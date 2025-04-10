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انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول
سبوتنيك عربي
اختتم وفدا روسيا والولايات المتحدة، اليوم الخميس، المفاوضات في إسطنبول، وغادر الدبلوماسيون الأمريكيون القنصلية العامة الروسية، وفق ما أفاد به مراسل وكالة... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T13:16+0000
2025-04-10T13:26+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واستغرقت المشاورات ما يقرب من ست ساعات مع استراحة لتناول طعام الغداء.وكانت الجولة الصباحية من المحادثات قد انطلقت، صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، داخل مقر القنصلية العامة الروسية في إسطنبول. وعلى الرغم من مرور ساعات على بدء اللقاء، لا يزال عدد كبير من الصحفيين من وسائل إعلام روسية وغربية وتركية موجودين أمام المبنى، بانتظار نتائج المحادثات بين الطرفين.وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه مفاوضات بين وزارة الخارجية الروسية ووزارة الخارجية الأمريكية، تتعلق حصريا بقضايا تنظيم وتطبيع العلاقات الثنائية".مصدر: ضمان أمن المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول يتم على أعلى مستوى
https://sarabic.ae/20250410/تصويت-هل-تسهم-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-إسطنبول-بتخفيف-التوترات-العالمية؟-1099401016.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول

13:16 GMT 10.04.2025 (تم التحديث: 13:26 GMT 10.04.2025)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، حيث ستعقد جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.
 القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، حيث ستعقد جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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اختتم وفدا روسيا والولايات المتحدة، اليوم الخميس، المفاوضات في إسطنبول، وغادر الدبلوماسيون الأمريكيون القنصلية العامة الروسية، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، من مكان الحدث.
واستغرقت المشاورات ما يقرب من ست ساعات مع استراحة لتناول طعام الغداء.

وأفاد مصدر مطّلع على سير المحادثات لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الوفدين الروسي والأمريكي استأنفا مفاوضاتهما في إسطنبول، حيث بدأت المرحلة الثانية.

وكانت الجولة الصباحية من المحادثات قد انطلقت، صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، داخل مقر القنصلية العامة الروسية في إسطنبول. وعلى الرغم من مرور ساعات على بدء اللقاء، لا يزال عدد كبير من الصحفيين من وسائل إعلام روسية وغربية وتركية موجودين أمام المبنى، بانتظار نتائج المحادثات بين الطرفين.
المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
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وفي تعليق على المحادثات، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول، عبر وزارتي خارجية البلدين تتعلق حصريا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه مفاوضات بين وزارة الخارجية الروسية ووزارة الخارجية الأمريكية، تتعلق حصريا بقضايا تنظيم وتطبيع العلاقات الثنائية".
مصدر: ضمان أمن المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول يتم على أعلى مستوى
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