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https://sarabic.ae/20250408/في-ختام-زيارة-الرئيس-الفرنسي-لمصر-السيسي-وماكرون-يزوران-مدينة-العريش-1099353108.html
في ختام زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.. السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
في ختام زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.. السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
سبوتنيك عربي
قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بزيارة مدينة العريش، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T16:32+0000
2025-04-08T16:32+0000
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إيمانويل ماكرون
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غزة
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وفي بيان تلقت "سبوتنيك"، نسخة منه، مساء اليوم الثلاثاء، صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن هذه الزيارة تأتي "لتأكيد تضامن فرنسا مع الجهود المصرية الكبيرة في استقبال ورعاية المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة".وأكد البيان أن الزيارة شملت تفقد الرئيسين السيسي وماكرون مستشفى العريش ولقائهما بعدد من الجرحى الفلسطينيين، خاصو من النساء والأطفال، وكذا مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وكافة الدول الموجهة إلى غزة.ومن جانبه، أوضح السفير الشناوي أن خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، قد استعرض أمام السيسي وماكرون خلال زيارتهما لمستشفى العريش العام الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتوفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم للمصابين الفلسطينيين القادمين من غزة.وأشار عبد الغفار إلى استقبال مصر نحو 107 آلاف فلسطيني، أجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة، كما تم تطعيم 27 ألف طفل فلسطيني، واستقبلت المستشفيات المصرية أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطيني يعانون من جروح متفرقة، برفقة 16 ألف مرافق، كما تم إجراء أكثر من 5160 عملية جراحية، واستقبل 300 مستشفى في 26 محافظة بمصر، المصابين والمرضى الفلسطينيين، فيما يتواجد حالياً مصابون فلسطينيون في 176 مستشفى موزعين على 24 محافظة بمصر، مع توفير الإقامة والإعاشة لكافة المرافقين لهم.وبشأن جهود الإسعاف المصرية، تم تخصيص 150 سيارة إسعاف في محافظة شمال سيناء لاستقبال الحالات القادمة عبر المعبر من الهلال الأحمر الفلسطيني، ثم توزيعهم على المستشفيات المصرية بمشاركة 750 مسعفا وسائقا.وأضاف وزير الصحة المصري أن إجمالي تكلفة الخدمات الطبية التي قدمتها مصر بلغت نحو 578 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى مليار دولار، وأن حجم المساعدات العينية التي تلقتها مصر من الدول لا يتجاوز 10 % من إجمالي التكلفة التي تحملتها منذ بدء الحرب على قطاع غزة.ولفت إلى أن السيسي كلف الحكومة المصرية، وخاصة وزارة الصحة، منذ بداية الحرب على غزة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.فيما وجه الرئيس المصري الشكر للجانب الفرنسي على الدعم الذي يقدمه للإسهام في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى الفلسطينيين.وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيسين أكدا خلال الزيارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة.وشدد الرئيسان على رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
https://sarabic.ae/20250407/مصر-وفرنسا-ترفعان-علاقاتهما-إلى-مستوى-الشراكة-الاستراتيجية-خلال-زيارة-ماكرون-للقاهرة-1099292916.html
https://sarabic.ae/20250407/السيسي-وترامب-وماكرون-والملك-عبد-الله-يؤكدون-ضرورة-وقف-النار-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-1099310690.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, إيمانويل ماكرون, الرئيس عبدالفتاح السيسي, غزة, قطاع غزة
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, إيمانويل ماكرون, الرئيس عبدالفتاح السيسي, غزة, قطاع غزة

في ختام زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.. السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش

16:32 GMT 08.04.2025
© Photoالسيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Photo
تابعنا عبر
قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بزيارة مدينة العريش، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر.
وفي بيان تلقت "سبوتنيك"، نسخة منه، مساء اليوم الثلاثاء، صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن هذه الزيارة تأتي "لتأكيد تضامن فرنسا مع الجهود المصرية الكبيرة في استقبال ورعاية المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة".
© Photoالسيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش - سبوتنيك عربي
1/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
© Photoالسيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش - سبوتنيك عربي
2/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
© Photoالسيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش - سبوتنيك عربي
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© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
© Photoالسيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش - سبوتنيك عربي
4/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
© Photoالسيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش - سبوتنيك عربي
5/8
© Photo
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
© Photoالسيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش - سبوتنيك عربي
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السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
© Photoالسيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش - سبوتنيك عربي
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السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
© Sputnik . Basil Shartouhفعاليات مؤتمر قمة الاستثمار "AIM"
فعاليات مؤتمر قمة الاستثمار AIM - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Basil Shartouh
فعاليات مؤتمر قمة الاستثمار "AIM"
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السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
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السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
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السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
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السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
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السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
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السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
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السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش
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© Sputnik . Basil Shartouh
فعاليات مؤتمر قمة الاستثمار "AIM"
وأكد البيان أن الزيارة شملت تفقد الرئيسين السيسي وماكرون مستشفى العريش ولقائهما بعدد من الجرحى الفلسطينيين، خاصو من النساء والأطفال، وكذا مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وكافة الدول الموجهة إلى غزة.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
مصر وفرنسا ترفعان علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة ماكرون للقاهرة
أمس, 10:59 GMT
ومن جانبه، أوضح السفير الشناوي أن خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، قد استعرض أمام السيسي وماكرون خلال زيارتهما لمستشفى العريش العام الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتوفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم للمصابين الفلسطينيين القادمين من غزة.
وأشار عبد الغفار إلى استقبال مصر نحو 107 آلاف فلسطيني، أجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة، كما تم تطعيم 27 ألف طفل فلسطيني، واستقبلت المستشفيات المصرية أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطيني يعانون من جروح متفرقة، برفقة 16 ألف مرافق، كما تم إجراء أكثر من 5160 عملية جراحية، واستقبل 300 مستشفى في 26 محافظة بمصر، المصابين والمرضى الفلسطينيين، فيما يتواجد حالياً مصابون فلسطينيون في 176 مستشفى موزعين على 24 محافظة بمصر، مع توفير الإقامة والإعاشة لكافة المرافقين لهم.
وبشأن جهود الإسعاف المصرية، تم تخصيص 150 سيارة إسعاف في محافظة شمال سيناء لاستقبال الحالات القادمة عبر المعبر من الهلال الأحمر الفلسطيني، ثم توزيعهم على المستشفيات المصرية بمشاركة 750 مسعفا وسائقا.
وأضاف وزير الصحة المصري أن إجمالي تكلفة الخدمات الطبية التي قدمتها مصر بلغت نحو 578 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى مليار دولار، وأن حجم المساعدات العينية التي تلقتها مصر من الدول لا يتجاوز 10 % من إجمالي التكلفة التي تحملتها منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
السيسي وترامب وماكرون والملك عبد الله يؤكدون ضرورة وقف النار في غزة والإفراج عن الرهائن
أمس, 18:23 GMT
ولفت إلى أن السيسي كلف الحكومة المصرية، وخاصة وزارة الصحة، منذ بداية الحرب على غزة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.
فيما وجه الرئيس المصري الشكر للجانب الفرنسي على الدعم الذي يقدمه للإسهام في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى الفلسطينيين.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيسين أكدا خلال الزيارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة.
وشدد الرئيسان على رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
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