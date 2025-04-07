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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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الخرطوم تفتح جسورها الرئيسية بين مدن العاصمة في خطوة نحو التعافي
الخرطوم تفتح جسورها الرئيسية بين مدن العاصمة في خطوة نحو التعافي
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومة ولاية الخرطوم رسميًا صباح اليوم الاثنين، عن إعادة فتح جميع الجسور الرابطة بين مدن العاصمة المثلثة (الخرطوم - الخرطوم بحري - أم درمان)، في إطار خطة... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T07:13+0000
2025-04-07T07:13+0000
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قوات الدعم السريع السودانية
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ونقل موقع "أخبار السودان"، عن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، في مؤتمر صحفي، أن عملية الفتح شملت جسور "المنشية" و"الشامبات" و"المك نمر" و"كوبري النيل الأبيض"، مع تنفيذ إجراءات أمنية مشددة تشمل نقاط تفتيش متنقلة وكاميرات مراقبة، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع عودة آلاف النازحين عبر معبر "أرقين" البري مع مصر، حيث سجلت السلطات عودة أكثر من 15 ألف مواطن، خلال الأسبوع الجاري.في سياق متصل، شهدت منطقة الجموعية جنوب أم درمان، اشتباكات عنيفة بعد هجوم شنته قوات الدعم السريع باستخدام 20 عربة قتالية مسلحة، ووفقًا لمصادر محلية، تصدى الأهالي للهجوم ما أدى إلى سقوط ضحايا، بينما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا مفصلًا عن الحصيلة النهائية.وكشفت مصادر طبية عن مقتل أكثر من 100 مدني في سلسلة هجمات شنتها القوات المنسحبة عبر جسر "خزان جبل أولياء"، خلال الـ72 الساعة الماضية، فيما أفادت منظمات إغاثة بوجود عشرات الجرحى العالقين دون رعاية طبية كافية، مع تناقص حاد في الإمدادات الغذائية والدوائية بالمنطقة.وقالت صحيفة "سودان تريبيون"، إن "الدعم السريع استهدف محطات الكهرباء في مناطق متفرقة من السودان، مع التركيز على سد "مروي"، الذي يعد من أكبر مصادر الطاقة في البلاد، ما أدى إلى أضرار كبيرة رغم جهود الحكومة لإصلاحها".وقالت شركة الكهرباء السودانية، في بيان، إن "الهجوم الذي وقع، أمس السبت، استهدف محطة "مروي"، ما أسفر عن تضرر المحول المغذي للولاية الشمالية وانقطاع الكهرباء"، وأكدت الشركة أن "الاستهداف المتكرر لمحطات الكهرباء يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين".
https://sarabic.ae/20250406/الخرطوم-تعترض-على-تنظيم-بريطانيا-مؤتمرا-بشأن-السودان-دون-دعوة-حكومته-للمشاركة-1099279892.html
https://sarabic.ae/20250403/رغم-التحذيرات-الدولية-لا-يزال-المدنيون-في-دارفور-أهدافا-لطرفي-الحرب-في-السودان-1099202501.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية

الخرطوم تفتح جسورها الرئيسية بين مدن العاصمة في خطوة نحو التعافي

07:13 GMT 07.04.2025
© AP Photo / Uncreditedمتاجر مغلقة خلال إضراب عام وعصيان مدني في حي سوق العربي التجاري في الخرطوم بالسودان
متاجر مغلقة خلال إضراب عام وعصيان مدني في حي سوق العربي التجاري في الخرطوم بالسودان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Uncredited
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أعلنت حكومة ولاية الخرطوم رسميًا صباح اليوم الاثنين، عن إعادة فتح جميع الجسور الرابطة بين مدن العاصمة المثلثة (الخرطوم - الخرطوم بحري - أم درمان)، في إطار خطة استعادة الحياة الطبيعية، بعد أشهر من الإغلاق بسبب الأوضاع الأمنية، وجاء القرار بعد تقييم أمني دقيق أجرته لجنة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة المدنية السودانية.
ونقل موقع "أخبار السودان"، عن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، في مؤتمر صحفي، أن عملية الفتح شملت جسور "المنشية" و"الشامبات" و"المك نمر" و"كوبري النيل الأبيض"، مع تنفيذ إجراءات أمنية مشددة تشمل نقاط تفتيش متنقلة وكاميرات مراقبة، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع عودة آلاف النازحين عبر معبر "أرقين" البري مع مصر، حيث سجلت السلطات عودة أكثر من 15 ألف مواطن، خلال الأسبوع الجاري.
في سياق متصل، شهدت منطقة الجموعية جنوب أم درمان، اشتباكات عنيفة بعد هجوم شنته قوات الدعم السريع باستخدام 20 عربة قتالية مسلحة، ووفقًا لمصادر محلية، تصدى الأهالي للهجوم ما أدى إلى سقوط ضحايا، بينما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا مفصلًا عن الحصيلة النهائية.
وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
الخرطوم تعترض على تنظيم بريطانيا مؤتمرا بشأن السودان دون دعوة حكومته للمشاركة
أمس, 18:18 GMT
وكشفت مصادر طبية عن مقتل أكثر من 100 مدني في سلسلة هجمات شنتها القوات المنسحبة عبر جسر "خزان جبل أولياء"، خلال الـ72 الساعة الماضية، فيما أفادت منظمات إغاثة بوجود عشرات الجرحى العالقين دون رعاية طبية كافية، مع تناقص حاد في الإمدادات الغذائية والدوائية بالمنطقة.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سودانية، بتسبب قصف شنته قوات الدعم السريع على سد "مروي" شمالي السودان، في انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في البلاد، منها أم درمان والولاية الشمالية.
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
رغم التحذيرات الدولية.. لا يزال المدنيون في دارفور أهدافا لطرفي الحرب في السودان
3 أبريل, 20:27 GMT
وقالت صحيفة "سودان تريبيون"، إن "الدعم السريع استهدف محطات الكهرباء في مناطق متفرقة من السودان، مع التركيز على سد "مروي"، الذي يعد من أكبر مصادر الطاقة في البلاد، ما أدى إلى أضرار كبيرة رغم جهود الحكومة لإصلاحها".
وقالت شركة الكهرباء السودانية، في بيان، إن "الهجوم الذي وقع، أمس السبت، استهدف محطة "مروي"، ما أسفر عن تضرر المحول المغذي للولاية الشمالية وانقطاع الكهرباء"، وأكدت الشركة أن "الاستهداف المتكرر لمحطات الكهرباء يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين".
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