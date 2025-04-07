https://sarabic.ae/20250407/قيادي-سياسي-في-حماس-لن-نوافق-على-ما-وافقت-عليه-منظمة-التحرير-بالاعتراف-بإسرائيل-1099294813.html

قيادي سياسي في "حماس": لن نوافق على ما وافقت عليه منظمة التحرير بالاعتراف بإسرائيل

قيادي سياسي في "حماس": لن نوافق على ما وافقت عليه منظمة التحرير بالاعتراف بإسرائيل

سبوتنيك عربي

تحدث عضو القيادة السياسية في حركة حماس الفلسطينية، عبد الحليم مشهور، عن المقترحات التي يتمّ الحديث عنها لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلًا إنها "لا... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T12:18+0000

2025-04-07T12:18+0000

2025-04-07T12:18+0000

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وقال مشهور لوكالة "سبوتنيك": "حركة حماس كانت قد أبدت موقفها ومرونتها في المقترحات الإيجابية، التي تفضي إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، لكنه شدد على أن "الحركة لم تعطي لإسرائيل الذريعة بأن تبقى لها اليد الطولى على الشعب الفلسطيني وأن تتحكم بمجريات حياته ومستقبله".وتحدّث مشهور عن "محاولة للضغط على الشارع الفلسطيني للوقوف بوجه حركة حماس وتحميلها مسؤولية هذه الحرب".وحول لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علق عضو القيادة السياسية في حركة حماس، قائلا: "لا نتوقع أي شيء إيجابي من خلال هذا اللقاء، هناك ملفات كثيرة بينهما والمزيد من التصعيد للهيمنة والسيطرة على المنطقة".وعن العلاقات بين كل من حركة حماس وحركة فتح الفلسطينيتين، أوضح مشهور أنهما "شعب واحد وأصحاب قضية واحدة"، لكنه كشف عن "مشاورات أثمرت إلى تفاهمات جرى الإتفاق عليها، لكن تم تعليقها من بعض الشخصيات في السلطة الفلسطينية وحركة فتح". وأضاف: "نقبل بأي اتفاق يجمع عليه الشعب الفلسطيني".إسرائيل تكشف عن وثيقة من السنوار والضيف إلى إيران قبل 7 أكتوبر... هذه تفاصيلهاتصريحات "معلم" الرئيس المصري عن "حماس" وجاهزية جيش مصر تثير ضجة.. فيديو

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