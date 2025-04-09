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الخارجية الروسية: الرسوم الجمركية أداة أمريكية تقليدية ولكنها تشكل صدمة للبعض
الخارجية الروسية: الرسوم الجمركية أداة أمريكية تقليدية ولكنها تشكل صدمة للبعض
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الرسوم الجمركية هي أداة تقليدية للسياسة الأمريكية، لكنها تسبب صدمة في دول أخرى. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T06:08+0000
2025-04-09T06:08+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وأوضحت زاخاروفا: "خلال اليوم الماضي، ازدادت الرسوم الجمركية الأمريكية والانتقامية بشكل ملحوظ، المساومة جادة، بالنسبة للولايات المتحدة، هذه إحدى الطرق التقليدية للتعامل التجاري، أما بالنسبة للعديد من الدول، فهي صدمة".وفي الثاني من أبريل/نيسان، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. سيكون الحد الأدنى الأساسي 10%.وستصل الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى 20%.وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين، موضحة أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء بالتوقيت المحلي. وبحسب ما ذكرته قناة فوكس نيوز، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.بكين تدعو واشنطن إلى تصحيح أخطائها والتخلي عن ممارسة التهديد والابتزاز والترهيب الاقتصادي
https://sarabic.ae/20250408/قنبلة-اقتصادية-بقيمة-761-مليار-دولار-في-يد-الصين-ماذا-ستفعل-بها-1099356744.html
https://sarabic.ae/20250404/بعد-الرد-الصيني-القاسي-ترامب-بكين-لعبت-بشكل-خاطئ-1099221470.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

الخارجية الروسية: الرسوم الجمركية أداة أمريكية تقليدية ولكنها تشكل صدمة للبعض

06:08 GMT 09.04.2025
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الرسوم الجمركية هي أداة تقليدية للسياسة الأمريكية، لكنها تسبب صدمة في دول أخرى.
وأوضحت زاخاروفا: "خلال اليوم الماضي، ازدادت الرسوم الجمركية الأمريكية والانتقامية بشكل ملحوظ، المساومة جادة، بالنسبة للولايات المتحدة، هذه إحدى الطرق التقليدية للتعامل التجاري، أما بالنسبة للعديد من الدول، فهي صدمة".

وفي الوقت نفسه، نشرت زاخاروفا مقطع فيديو ساخرا، بمجموعة مختارة من المزادات الرائدة في الولايات المتحدة، والتي من الصعب فهمها بسبب سرعة السرد لدى السماسرة.

وفي الثاني من أبريل/نيسان، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. سيكون الحد الأدنى الأساسي 10%.
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ولكن معظم البلدان ستواجه معدلات أعلى، والتي أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنها تم حسابها على أساس العجز التجاري الأمريكي مع بلد معين، بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز.

وستصل الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى 20%.
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ووعد ترامب بإيرادات في الميزانية من الرسوم الجمركية بقيمة تتراوح بين 6 و7 تريليون دولار، وأعلنت السلطات في عدد من البلدان أنها ستتخذ إجراءات انتقامية.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين، موضحة أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء بالتوقيت المحلي. وبحسب ما ذكرته قناة فوكس نيوز، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.
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