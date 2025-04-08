https://sarabic.ae/20250408/في-ختام-زيارة-الرئيس-الفرنسي-لمصر-السيسي-وماكرون-يزوران-مدينة-العريش-1099353108.html

في ختام زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.. السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش

في ختام زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.. السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش

سبوتنيك عربي

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بزيارة مدينة العريش، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T16:32+0000

2025-04-08T16:32+0000

2025-04-08T16:32+0000

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

الأخبار

إيمانويل ماكرون

الرئيس عبدالفتاح السيسي

غزة

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/08/1099351847_0:158:1280:878_1920x0_80_0_0_d0dda96e9756d282a9417bb8888f2a3e.jpg

وفي بيان تلقت "سبوتنيك"، نسخة منه، مساء اليوم الثلاثاء، صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن هذه الزيارة تأتي "لتأكيد تضامن فرنسا مع الجهود المصرية الكبيرة في استقبال ورعاية المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة".وأكد البيان أن الزيارة شملت تفقد الرئيسين السيسي وماكرون مستشفى العريش ولقائهما بعدد من الجرحى الفلسطينيين، خاصو من النساء والأطفال، وكذا مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وكافة الدول الموجهة إلى غزة.ومن جانبه، أوضح السفير الشناوي أن خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، قد استعرض أمام السيسي وماكرون خلال زيارتهما لمستشفى العريش العام الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتوفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم للمصابين الفلسطينيين القادمين من غزة.وأشار عبد الغفار إلى استقبال مصر نحو 107 آلاف فلسطيني، أجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة، كما تم تطعيم 27 ألف طفل فلسطيني، واستقبلت المستشفيات المصرية أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطيني يعانون من جروح متفرقة، برفقة 16 ألف مرافق، كما تم إجراء أكثر من 5160 عملية جراحية، واستقبل 300 مستشفى في 26 محافظة بمصر، المصابين والمرضى الفلسطينيين، فيما يتواجد حالياً مصابون فلسطينيون في 176 مستشفى موزعين على 24 محافظة بمصر، مع توفير الإقامة والإعاشة لكافة المرافقين لهم.وبشأن جهود الإسعاف المصرية، تم تخصيص 150 سيارة إسعاف في محافظة شمال سيناء لاستقبال الحالات القادمة عبر المعبر من الهلال الأحمر الفلسطيني، ثم توزيعهم على المستشفيات المصرية بمشاركة 750 مسعفا وسائقا.وأضاف وزير الصحة المصري أن إجمالي تكلفة الخدمات الطبية التي قدمتها مصر بلغت نحو 578 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى مليار دولار، وأن حجم المساعدات العينية التي تلقتها مصر من الدول لا يتجاوز 10 % من إجمالي التكلفة التي تحملتها منذ بدء الحرب على قطاع غزة.ولفت إلى أن السيسي كلف الحكومة المصرية، وخاصة وزارة الصحة، منذ بداية الحرب على غزة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.فيما وجه الرئيس المصري الشكر للجانب الفرنسي على الدعم الذي يقدمه للإسهام في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى الفلسطينيين.وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيسين أكدا خلال الزيارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة.وشدد الرئيسان على رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

https://sarabic.ae/20250407/مصر-وفرنسا-ترفعان-علاقاتهما-إلى-مستوى-الشراكة-الاستراتيجية-خلال-زيارة-ماكرون-للقاهرة-1099292916.html

https://sarabic.ae/20250407/السيسي-وترامب-وماكرون-والملك-عبد-الله-يؤكدون-ضرورة-وقف-النار-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-1099310690.html

مصر

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, إيمانويل ماكرون, الرئيس عبدالفتاح السيسي, غزة, قطاع غزة