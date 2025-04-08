https://sarabic.ae/20250408/دراسة-تكشف-عن-تأثير-خطير-لأدوية-الاكتئاب-على-القلب-1099346294.html
دراسة تكشف عن تأثير خطير لأدوية الاكتئاب على القلب
دراسة تكشف عن تأثير خطير لأدوية الاكتئاب على القلب
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، عن أن تناول الأدوية المضادة للاكتئاب يزيد من مخاطر الوفاة المفاجئة بسبب النوبات القلبية. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T14:50+0000
2025-04-08T14:50+0000
2025-04-08T14:50+0000
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وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية علاج الاكتئاب من المرجح أن يفارقوا الحياة بشكل مفاجئ بسبب أمراض القلب، وأن مخاطر الوفاة تتزايد مع طول فترة تناول هذه الأدوية.ووفقا لصحيفة "هسبريس" التي نقلت الدراسة، التي نشرت خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، الأسبوع الماضي، فإن تناول أدوية الاكتئاب زادت مخاطر الوفاة المفاجئة لدى الشباب أكثر من كبار السن.ومن أجل استخلاص هذه النتائج، فحص الباحثون حالات الوفاة بين البالغين في الدنمارك على مدار عام 2010، مع التركيز على الأشخاص الذين يتناولون أدوية علاج الاكتئاب والأشخاص الذين فارقوا الحياة بشكل مفاجئ بسبب النوبات القلبية.وأكد فريق الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية الاكتئاب لفترة ما بين سنة واحدة وخمس سنوات تتزايد مخاطر وفاتهم بشكل مفاجئ، بسبب النوبات القلبية بنسبة 56%، وأن هذه النسبة تتضاعف في حالة تناول عقاقير الاكتئاب لمدة أكثر من ست سنوات.ووفقا لصحيفة "هسبريس" التي نقلت الدراسة، فإن العلماء أكدوا أن مخاطر الوفاة المفاجئة بسبب تناول أدوية الاكتئاب تزايدت لدى الشباب أكثر من كبار السن.العلماء "يرون" الاكتئاب في صورة بالرنين المغناطيسي دراسة تكتشف عن رابط غريب بين الاكتئاب ودرجة حرارة الجسم
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علوم, الصحة, اكتئاب, علاج الاكتئاب, الاكتئاب, مرضى الاكتئاب, أدوية, أدوية
علوم, الصحة, اكتئاب, علاج الاكتئاب, الاكتئاب, مرضى الاكتئاب, أدوية, أدوية
دراسة تكشف عن تأثير خطير لأدوية الاكتئاب على القلب
كشفت دراسة جديدة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، عن أن تناول الأدوية المضادة للاكتئاب يزيد من مخاطر الوفاة المفاجئة بسبب النوبات القلبية.
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية علاج الاكتئاب من المرجح أن يفارقوا الحياة بشكل مفاجئ بسبب أمراض القلب، وأن مخاطر الوفاة تتزايد مع طول فترة تناول هذه الأدوية.
ووفقا لصحيفة "هسبريس" التي نقلت الدراسة،
التي نشرت خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، الأسبوع الماضي، فإن تناول أدوية الاكتئاب زادت مخاطر الوفاة المفاجئة لدى الشباب أكثر من كبار السن.
تقول رئيسة فريق الدراسة، جاسمين موكانوفيتش، من مركز "ريجزهوسبيتاليت" لأمراض القلب في كوبنهاغن في الدنمارك، إن "فترة تناول أدوية علاج الاكتئاب ترتبط بزيادة مخاطر الوفاة المفاجئة بسبب النوبات القلبية".
15 سبتمبر 2024, 08:19 GMT
وأوضحت موكانوفيتش أن "تناول أدوية الاكتئاب لمدة ست سنوات أو أكثر يزيد مخاطر الوفاة، بسبب النوبات القلبية بشكل أكبر مقارنة بمن يتناولون هذه الأدوية لفترة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات، وذلك عند مقارنتهم بمن لا يتناولون أدوية علاج الاكتئاب من الأساس".
ومن أجل استخلاص هذه النتائج، فحص الباحثون حالات الوفاة بين البالغين في الدنمارك على مدار عام 2010، مع التركيز على الأشخاص الذين يتناولون أدوية علاج الاكتئاب
والأشخاص الذين فارقوا الحياة بشكل مفاجئ بسبب النوبات القلبية.
26 نوفمبر 2024, 15:37 GMT
وأكد فريق الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية الاكتئاب
لفترة ما بين سنة واحدة وخمس سنوات تتزايد مخاطر وفاتهم بشكل مفاجئ، بسبب النوبات القلبية بنسبة 56%، وأن هذه النسبة تتضاعف في حالة تناول عقاقير الاكتئاب لمدة أكثر من ست سنوات.
ووفقا لصحيفة "هسبريس" التي نقلت الدراسة،
فإن العلماء أكدوا أن مخاطر الوفاة المفاجئة بسبب تناول أدوية الاكتئاب تزايدت لدى الشباب أكثر من كبار السن.