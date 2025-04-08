الصحة العالمية محذرة: جائحة وبائية جديدة شبيهة بـ"كوفيد-19"

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183 د
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
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6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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30 د
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183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
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من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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بيارق النصر
حرب الشعب
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نبض افريقيا
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11:03 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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https://sarabic.ae/20250408/الصحة-العالمية-محذرة-جائحة-وبائية-جديدة-شبيهة-بـكوفيد-19-1099356972.html
الصحة العالمية محذرة: جائحة وبائية جديدة شبيهة بـ"كوفيد-19"
الصحة العالمية محذرة: جائحة وبائية جديدة شبيهة بـ"كوفيد-19"
سبوتنيك عربي
وجه تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا من احتمال ظهور جائحة جديدة شبيهة بجائحة "كوفيد-19". 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T20:10+0000
2025-04-08T20:10+0000
مجتمع
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
الأخبار
الصحة
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وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن غيبرييسوس أن هذا الخطر لم يعد نظريا بل يمثل "حتمية وبائية" يجب الاستعداد لها عاجلا وليس آجلا.وجاءت تصريحات غيبرييسوس خلال افتتاح الدورة الثالثة عشرة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتفاوض على إعداد اتفاقية دولية للوقاية من الجوائح، والتي أفاد خلالها بأن العالم لا يزال معرضا لظهور جائحة جديدة في أي وقت. وقال المسوؤل الأممي: إن "الجائحة التالية لن تنتظر، وقد تظهر بعد عشرين عاما، أو ربما غدا. لكنها حتما ستحدث، ويجب أن نكون مستعدين"، مشيرا إلى أن وباء "كوفيد-19" خلف آثارا مدمرة، حيث بلغ عدد الوفيات وفق التقديرات الرسمية 7 ملايين شخص.ويأتي هذا في وقت تشير تقديرات المنظمة العالمية إلى أن الرقم الحقيقي قد يصل إلى عشرين مليون وفاة، كما كبدت الجائحة، الاقتصاد العالمي، خسائر تجاوزت 10 تريليونات دولار.وشدد تيدروس على أهمية التوصل إلى اتفاق دولي ملزم بشأن الوقاية من الجوائح، وأن "اتفاقية الجائحة" المرتقبة لن تنتقص من السيادة الوطنية للدول الأعضاء، بل ستعززها من خلال دعم التعاون الدولي والاستجابة الجماعية.ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول إلى توحيد جهودها والعمل المشترك بهدف تعزيز نظم الصحة العامة العالمية، وتوقيع اتفاقية تضمن الجاهزية والاستجابة السريعة، تفادياً لتكرار الكارثة التي خلفها فيروس كورونا.
https://sarabic.ae/20250223/باحثون-من-الصين-يفجرون-مفاجأة-صادمة-بشأن-فيروس-كورونا-جديد-1098084901.html
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الأخبار, الصحة
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الأخبار, الصحة

الصحة العالمية محذرة: جائحة وبائية جديدة شبيهة بـ"كوفيد-19"

20:10 GMT 08.04.2025
© AP Photo / Cha Song Hoارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Cha Song Ho
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وجه تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا من احتمال ظهور جائحة جديدة شبيهة بجائحة "كوفيد-19".
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن غيبرييسوس أن هذا الخطر لم يعد نظريا بل يمثل "حتمية وبائية" يجب الاستعداد لها عاجلا وليس آجلا.
مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا) في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
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باحثون من الصين يفجرون مفاجأة صادمة بشأن فيروس "كورونا" جديد
23 فبراير, 11:09 GMT
وجاءت تصريحات غيبرييسوس خلال افتتاح الدورة الثالثة عشرة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتفاوض على إعداد اتفاقية دولية للوقاية من الجوائح، والتي أفاد خلالها بأن العالم لا يزال معرضا لظهور جائحة جديدة في أي وقت.
وقال المسوؤل الأممي: إن "الجائحة التالية لن تنتظر، وقد تظهر بعد عشرين عاما، أو ربما غدا. لكنها حتما ستحدث، ويجب أن نكون مستعدين"، مشيرا إلى أن وباء "كوفيد-19" خلف آثارا مدمرة، حيث بلغ عدد الوفيات وفق التقديرات الرسمية 7 ملايين شخص.
ويأتي هذا في وقت تشير تقديرات المنظمة العالمية إلى أن الرقم الحقيقي قد يصل إلى عشرين مليون وفاة، كما كبدت الجائحة، الاقتصاد العالمي، خسائر تجاوزت 10 تريليونات دولار.
وشدد تيدروس على أهمية التوصل إلى اتفاق دولي ملزم بشأن الوقاية من الجوائح، وأن "اتفاقية الجائحة" المرتقبة لن تنتقص من السيادة الوطنية للدول الأعضاء، بل ستعززها من خلال دعم التعاون الدولي والاستجابة الجماعية.
ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول إلى توحيد جهودها والعمل المشترك بهدف تعزيز نظم الصحة العامة العالمية، وتوقيع اتفاقية تضمن الجاهزية والاستجابة السريعة، تفادياً لتكرار الكارثة التي خلفها فيروس كورونا.
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