار المقبل، ما يعني أن موعد عيد الأضحى سيكون في الـ 6 من يونيو/ حزيران المقبل.
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