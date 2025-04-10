https://sarabic.ae/20250410/بدء-المرحلة-الثانية-من-المفاوضات-الروسية-الأمريكية-في-إسطنبول-1099407675.html

بدء المرحلة الثانية من المفاوضات الروسية الأمريكية في إسطنبول

بدء المرحلة الثانية من المفاوضات الروسية الأمريكية في إسطنبول

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر مطّلع على سير المحادثات لوكالة "سبوتنيك"، بأن الوفدين الروسي والأمريكي استأنفا مفاوضاتهما في إسطنبول، حيث بدأت المرحلة الثانية بعد انتهاء فترة... 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T11:37+0000

2025-04-10T11:37+0000

2025-04-10T11:37+0000

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وأضاف المصدر ان استراحة الغداء انتهت، والآن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات.وفي تعليق على المحادثات، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول، عبر وزارتي خارجية البلدين تتعلق حصريا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية.وأشار بيسكوف إلى أنه خلال المحادثات لم يناقش الموضوع الأوكراني، موضحًا أن الجميع مهتمون بالتوصل إلى حل سريع للصراع في أوكرانيا مع احترام مصالح الأطراف.ويترأس الوفد الروسي ألكسندر دارتشييف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي نائبة مساعد وزير الخارجية سوناتا كولتر.وبحسب دارتشييف، فإن الاجتماع بين الممثلين الروس والأمريكيين في إسطنبول، يهدف إلى "المساعدة في التخلص من الإرث السام لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عندما كانت العلاقات على وشك الانهيار، ولن يكون من السهل حل هذه العقدة الضيقة".وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث الجانب الروسي خلال الجولة الجديدة من المشاورات إعادة الممتلكات الدبلوماسية المصادرة، ومسألة استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.خبير: الآمال معلقة على مباحثات إسطنبول بين موسكو وواشنطن

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https://sarabic.ae/20250410/مصدر-ضمان-أمن-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-إسطنبول-يتم-على-أعلى-مستوى-1099402212.html

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