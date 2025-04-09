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مصر... تكيلف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة ردا على "قرارت الرسوم الجمركية"
مصر... تكيلف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة ردا على "قرارت الرسوم الجمركية"
سبوتنيك عربي
ناقش مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، "تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، إنه "كلف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك إزاءها خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة".من جهته أشار وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، إلى أن "هناك مجموعة من الإجراءات المحددة ذات الأثر التجاري التي تستهدف دعم الصناعات وتحفيز بعض المجالات مثل المجال التكنولوجي"، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية بشأن هذه الإجراءات.وفي الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. سيكون الحد الأدنى الأساسي 10%.ولكن معظم البلدان ستواجه معدلات أعلى، والتي أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه تم حسابها على أساس العجز التجاري الأمريكي مع بلد معين، بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز.وستصل الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى 20%.ووعد ترامب بإيرادات في الميزانية من الرسوم الجمركية بقيمة تتراوح بين 6 و7 تريليون دولار، وأعلنت السلطات في عدد من البلدان أنها ستتخذ إجراءات انتقامية.وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين، موضحة أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء بالتوقيت المحلي. وبحسب ما ذكرته قناة "فوكس نيوز"، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%، فيما أعلنت الصين زيادة معدل التعريفات الجمركية الإضافية على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة من 34% إلى 84%، اعتبارا من 10 أبريل/نيسان.
https://sarabic.ae/20250409/الصين-تزيد-الرسوم-الجمركية-على-الواردات-الأمريكية-إلى-84-1099374106.html
https://sarabic.ae/20250409/الخارجية-الروسية-تعلق-على-حرب-الرسوم-الجمركية-بين-أمريكا-والصين-1099373147.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار العالم الآن, العالم

مصر... تكيلف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة ردا على "قرارت الرسوم الجمركية"

12:20 GMT 09.04.2025 (تم التحديث: 12:21 GMT 09.04.2025)
© AP Photo / Peter Dejongمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Peter Dejong
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ناقش مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، "تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات في مصر".
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، إنه "كلف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك إزاءها خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة".
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من جهته أشار وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، إلى أن "هناك مجموعة من الإجراءات المحددة ذات الأثر التجاري التي تستهدف دعم الصناعات وتحفيز بعض المجالات مثل المجال التكنولوجي"، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية بشأن هذه الإجراءات.
وفي الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. سيكون الحد الأدنى الأساسي 10%.
ولكن معظم البلدان ستواجه معدلات أعلى، والتي أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه تم حسابها على أساس العجز التجاري الأمريكي مع بلد معين، بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز.
وستصل الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى 20%.
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ووعد ترامب بإيرادات في الميزانية من الرسوم الجمركية بقيمة تتراوح بين 6 و7 تريليون دولار، وأعلنت السلطات في عدد من البلدان أنها ستتخذ إجراءات انتقامية.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين، موضحة أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء بالتوقيت المحلي.
وبحسب ما ذكرته قناة "فوكس نيوز"، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%، فيما أعلنت الصين زيادة معدل التعريفات الجمركية الإضافية على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة من 34% إلى 84%، اعتبارا من 10 أبريل/نيسان.
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