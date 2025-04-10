انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول
13:16 GMT 10.04.2025 (تم التحديث: 13:26 GMT 10.04.2025)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، حيث ستعقد جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.
© Sputnik . Kirill Zykov/
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اختتم وفدا روسيا والولايات المتحدة، اليوم الخميس، المفاوضات في إسطنبول، وغادر الدبلوماسيون الأمريكيون القنصلية العامة الروسية، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، من مكان الحدث.
واستغرقت المشاورات ما يقرب من ست ساعات مع استراحة لتناول طعام الغداء.
وأفاد مصدر مطّلع على سير المحادثات لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الوفدين الروسي والأمريكي استأنفا مفاوضاتهما في إسطنبول، حيث بدأت المرحلة الثانية.
🟠المحادثات بين وفدي روسيا وأمريكا في إسطنبول تصل إلى "منتصف الطريق"— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 10, 2025
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" في مدينة إسطنبول التركية، أن المحادثات بين وفدي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، قد وصلت إلى منتصف الطريق، حيث تم مناقشة جزء كبير من جدول الأعمال.
وأكد المراسل… https://t.co/zGeT4NUU9c pic.twitter.com/Wm8cfMFlhp
وكانت الجولة الصباحية من المحادثات قد انطلقت، صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، داخل مقر القنصلية العامة الروسية في إسطنبول. وعلى الرغم من مرور ساعات على بدء اللقاء، لا يزال عدد كبير من الصحفيين من وسائل إعلام روسية وغربية وتركية موجودين أمام المبنى، بانتظار نتائج المحادثات بين الطرفين.
وفي تعليق على المحادثات، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول، عبر وزارتي خارجية البلدين تتعلق حصريا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه مفاوضات بين وزارة الخارجية الروسية ووزارة الخارجية الأمريكية، تتعلق حصريا بقضايا تنظيم وتطبيع العلاقات الثنائية".