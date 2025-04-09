https://sarabic.ae/20250409/خبير-الآمال-معلقة-على-مباحثات-إسطنبول-بين-موسكو-وواشنطن---1099388407.html

خبير: الآمال معلقة على مباحثات إسطنبول بين موسكو وواشنطن

خبير: الآمال معلقة على مباحثات إسطنبول بين موسكو وواشنطن

سبوتنيك عربي

تناول أستاذ العلوم السياسية، الدكتور غسان ملحم، طبيعة المباحثات المرتقبة في إسطنبول بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي تأتي استكمالًا للجولة الأولى التي عُقدت... 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T17:18+0000

2025-04-09T17:18+0000

2025-04-09T17:18+0000

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار ملحم إلى "الإيجابية الكامنة في الانتقال من الجولة الأولى إلى الثانية من المحادثات بين الجانبين الأمريكي والروسي، بغض النظر عن مدى تقدم المسار السياسي والدبلوماسي بينهما"، مضيفًا أن "الرهان كبير على هذه المفاوضات، ويتجاوز حدود الملفات الإقليمية في منطقة أوراسيا".ولفت إلى أن "جولة الغد يُفترض أن تتناول مزيدًا من النقاط المعقدة التي تحتاج إلى وقت طويل، وربما يصعب التوصل إلى حلول لها في المدى القريب".وأكد ملحم أن "الآمال معلقة على هذه المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، لما لها من انعكاسات على مسار تشكل النظام العالمي الجديد، بما يشمل الترتيبات الإقليمية والدولية سواء في أوراسيا أو في الشرق الأوسط".وفي وقت سابق من اليوم، كشف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارتشييف، عن اتفاقات مهمة في اجتماع إسطنبول المرتقب مع الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح دارتشييف أن لقاء الممثلين الروس والأمريكيين في إسطنبول يهدف إلى المساعدة في التخلص من الإرث السام لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عندما كانت العلاقات على وشك الانهيار، ولن يكون من السهل حل هذه العقدة الضيقة.مصدر: المحادثات الروسية الأمريكية ستعقد في القنصلية العامة بإسطنبولالخارجية الروسية: الجولة الثانية من المشاورات مع الولايات المتحدة ستعقد في إسطنبول

https://sarabic.ae/20250409/السفير-الروسي-يكشف-عن-اتفاقات-مهمة-في-اجتماع-إسطنبول-المرتقب-مع-أمريكا-1099381782.html

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