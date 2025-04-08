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بكين: ندعم استضافة روسيا لمشاورات ثلاثية بشأن الملف النووي الإيراني
بكين: ندعم استضافة روسيا لمشاورات ثلاثية بشأن الملف النووي الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدعم استضافة روسيا مشاورات ثلاثية بين موسكو وبكين وطهران، على مستوى الخبراء بشأن... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T07:38+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال لين جيان، خلال مؤتمر صحفي: "ندعم عقد روسيا للمشاورات الثلاثية (بشأن الملف النووي الإيراني) على مستوى الخبراء، وجهودها الرامية إلى تعزيز التسوية السياسية والدبلوماسية للقضية النووية الإيرانية".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الاثنين، أن موسكو ستستضيف مشاورات عاجلة بين روسيا والصين وإيران، بشأن القضية النووية الإيرانية.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن المشاورات بين ممثلي روسيا والصين وإيران، بشأن الملف النووي الإيراني، ستعقد في موسكو، يومي 7 و8 أبريل/ نيسان الجاري.المراقبة الاستخبارية تكشف مفاجأة "تحت الأرض" في إيران
https://sarabic.ae/20250305/الكرملين-مسألة-الملف-النووي-الإيراني-يجب-أن-تحل-بالوسائل-السلمية-فقط-1098404186.html
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إيران, أخبار إيران, الصين, روسيا

بكين: ندعم استضافة روسيا لمشاورات ثلاثية بشأن الملف النووي الإيراني

07:38 GMT 08.04.2025
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
CC0 / WhisperToMe /
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدعم استضافة روسيا مشاورات ثلاثية بين موسكو وبكين وطهران، على مستوى الخبراء بشأن الملف النووي الإيراني في موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وقال لين جيان، خلال مؤتمر صحفي: "ندعم عقد روسيا للمشاورات الثلاثية (بشأن الملف النووي الإيراني) على مستوى الخبراء، وجهودها الرامية إلى تعزيز التسوية السياسية والدبلوماسية للقضية النووية الإيرانية".

وأضاف المتحدث أن "بكين مقتنعة بأن حل القضية النووية الإيرانية بالوسائل السياسية والدبلوماسية هو الخيار الأمثل".

الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
الكرملين: مسألة الملف النووي الإيراني يجب أن تحل بالوسائل السلمية فقط
5 مارس, 10:31 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الاثنين، أن موسكو ستستضيف مشاورات عاجلة بين روسيا والصين وإيران، بشأن القضية النووية الإيرانية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك": "ستقام (المشاورات) غدا 8 أبريل".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن المشاورات بين ممثلي روسيا والصين وإيران، بشأن الملف النووي الإيراني، ستعقد في موسكو، يومي 7 و8 أبريل/ نيسان الجاري.
المراقبة الاستخبارية تكشف مفاجأة "تحت الأرض" في إيران
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