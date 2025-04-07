https://sarabic.ae/20250407/إعلام-79-من-الجمهوريين-الأمريكيين-يعارضون-تقديم-المساعدات-لأوكرانيا-1099284499.html

إعلام: 79% من الجمهوريين الأمريكيين يعارضون تقديم المساعدات لأوكرانيا

إعلام: 79% من الجمهوريين الأمريكيين يعارضون تقديم المساعدات لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أجرت صحيفة أمريكية، استطلاعا للرأي أظهر أن 79% من الجمهوريين الأمريكيين، يعارضون تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا. 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T05:11+0000

2025-04-07T05:11+0000

2025-04-07T05:11+0000

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وقالت الصحيفة: "في استطلاع جديد... أيّد 83% من الديمقراطيين استمرار المساعدات المالية الأمريكية لأوكرانيا، بينما عارضها 79 % من الجمهوريين".وأشارت الصحيفة إلى أن "62% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن توسيع الأراضي الأمريكية بضم جزيرة غرينلاند وكندا، فكرة سيئة، ولم يؤيد هذه الفكرة سوى 25 % من المشاركين، بينما قال 13% من المشاركين المتبقين في الاستطلاع إنهم لا يعرفون إجابة هذا السؤال أو يرفضونها تمامًا".في الوقت نفسه، أيّد أكثر من نصف الجمهوريين (51 %) تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "التوسع الإقليمي".كما أوضح الاستطلاع موقف الناخبين الأمريكيين تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأظهر أن "81 % من الديمقراطيين لديهم موقف إيجابي تجاه الناتو، بينما لم تتجاوز هذه النسبة بين الجمهوريين 31 %".وأُجرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاستطلاع في الفترة من 27 مارس/ آذار الماضي إلى الأول من شهر أبريل/ نيسان الجاري، بين 1500 ناخب مسجل، وبلغ هامش الخطأ 2.5 نقطة مئوية، بحسب قولها.إعلام: ماكرون مستعد لتمثيل أوروبا في مفاوضات السلام الأوكرانية مع روسيارئيسا الأركان العامة البريطاني والفرنسي يناقشان مع كييف إمكانية نشر قوات "حفظ سلام"

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