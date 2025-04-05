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كيم جونغ أون يزور قاعدة تدريب وحدات العمليات الخاصة ويوجه "رسالة لضمان النصر"
كيم جونغ أون يزور قاعدة تدريب وحدات العمليات الخاصة ويوجه "رسالة لضمان النصر"
سبوتنيك عربي
اختبر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، بندقية قنص حديثة، وذلك أثناء تفقده قوات خاصة قال إن تدريبها عزز "القدرة الحربية الفعلية لضمان... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T07:19+0000
2025-04-05T07:19+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وخلال تفقده وحدة العمليات الخاصة، قال كيم إن "القدرة الحربية الفعلية لضمان النصر في ساحة الحرب تُعزَز من خلال التدريب المكثف"، وذلك وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأضاف أن "تدريبهم أكثر تعبير عن الوطنية والولاء للبلاد وضوحا"، بحسب الوكالة.وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية كيم وهو ينظر من منظار بندقية قنص قالت الوكالة إنه "سيتم تزويد وحدات العمليات الخاصة بها حديثاً".وأشرف كيم على "تدريبات إطلاق نار ببنادق آلية وبنادق قنص"، وبعد أن اختبر السلاح بنفسه أبدى "ارتياحه الكبير لأداء وقوة بندقية القنص التي طورناها على طريقتنا الخاصة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية.وكانت محطة إذاعة "صوت كوريا" أفادت بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اختبرت نموذجا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات.وقالت إذاعة "صوت كوريا"، نقلا عن بيان الإدارة العامة للقوات الصاروخية الكورية الشمالية، إنه "في يوم 20 مارس/ آذار، أجرت الإدارة العامة للصواريخ إطلاقا تجريبيا لنظام سلاح صاروخي مضاد للطائرات، من طراز جديد، بهدف اختبار قدرته القتالية الشاملة".وأكدت أن "مؤسسة الصناعة العسكرية المختصة بدأت في إنتاج النموذج الجديد".وحضر الاختبارات زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من اللجنة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري.
https://sarabic.ae/20250308/كيم-جونغ-أون-يتوعد-غواصاتنا-النووية-ستصل-لأي-مكان-بلا-قيود-1098486308.html
https://sarabic.ae/20250228/تقرير-بيونغ-يانغ-أطلقت-صواريخ-كروز-استراتيجية-لاختبار-الردع-النووي-1098250321.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

كيم جونغ أون يزور قاعدة تدريب وحدات العمليات الخاصة ويوجه "رسالة لضمان النصر"

07:19 GMT 05.04.2025
© AP Photo / Lee Jin-manزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
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اختبر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، بندقية قنص حديثة، وذلك أثناء تفقده قوات خاصة قال إن تدريبها عزز "القدرة الحربية الفعلية لضمان النصر".
وخلال تفقده وحدة العمليات الخاصة، قال كيم إن "القدرة الحربية الفعلية لضمان النصر في ساحة الحرب تُعزَز من خلال التدريب المكثف"، وذلك وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأضاف أن "تدريبهم أكثر تعبير عن الوطنية والولاء للبلاد وضوحا"، بحسب الوكالة.
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وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية كيم وهو ينظر من منظار بندقية قنص قالت الوكالة إنه "سيتم تزويد وحدات العمليات الخاصة بها حديثاً".

وأشرف كيم على "تدريبات إطلاق نار ببنادق آلية وبنادق قنص"، وبعد أن اختبر السلاح بنفسه أبدى "ارتياحه الكبير لأداء وقوة بندقية القنص التي طورناها على طريقتنا الخاصة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية.
وكانت محطة إذاعة "صوت كوريا" أفادت بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اختبرت نموذجا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات.
وقالت إذاعة "صوت كوريا"، نقلا عن بيان الإدارة العامة للقوات الصاروخية الكورية الشمالية، إنه "في يوم 20 مارس/ آذار، أجرت الإدارة العامة للصواريخ إطلاقا تجريبيا لنظام سلاح صاروخي مضاد للطائرات، من طراز جديد، بهدف اختبار قدرته القتالية الشاملة".
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وأكدت أن "مؤسسة الصناعة العسكرية المختصة بدأت في إنتاج النموذج الجديد".
وحضر الاختبارات زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من اللجنة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري.
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