https://sarabic.ae/20250410/بدء-المرحلة-الثانية-من-المفاوضات-الروسية-الأمريكية-في-إسطنبول-1099407675.html
بدء المرحلة الثانية من المفاوضات الروسية الأمريكية في إسطنبول
بدء المرحلة الثانية من المفاوضات الروسية الأمريكية في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر مطّلع على سير المحادثات لوكالة "سبوتنيك"، بأن الوفدين الروسي والأمريكي استأنفا مفاوضاتهما في إسطنبول، حيث بدأت المرحلة الثانية بعد انتهاء فترة... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T11:37+0000
2025-04-10T11:37+0000
2025-04-10T11:37+0000
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وأضاف المصدر ان استراحة الغداء انتهت، والآن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات.وفي تعليق على المحادثات، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول، عبر وزارتي خارجية البلدين تتعلق حصريا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية.وأشار بيسكوف إلى أنه خلال المحادثات لم يناقش الموضوع الأوكراني، موضحًا أن الجميع مهتمون بالتوصل إلى حل سريع للصراع في أوكرانيا مع احترام مصالح الأطراف.ويترأس الوفد الروسي ألكسندر دارتشييف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي نائبة مساعد وزير الخارجية سوناتا كولتر.وبحسب دارتشييف، فإن الاجتماع بين الممثلين الروس والأمريكيين في إسطنبول، يهدف إلى "المساعدة في التخلص من الإرث السام لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عندما كانت العلاقات على وشك الانهيار، ولن يكون من السهل حل هذه العقدة الضيقة".وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث الجانب الروسي خلال الجولة الجديدة من المشاورات إعادة الممتلكات الدبلوماسية المصادرة، ومسألة استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.خبير: الآمال معلقة على مباحثات إسطنبول بين موسكو وواشنطن
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https://sarabic.ae/20250410/مصدر-ضمان-أمن-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-إسطنبول-يتم-على-أعلى-مستوى-1099402212.html
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روسيا, العالم, حول العالم, واشنطن
روسيا, العالم, حول العالم, واشنطن
بدء المرحلة الثانية من المفاوضات الروسية الأمريكية في إسطنبول
أفاد مصدر مطّلع على سير المحادثات لوكالة "سبوتنيك"، بأن الوفدين الروسي والأمريكي استأنفا مفاوضاتهما في إسطنبول، حيث بدأت المرحلة الثانية بعد انتهاء فترة الاستراحة وتناول الغداء.
وأضاف المصدر ان استراحة الغداء انتهت، والآن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات.
وكانت الجولة الصباحية من المحادثات قد انطلقت، صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، داخل مقر القنصلية العامة الروسية في إسطنبول. وعلى الرغم من مرور ساعات على بدء اللقاء، لا يزال عدد كبير من الصحفيين من وسائل إعلام روسية وغربية وتركية موجودين أمام المبنى، بانتظار نتائج المحادثات بين الطرفين.
وفي تعليق على المحادثات، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول، عبر وزارتي خارجية البلدين تتعلق حصريا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه مفاوضات بين وزارة الخارجية الروسية، ووزارة الخارجية الأمريكية، تتعلق حصريا بقضايا تنظيم وتطبيع العلاقات الثنائية".
وأشار بيسكوف إلى أنه خلال المحادثات لم يناقش الموضوع الأوكراني، موضحًا أن الجميع مهتمون بالتوصل إلى حل سريع للصراع في أوكرانيا مع احترام مصالح الأطراف.
ويترأس الوفد الروسي ألكسندر دارتشييف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي نائبة مساعد وزير الخارجية سوناتا كولتر.
وبحسب دارتشييف، فإن الاجتماع بين الممثلين الروس والأمريكيين في إسطنبول، يهدف إلى "المساعدة في التخلص من الإرث السام لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عندما كانت العلاقات على وشك الانهيار، ولن يكون من السهل حل هذه العقدة الضيقة".
وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث الجانب الروسي خلال الجولة الجديدة
من المشاورات إعادة الممتلكات الدبلوماسية المصادرة، ومسألة استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.