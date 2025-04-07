https://sarabic.ae/20250407/الخرطوم-تفتح-جسورها-الرئيسية-بين-مدن-العاصمة-في-خطوة-نحو-التعافي-1099285291.html
الخرطوم تفتح جسورها الرئيسية بين مدن العاصمة في خطوة نحو التعافي
الخرطوم تفتح جسورها الرئيسية بين مدن العاصمة في خطوة نحو التعافي
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومة ولاية الخرطوم رسميًا صباح اليوم الاثنين، عن إعادة فتح جميع الجسور الرابطة بين مدن العاصمة المثلثة (الخرطوم - الخرطوم بحري - أم درمان)، في إطار خطة... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T07:13+0000
2025-04-07T07:13+0000
2025-04-07T07:13+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الأخبار
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104158/54/1041585433_0:96:2229:1350_1920x0_80_0_0_0b6790ba4f287a6922e88af308843477.jpg
ونقل موقع "أخبار السودان"، عن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، في مؤتمر صحفي، أن عملية الفتح شملت جسور "المنشية" و"الشامبات" و"المك نمر" و"كوبري النيل الأبيض"، مع تنفيذ إجراءات أمنية مشددة تشمل نقاط تفتيش متنقلة وكاميرات مراقبة، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع عودة آلاف النازحين عبر معبر "أرقين" البري مع مصر، حيث سجلت السلطات عودة أكثر من 15 ألف مواطن، خلال الأسبوع الجاري.في سياق متصل، شهدت منطقة الجموعية جنوب أم درمان، اشتباكات عنيفة بعد هجوم شنته قوات الدعم السريع باستخدام 20 عربة قتالية مسلحة، ووفقًا لمصادر محلية، تصدى الأهالي للهجوم ما أدى إلى سقوط ضحايا، بينما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا مفصلًا عن الحصيلة النهائية.وكشفت مصادر طبية عن مقتل أكثر من 100 مدني في سلسلة هجمات شنتها القوات المنسحبة عبر جسر "خزان جبل أولياء"، خلال الـ72 الساعة الماضية، فيما أفادت منظمات إغاثة بوجود عشرات الجرحى العالقين دون رعاية طبية كافية، مع تناقص حاد في الإمدادات الغذائية والدوائية بالمنطقة.وقالت صحيفة "سودان تريبيون"، إن "الدعم السريع استهدف محطات الكهرباء في مناطق متفرقة من السودان، مع التركيز على سد "مروي"، الذي يعد من أكبر مصادر الطاقة في البلاد، ما أدى إلى أضرار كبيرة رغم جهود الحكومة لإصلاحها".وقالت شركة الكهرباء السودانية، في بيان، إن "الهجوم الذي وقع، أمس السبت، استهدف محطة "مروي"، ما أسفر عن تضرر المحول المغذي للولاية الشمالية وانقطاع الكهرباء"، وأكدت الشركة أن "الاستهداف المتكرر لمحطات الكهرباء يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين".
https://sarabic.ae/20250406/الخرطوم-تعترض-على-تنظيم-بريطانيا-مؤتمرا-بشأن-السودان-دون-دعوة-حكومته-للمشاركة-1099279892.html
https://sarabic.ae/20250403/رغم-التحذيرات-الدولية-لا-يزال-المدنيون-في-دارفور-أهدافا-لطرفي-الحرب-في-السودان-1099202501.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104158/54/1041585433_280:0:2196:1437_1920x0_80_0_0_e96a2b5a5a4c526a561af4368d7dfc63.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية
الخرطوم تفتح جسورها الرئيسية بين مدن العاصمة في خطوة نحو التعافي
أعلنت حكومة ولاية الخرطوم رسميًا صباح اليوم الاثنين، عن إعادة فتح جميع الجسور الرابطة بين مدن العاصمة المثلثة (الخرطوم - الخرطوم بحري - أم درمان)، في إطار خطة استعادة الحياة الطبيعية، بعد أشهر من الإغلاق بسبب الأوضاع الأمنية، وجاء القرار بعد تقييم أمني دقيق أجرته لجنة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة المدنية السودانية.
ونقل موقع
"أخبار السودان"، عن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، في مؤتمر صحفي، أن عملية الفتح شملت جسور "المنشية" و"الشامبات" و"المك نمر" و"كوبري النيل الأبيض"، مع تنفيذ إجراءات أمنية مشددة تشمل نقاط تفتيش متنقلة وكاميرات مراقبة، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع عودة آلاف النازحين عبر معبر "أرقين" البري مع مصر، حيث سجلت السلطات عودة أكثر من 15 ألف مواطن، خلال الأسبوع الجاري.
في سياق متصل، شهدت منطقة الجموعية جنوب أم درمان، اشتباكات عنيفة بعد هجوم شنته قوات الدعم السريع باستخدام 20 عربة قتالية مسلحة، ووفقًا لمصادر محلية، تصدى الأهالي للهجوم ما أدى إلى سقوط ضحايا، بينما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا مفصلًا عن الحصيلة النهائية.
وكشفت مصادر طبية عن مقتل أكثر من 100 مدني في سلسلة هجمات شنتها القوات المنسحبة عبر جسر "خزان جبل أولياء"، خلال الـ72 الساعة الماضية، فيما أفادت منظمات إغاثة بوجود عشرات الجرحى العالقين دون رعاية طبية كافية، مع تناقص حاد في الإمدادات الغذائية والدوائية بالمنطقة.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سودانية، بتسبب قصف شنته قوات الدعم السريع على سد "مروي" شمالي السودان، في انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في البلاد، منها أم درمان والولاية الشمالية.
وقالت صحيفة
"سودان تريبيون"، إن "الدعم السريع استهدف محطات الكهرباء في مناطق متفرقة من السودان، مع التركيز على سد "مروي"، الذي يعد من أكبر مصادر الطاقة في البلاد، ما أدى إلى أضرار كبيرة رغم جهود الحكومة لإصلاحها".
وقالت شركة الكهرباء السودانية، في بيان، إن "الهجوم الذي وقع، أمس السبت، استهدف محطة "مروي"، ما أسفر عن تضرر المحول المغذي للولاية الشمالية وانقطاع الكهرباء"، وأكدت الشركة أن "الاستهداف المتكرر لمحطات الكهرباء يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين".