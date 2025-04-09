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الخارجية الروسية: الرسوم الجمركية أداة أمريكية تقليدية ولكنها تشكل صدمة للبعض

الخارجية الروسية: الرسوم الجمركية أداة أمريكية تقليدية ولكنها تشكل صدمة للبعض

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الرسوم الجمركية هي أداة تقليدية للسياسة الأمريكية، لكنها تسبب صدمة في دول أخرى. 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T06:08+0000

2025-04-09T06:08+0000

2025-04-09T06:08+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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وأوضحت زاخاروفا: "خلال اليوم الماضي، ازدادت الرسوم الجمركية الأمريكية والانتقامية بشكل ملحوظ، المساومة جادة، بالنسبة للولايات المتحدة، هذه إحدى الطرق التقليدية للتعامل التجاري، أما بالنسبة للعديد من الدول، فهي صدمة".وفي الثاني من أبريل/نيسان، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. سيكون الحد الأدنى الأساسي 10%.وستصل الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى 20%.وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين، موضحة أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء بالتوقيت المحلي. وبحسب ما ذكرته قناة فوكس نيوز، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.بكين تدعو واشنطن إلى تصحيح أخطائها والتخلي عن ممارسة التهديد والابتزاز والترهيب الاقتصادي

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