https://sarabic.ae/20250407/قيادي-سياسي-في-حماس-لن-نوافق-على-ما-وافقت-عليه-منظمة-التحرير-بالاعتراف-بإسرائيل-1099294813.html
قيادي سياسي في "حماس": لن نوافق على ما وافقت عليه منظمة التحرير بالاعتراف بإسرائيل
قيادي سياسي في "حماس": لن نوافق على ما وافقت عليه منظمة التحرير بالاعتراف بإسرائيل
سبوتنيك عربي
تحدث عضو القيادة السياسية في حركة حماس الفلسطينية، عبد الحليم مشهور، عن المقترحات التي يتمّ الحديث عنها لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلًا إنها "لا... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال مشهور لوكالة "سبوتنيك": "حركة حماس كانت قد أبدت موقفها ومرونتها في المقترحات الإيجابية، التي تفضي إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، لكنه شدد على أن "الحركة لم تعطي لإسرائيل الذريعة بأن تبقى لها اليد الطولى على الشعب الفلسطيني وأن تتحكم بمجريات حياته ومستقبله".وتحدّث مشهور عن "محاولة للضغط على الشارع الفلسطيني للوقوف بوجه حركة حماس وتحميلها مسؤولية هذه الحرب".وحول لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علق عضو القيادة السياسية في حركة حماس، قائلا: "لا نتوقع أي شيء إيجابي من خلال هذا اللقاء، هناك ملفات كثيرة بينهما والمزيد من التصعيد للهيمنة والسيطرة على المنطقة".وعن العلاقات بين كل من حركة حماس وحركة فتح الفلسطينيتين، أوضح مشهور أنهما "شعب واحد وأصحاب قضية واحدة"، لكنه كشف عن "مشاورات أثمرت إلى تفاهمات جرى الإتفاق عليها، لكن تم تعليقها من بعض الشخصيات في السلطة الفلسطينية وحركة فتح". وأضاف: "نقبل بأي اتفاق يجمع عليه الشعب الفلسطيني".إسرائيل تكشف عن وثيقة من السنوار والضيف إلى إيران قبل 7 أكتوبر... هذه تفاصيلهاتصريحات "معلم" الرئيس المصري عن "حماس" وجاهزية جيش مصر تثير ضجة.. فيديو
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أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, قطاع غزة
قيادي سياسي في "حماس": لن نوافق على ما وافقت عليه منظمة التحرير بالاعتراف بإسرائيل
تحدث عضو القيادة السياسية في حركة حماس الفلسطينية، عبد الحليم مشهور، عن المقترحات التي يتمّ الحديث عنها لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلًا إنها "لا تزال مجرد كلام إعلامي يتم تداوله، ولا شيء رسمي حتى الآن".
وقال مشهور لوكالة "سبوتنيك": "حركة حماس كانت قد أبدت موقفها ومرونتها في المقترحات الإيجابية، التي تفضي إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، لكنه شدد على أن "الحركة لم تعطي لإسرائيل الذريعة بأن تبقى لها اليد الطولى على الشعب الفلسطيني وأن تتحكم بمجريات حياته ومستقبله".
وردًا على سؤال حول استعداد "حماس" لرفع عدد المطلق سراحهم من الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة، قال ضيف "سبوتنيك": "بغض النظر عن الأعداد التي يمكن القبول بها، من لديه ضمانات لوقف الهجمات الإسرائيلية؟"، معتبرًا أن "هناك تجارب سابقة كانت واضحة أمام العالم بأن إسرائيل خرقت كلّ الاتفاقيات وتحايلت على كل العالم للاستمرار بالحرب".
وتحدّث مشهور عن "محاولة للضغط على الشارع الفلسطيني للوقوف بوجه حركة حماس وتحميلها مسؤولية هذه الحرب".
وحول لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علق عضو القيادة السياسية في حركة حماس، قائلا: "لا نتوقع أي شيء إيجابي من خلال هذا اللقاء، هناك ملفات كثيرة بينهما والمزيد من التصعيد للهيمنة والسيطرة على المنطقة".
وعن العلاقات بين كل من حركة حماس وحركة فتح الفلسطينيتين، أوضح مشهور أنهما "شعب واحد وأصحاب قضية واحدة"، لكنه كشف عن "مشاورات أثمرت إلى تفاهمات جرى الإتفاق عليها، لكن تم تعليقها من بعض الشخصيات في السلطة الفلسطينية وحركة فتح".
وشدّد مشهور على أن "حماس لن تخرج من المشهد الفلسطيني ولها الحق في أن تبدي رأيها حول التصدي لإسرائيل"، مؤكدًا أنها "لن توافق على ما وافقت عليه منظمة التحرير بقضايا تتعلّق بالاعتراف بإسرائيل".
وأضاف: "نقبل بأي اتفاق يجمع عليه الشعب الفلسطيني".