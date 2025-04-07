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إعلام: 79% من الجمهوريين الأمريكيين يعارضون تقديم المساعدات لأوكرانيا
إعلام: 79% من الجمهوريين الأمريكيين يعارضون تقديم المساعدات لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أجرت صحيفة أمريكية، استطلاعا للرأي أظهر أن 79% من الجمهوريين الأمريكيين، يعارضون تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T05:11+0000
2025-04-07T05:11+0000
روسيا
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وقالت الصحيفة: "في استطلاع جديد... أيّد 83% من الديمقراطيين استمرار المساعدات المالية الأمريكية لأوكرانيا، بينما عارضها 79 % من الجمهوريين".وأشارت الصحيفة إلى أن "62% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن توسيع الأراضي الأمريكية بضم جزيرة غرينلاند وكندا، فكرة سيئة، ولم يؤيد هذه الفكرة سوى 25 % من المشاركين، بينما قال 13% من المشاركين المتبقين في الاستطلاع إنهم لا يعرفون إجابة هذا السؤال أو يرفضونها تمامًا".في الوقت نفسه، أيّد أكثر من نصف الجمهوريين (51 %) تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "التوسع الإقليمي".كما أوضح الاستطلاع موقف الناخبين الأمريكيين تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأظهر أن "81 % من الديمقراطيين لديهم موقف إيجابي تجاه الناتو، بينما لم تتجاوز هذه النسبة بين الجمهوريين 31 %".وأُجرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاستطلاع في الفترة من 27 مارس/ آذار الماضي إلى الأول من شهر أبريل/ نيسان الجاري، بين 1500 ناخب مسجل، وبلغ هامش الخطأ 2.5 نقطة مئوية، بحسب قولها.إعلام: ماكرون مستعد لتمثيل أوروبا في مفاوضات السلام الأوكرانية مع روسيارئيسا الأركان العامة البريطاني والفرنسي يناقشان مع كييف إمكانية نشر قوات "حفظ سلام"
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: 79% من الجمهوريين الأمريكيين يعارضون تقديم المساعدات لأوكرانيا

05:11 GMT 07.04.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaibالعلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
تابعنا عبر
أجرت صحيفة أمريكية، استطلاعا للرأي أظهر أن 79% من الجمهوريين الأمريكيين، يعارضون تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا.
وقالت الصحيفة: "في استطلاع جديد... أيّد 83% من الديمقراطيين استمرار المساعدات المالية الأمريكية لأوكرانيا، بينما عارضها 79 % من الجمهوريين".
وأشارت الصحيفة إلى أن "62% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن توسيع الأراضي الأمريكية بضم جزيرة غرينلاند وكندا، فكرة سيئة، ولم يؤيد هذه الفكرة سوى 25 % من المشاركين، بينما قال 13% من المشاركين المتبقين في الاستطلاع إنهم لا يعرفون إجابة هذا السؤال أو يرفضونها تمامًا".
في الوقت نفسه، أيّد أكثر من نصف الجمهوريين (51 %) تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "التوسع الإقليمي".
شخص يمشي أمام العلمين الروسي والأمريكي قبل المحادثات التي جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان في مقر البعثة الأمريكية في جنيف، سويسرا، 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
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03:41 GMT
كما أوضح الاستطلاع موقف الناخبين الأمريكيين تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأظهر أن "81 % من الديمقراطيين لديهم موقف إيجابي تجاه الناتو، بينما لم تتجاوز هذه النسبة بين الجمهوريين 31 %".
وأُجرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاستطلاع في الفترة من 27 مارس/ آذار الماضي إلى الأول من شهر أبريل/ نيسان الجاري، بين 1500 ناخب مسجل، وبلغ هامش الخطأ 2.5 نقطة مئوية، بحسب قولها.
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