https://sarabic.ae/20250407/الخرطوم-تفتح-جسورها-الرئيسية-بين-مدن-العاصمة-في-خطوة-نحو-التعافي-1099285291.html

الخرطوم تفتح جسورها الرئيسية بين مدن العاصمة في خطوة نحو التعافي

الخرطوم تفتح جسورها الرئيسية بين مدن العاصمة في خطوة نحو التعافي

سبوتنيك عربي

أعلنت حكومة ولاية الخرطوم رسميًا صباح اليوم الاثنين، عن إعادة فتح جميع الجسور الرابطة بين مدن العاصمة المثلثة (الخرطوم - الخرطوم بحري - أم درمان)، في إطار خطة... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T07:13+0000

2025-04-07T07:13+0000

2025-04-07T07:13+0000

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قوات الدعم السريع السودانية

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ونقل موقع "أخبار السودان"، عن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، في مؤتمر صحفي، أن عملية الفتح شملت جسور "المنشية" و"الشامبات" و"المك نمر" و"كوبري النيل الأبيض"، مع تنفيذ إجراءات أمنية مشددة تشمل نقاط تفتيش متنقلة وكاميرات مراقبة، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع عودة آلاف النازحين عبر معبر "أرقين" البري مع مصر، حيث سجلت السلطات عودة أكثر من 15 ألف مواطن، خلال الأسبوع الجاري.في سياق متصل، شهدت منطقة الجموعية جنوب أم درمان، اشتباكات عنيفة بعد هجوم شنته قوات الدعم السريع باستخدام 20 عربة قتالية مسلحة، ووفقًا لمصادر محلية، تصدى الأهالي للهجوم ما أدى إلى سقوط ضحايا، بينما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا مفصلًا عن الحصيلة النهائية.وكشفت مصادر طبية عن مقتل أكثر من 100 مدني في سلسلة هجمات شنتها القوات المنسحبة عبر جسر "خزان جبل أولياء"، خلال الـ72 الساعة الماضية، فيما أفادت منظمات إغاثة بوجود عشرات الجرحى العالقين دون رعاية طبية كافية، مع تناقص حاد في الإمدادات الغذائية والدوائية بالمنطقة.وقالت صحيفة "سودان تريبيون"، إن "الدعم السريع استهدف محطات الكهرباء في مناطق متفرقة من السودان، مع التركيز على سد "مروي"، الذي يعد من أكبر مصادر الطاقة في البلاد، ما أدى إلى أضرار كبيرة رغم جهود الحكومة لإصلاحها".وقالت شركة الكهرباء السودانية، في بيان، إن "الهجوم الذي وقع، أمس السبت، استهدف محطة "مروي"، ما أسفر عن تضرر المحول المغذي للولاية الشمالية وانقطاع الكهرباء"، وأكدت الشركة أن "الاستهداف المتكرر لمحطات الكهرباء يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين".

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية