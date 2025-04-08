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عرب بوينت بودكاست
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نبض افريقيا
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
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هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
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الإنسان والثقافة
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أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
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27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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بيارق النصر
حرب الشعب
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نبض افريقيا
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11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250408/موسكو-روسيا-مستعدة-لحوار-جاد-بشأن-أوكرانيا--1099347109.html
موسكو: روسيا مستعدة لحوار جاد بشأن أوكرانيا
موسكو: روسيا مستعدة لحوار جاد بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستعدة لحوار جاد بشأن أوكرانيا، لكنها لن تسمح باستخدام عملية التفاوض لصالح تعزيز الإمكانات... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T15:12+0000
2025-04-08T15:25+0000
روسيا
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "نحن مستعدون لحوار جاد وعملي مماثل، لكننا لن نسمح لأحد بخداعنا واستخدام عملية التفاوض هذه بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح تعزيز الإمكانات العسكرية لنظام كييف".وتابع: "السيناريو الذي تناقشه روسيا والولايات المتحدة حاليًا ليس هذا (وقف إطلاق النار الذي يسمح لأوكرانيا بإعادة التسلح)، بل إيجاد حل مستدام وطويل الأمد للصراع الأوكراني، ولتحقيق ذلك، من الضروري القضاء على أسبابه الجذرية، بما في ذلك إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية". وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس بوتين، يؤيد بقوة ضرورة وقف إطلاق النار، ولكن قبل ذلك، ثمة أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها، هذه الأسئلة عالقة، ولم يُجب عليها أحد بعد. ويرتبط هذا الأمر بضعف نظام كييف وعجزه عن ضبط تصرفات عدد من الوحدات المتطرفة، التي لا تطيع كييف، ويرتبط هذا أيضًا بخطط عسكرة كييف. كل هذه التفاصيل الدقيقة لا تزال مطروحة".الخارجية الروسية: كييف بهجماتها على المدنيين في روسيا تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية‌‏روبيو: ما زلنا متفائلين بشأن السلام في أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

موسكو: روسيا مستعدة لحوار جاد بشأن أوكرانيا

15:12 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 15:25 GMT 08.04.2025)
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
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صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستعدة لحوار جاد بشأن أوكرانيا، لكنها لن تسمح باستخدام عملية التفاوض لصالح تعزيز الإمكانات العسكرية لكييف.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "نحن مستعدون لحوار جاد وعملي مماثل، لكننا لن نسمح لأحد بخداعنا واستخدام عملية التفاوض هذه بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح تعزيز الإمكانات العسكرية لنظام كييف".

وأضاف نيبينزيا: "من المستحيل التوصل إلى اتفاقات مع الزمرة التي اغتصبت السلطة في كييف. نأمل أن يتفهم زملاؤنا الأمريكيون هذا الأمر تمامًا".

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وتابع: "السيناريو الذي تناقشه روسيا والولايات المتحدة حاليًا ليس هذا (وقف إطلاق النار الذي يسمح لأوكرانيا بإعادة التسلح)، بل إيجاد حل مستدام وطويل الأمد للصراع الأوكراني، ولتحقيق ذلك، من الضروري القضاء على أسبابه الجذرية، بما في ذلك إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يؤيد ضرورة وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق الدقيقة في موقف كييف.

وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس بوتين، يؤيد بقوة ضرورة وقف إطلاق النار، ولكن قبل ذلك، ثمة أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها، هذه الأسئلة عالقة، ولم يُجب عليها أحد بعد. ويرتبط هذا الأمر بضعف نظام كييف وعجزه عن ضبط تصرفات عدد من الوحدات المتطرفة، التي لا تطيع كييف، ويرتبط هذا أيضًا بخطط عسكرة كييف. كل هذه التفاصيل الدقيقة لا تزال مطروحة".
الخارجية الروسية: كييف بهجماتها على المدنيين في روسيا تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية
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