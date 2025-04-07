https://sarabic.ae/20250407/خبير-إنجاز-أوفيتشكين-ضربة-معلم-وبوتين-حريص-على-مكانة-روسيا-الرياضية-عالميا-1099307738.html

خبير: إنجاز أوفيتشكين "ضربة معلم".. وبوتين حريص على مكانة روسيا الرياضية عالميا

خبير: إنجاز أوفيتشكين "ضربة معلم".. وبوتين حريص على مكانة روسيا الرياضية عالميا

سبوتنيك عربي

علق الباحث في الشأن الدولي، سمير أيوب، على برقية التّهنئة التي وجهها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى لاعب الهوكي ألكسندر أوفيتشكين، بعد تسجيله 895 هدفًا في... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T16:27+0000

2025-04-07T16:27+0000

2025-04-07T16:27+0000

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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار أيوب إلى أن "الرئيس بوتين يولي الرياضة اهتماما استثنائيا منذ توليه الحكم، انطلاقا من حرصه على الحفاظ على مكانة روسيا الرياضية العالمية التي ورثتها عن الاتحاد السوفياتي". ولفت الباحث في الشأن الدولي إلى أنّ "الإنجاز الذي حقّقه أوفيتشكين يعكس صمود الرياضة الروسية رغم العقوبات ومحاولات العزل والاتهامات المتكررة بتعاطي المنشطات، فضلًا عن الضغوط النفسية والمعنوية التي تعرض لها الرياضيون الروس، ومنعهم من رفع علم بلادهم في المحافل الدولية".سياسيًا، اعتبر أيوب أن هذا الحدث يمثل "ضربة معلم"، لا سيما أنه جاء في توقيت تشهد فيه العلاقات الروسية الأمريكية بداية تحسن.وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نجم الهوكي الروسي ألكسندر أوفيتشكين، لدخوله التاريخ الرياضي بعد أن أصبح الهدّاف التاريخي لدوري الهوكي الوطني الأمريكي بتسجيله 895 هدفًا.وقال الرئيس بوتين، في برقية التهنئة التي نشرها الكرملين: "أهنئك على سجلك المتميز. لقد تجاوزت أساتذة دوري الهوكي الوطني الأمريكي، في عدد الأهداف المسجلة".وسجّل ألكسندر أوفيتشكين، لاعب الهوكي الروسي، هدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققًا رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين غريتسكي، في قائمة أفضل الهدافين في مباريات الموسم العادي ليُصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري.ويلعب أوفيتشكين، في مركز الجناح الأيسر وهو قائد فريق واشنطن كابيتالز، في دوري الهوكي الوطني (NHL) الأمريكي. وفاز بكأس ستانلي عام 2018، وتُوّج بطلاً للعالم 3 مرات (2008، 2012، 2014).أوفيتشكين.. بطل روسي يدخل التاريخ في أمريكا.. صور وفيديو

https://sarabic.ae/20250407/بوتين-يهنئ-أوفيتشكين-على-سجله-التاريخي-في-دوري-الهوكي-الأمريكي-1099289456.html

https://sarabic.ae/20250407/ألكسندر-أوفيتشكين-القناص-الأفضل-في-تاريخ-بطولة-الهوكي-الأمريكية-1099303520.html

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