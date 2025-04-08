في ختام زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.. السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
© Photoالسيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
© Photo
تابعنا عبر
قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بزيارة مدينة العريش، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر.
وفي بيان تلقت "سبوتنيك"، نسخة منه، مساء اليوم الثلاثاء، صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن هذه الزيارة تأتي "لتأكيد تضامن فرنسا مع الجهود المصرية الكبيرة في استقبال ورعاية المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة".
© Photoالسيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
1/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
© Photoالسيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
2/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
© Photoالسيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
3/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
© Photoالسيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
4/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
© Photoالسيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
5/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
© Photoالسيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
6/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
© Photoالسيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
7/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
© Sputnik . Basil Shartouhفعاليات مؤتمر قمة الاستثمار "AIM"
8/8
© Sputnik . Basil Shartouh
فعاليات مؤتمر قمة الاستثمار "AIM"
1/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
2/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
3/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
4/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
5/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
6/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
7/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
8/8
© Sputnik . Basil Shartouh
فعاليات مؤتمر قمة الاستثمار "AIM"
وأكد البيان أن الزيارة شملت تفقد الرئيسين السيسي وماكرون مستشفى العريش ولقائهما بعدد من الجرحى الفلسطينيين، خاصو من النساء والأطفال، وكذا مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وكافة الدول الموجهة إلى غزة.
ومن جانبه، أوضح السفير الشناوي أن خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، قد استعرض أمام السيسي وماكرون خلال زيارتهما لمستشفى العريش العام الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتوفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم للمصابين الفلسطينيين القادمين من غزة.
وأشار عبد الغفار إلى استقبال مصر نحو 107 آلاف فلسطيني، أجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة، كما تم تطعيم 27 ألف طفل فلسطيني، واستقبلت المستشفيات المصرية أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطيني يعانون من جروح متفرقة، برفقة 16 ألف مرافق، كما تم إجراء أكثر من 5160 عملية جراحية، واستقبل 300 مستشفى في 26 محافظة بمصر، المصابين والمرضى الفلسطينيين، فيما يتواجد حالياً مصابون فلسطينيون في 176 مستشفى موزعين على 24 محافظة بمصر، مع توفير الإقامة والإعاشة لكافة المرافقين لهم.
وبشأن جهود الإسعاف المصرية، تم تخصيص 150 سيارة إسعاف في محافظة شمال سيناء لاستقبال الحالات القادمة عبر المعبر من الهلال الأحمر الفلسطيني، ثم توزيعهم على المستشفيات المصرية بمشاركة 750 مسعفا وسائقا.
وأضاف وزير الصحة المصري أن إجمالي تكلفة الخدمات الطبية التي قدمتها مصر بلغت نحو 578 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى مليار دولار، وأن حجم المساعدات العينية التي تلقتها مصر من الدول لا يتجاوز 10 % من إجمالي التكلفة التي تحملتها منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
ولفت إلى أن السيسي كلف الحكومة المصرية، وخاصة وزارة الصحة، منذ بداية الحرب على غزة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.
فيما وجه الرئيس المصري الشكر للجانب الفرنسي على الدعم الذي يقدمه للإسهام في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى الفلسطينيين.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيسين أكدا خلال الزيارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة.
وشدد الرئيسان على رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم.