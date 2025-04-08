https://sarabic.ae/20250408/موسكو-روسيا-مستعدة-لحوار-جاد-بشأن-أوكرانيا--1099347109.html

موسكو: روسيا مستعدة لحوار جاد بشأن أوكرانيا

موسكو: روسيا مستعدة لحوار جاد بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستعدة لحوار جاد بشأن أوكرانيا، لكنها لن تسمح باستخدام عملية التفاوض لصالح تعزيز الإمكانات... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T15:12+0000

2025-04-08T15:12+0000

2025-04-08T15:25+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "نحن مستعدون لحوار جاد وعملي مماثل، لكننا لن نسمح لأحد بخداعنا واستخدام عملية التفاوض هذه بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح تعزيز الإمكانات العسكرية لنظام كييف".وتابع: "السيناريو الذي تناقشه روسيا والولايات المتحدة حاليًا ليس هذا (وقف إطلاق النار الذي يسمح لأوكرانيا بإعادة التسلح)، بل إيجاد حل مستدام وطويل الأمد للصراع الأوكراني، ولتحقيق ذلك، من الضروري القضاء على أسبابه الجذرية، بما في ذلك إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية". وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس بوتين، يؤيد بقوة ضرورة وقف إطلاق النار، ولكن قبل ذلك، ثمة أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها، هذه الأسئلة عالقة، ولم يُجب عليها أحد بعد. ويرتبط هذا الأمر بضعف نظام كييف وعجزه عن ضبط تصرفات عدد من الوحدات المتطرفة، التي لا تطيع كييف، ويرتبط هذا أيضًا بخطط عسكرة كييف. كل هذه التفاصيل الدقيقة لا تزال مطروحة".الخارجية الروسية: كييف بهجماتها على المدنيين في روسيا تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية‌‏روبيو: ما زلنا متفائلين بشأن السلام في أوكرانيا

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