https://sarabic.ae/20250408/الصحة-العالمية-محذرة-جائحة-وبائية-جديدة-شبيهة-بـكوفيد-19-1099356972.html

الصحة العالمية محذرة: جائحة وبائية جديدة شبيهة بـ"كوفيد-19"

الصحة العالمية محذرة: جائحة وبائية جديدة شبيهة بـ"كوفيد-19"

سبوتنيك عربي

وجه تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا من احتمال ظهور جائحة جديدة شبيهة بجائحة "كوفيد-19". 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T20:10+0000

2025-04-08T20:10+0000

2025-04-08T20:10+0000

مجتمع

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

الأخبار

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/11/1062330469_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_909b55498cfc163ab08372ae9a010ebd.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن غيبرييسوس أن هذا الخطر لم يعد نظريا بل يمثل "حتمية وبائية" يجب الاستعداد لها عاجلا وليس آجلا.وجاءت تصريحات غيبرييسوس خلال افتتاح الدورة الثالثة عشرة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتفاوض على إعداد اتفاقية دولية للوقاية من الجوائح، والتي أفاد خلالها بأن العالم لا يزال معرضا لظهور جائحة جديدة في أي وقت. وقال المسوؤل الأممي: إن "الجائحة التالية لن تنتظر، وقد تظهر بعد عشرين عاما، أو ربما غدا. لكنها حتما ستحدث، ويجب أن نكون مستعدين"، مشيرا إلى أن وباء "كوفيد-19" خلف آثارا مدمرة، حيث بلغ عدد الوفيات وفق التقديرات الرسمية 7 ملايين شخص.ويأتي هذا في وقت تشير تقديرات المنظمة العالمية إلى أن الرقم الحقيقي قد يصل إلى عشرين مليون وفاة، كما كبدت الجائحة، الاقتصاد العالمي، خسائر تجاوزت 10 تريليونات دولار.وشدد تيدروس على أهمية التوصل إلى اتفاق دولي ملزم بشأن الوقاية من الجوائح، وأن "اتفاقية الجائحة" المرتقبة لن تنتقص من السيادة الوطنية للدول الأعضاء، بل ستعززها من خلال دعم التعاون الدولي والاستجابة الجماعية.ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول إلى توحيد جهودها والعمل المشترك بهدف تعزيز نظم الصحة العامة العالمية، وتوقيع اتفاقية تضمن الجاهزية والاستجابة السريعة، تفادياً لتكرار الكارثة التي خلفها فيروس كورونا.

https://sarabic.ae/20250223/باحثون-من-الصين-يفجرون-مفاجأة-صادمة-بشأن-فيروس-كورونا-جديد-1098084901.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الأخبار, الصحة