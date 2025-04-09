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موسكو: "حزب الحرب" يسعى لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
موسكو: "حزب الحرب" يسعى لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفاد دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن دبلوماسيين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي يسعون لتعطيل المحادثات بين روسيا... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T09:24+0000
2025-04-09T09:24+0000
روسيا
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وكتب بوليانسكي عبر قناته على منصة "تلغرام": "خلال الاجتماع، كان من المدهش كيف غيّر البريطانيون والأوروبيون موقفهم فجأة... "حزب الحرب الأنغلو- أوروبي" يحاول تعطيل محادثات السلام الروسية الأمريكيةوأشار بوليانسكي، إلى أن "الرواية التي يروج لها بعض الدبلوماسيين الغربيين قد تغيرت، إذ كانت تصريحاتهم في السابق تقتصر على الدعوات إلى ما يسمونه بـ"وقف العدوان الروسي (بزعمهم) والاحتلال غير المبرر وسحب القوات"، أما الآن يتهمون روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي اقترحته واشنطن، ويطالبون بوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى".وعقد مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا بشأن الأزمة الأوكرانية، بناء على طلب الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن، بعد أن قصفت القوات المسلحة الروسية مكانا استضاف اجتماع بين قادة القوات المسلحة الأوكرانية، ومدربين غربيين في مطعم في مقاطعة كريفوي روغ.وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "نحن مستعدون لحوار جاد وعملي مماثل، لكننا لن نسمح لأحد بخداعنا واستخدام عملية التفاوض هذه بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح تعزيز الإمكانات العسكرية لنظام كييف". القوات الروسية تستهدف مقر اجتماع لقادة أوكرانيين ومدربين أجانب
https://sarabic.ae/20250408/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-منشآت-الطاقة-الروسية-مرتين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099337039.html
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روسيا

موسكو: "حزب الحرب" يسعى لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية

09:24 GMT 09.04.2025
© AFP 2023مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© AFP 2023
تابعنا عبر
أفاد دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن دبلوماسيين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي يسعون لتعطيل المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة، وذلك عبر تدخلاتهم داخل أروقة الأمم المتحدة.
وكتب بوليانسكي عبر قناته على منصة "تلغرام": "خلال الاجتماع، كان من المدهش كيف غيّر البريطانيون والأوروبيون موقفهم فجأة... "حزب الحرب الأنغلو- أوروبي" يحاول تعطيل محادثات السلام الروسية الأمريكية
وأشار بوليانسكي، إلى أن "الرواية التي يروج لها بعض الدبلوماسيين الغربيين قد تغيرت، إذ كانت تصريحاتهم في السابق تقتصر على الدعوات إلى ما يسمونه بـ"وقف العدوان الروسي (بزعمهم) والاحتلال غير المبرر وسحب القوات"، أما الآن يتهمون روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي اقترحته واشنطن، ويطالبون بوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى".
وعقد مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا بشأن الأزمة الأوكرانية، بناء على طلب الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن، بعد أن قصفت القوات المسلحة الروسية مكانا استضاف اجتماع بين قادة القوات المسلحة الأوكرانية، ومدربين غربيين في مطعم في مقاطعة كريفوي روغ.
تدمير دبابة ليوبارد على حدود مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشآت الطاقة الروسية مرتين خلال الـ24 الساعة الماضية
أمس, 11:55 GMT
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستعدة لحوار جاد بشأن أوكرانيا، لكنها لن تسمح باستخدام عملية التفاوض لصالح تعزيز الإمكانات العسكرية لكييف.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "نحن مستعدون لحوار جاد وعملي مماثل، لكننا لن نسمح لأحد بخداعنا واستخدام عملية التفاوض هذه بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح تعزيز الإمكانات العسكرية لنظام كييف".
القوات الروسية تستهدف مقر اجتماع لقادة أوكرانيين ومدربين أجانب
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