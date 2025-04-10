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انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول
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محادثات روسية أمريكية في إسطنبول... ماهي أبرز النقاط المنتظرة؟
محادثات روسية أمريكية في إسطنبول... ماهي أبرز النقاط المنتظرة؟
سبوتنيك عربي
اصطف العديد من الصحفيين من وسائل الإعلام الروسية والتركية والغربية أمام القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، في انتظار انطلاق المحادثات المرتقبة بين الوفدين... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T07:01+0000
2025-04-10T07:01+0000
روسيا
واشنطن
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مفاوضات
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وتعد هذه المحادثات في إسطنبول الثانية من نوعها في المدينة، وتشكل خطوة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها تلك العلاقات.التخلص من "الإرث السام" للإدارة الأمريكية السابقة: يتضمن ذلك حل القضايا العالقة التي نشأت بسبب الإجراءات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مثل القيود على حركة الدبلوماسيين، وتأشيرات الدخول، بالإضافة إلى تقليص التواصل بين الدولتين والشعوب.استعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية: واحدة من النقاط التي سيتناولها الوفد الروسي هي استعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية التي تم مصادرتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك 6 ممتلكات دبلوماسية تعتبر من القضايا الأساسية لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.استئناف الرحلات الجوية المباشرة: سيطرح الجانب الروسي موضوع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة.يذكر أن الاجتماع الأول انعقد في إسطنبول، في 27 فبراير/ شباط الماضي، واستمر لمدة 6 ساعات ونصف الساعة تقريبًا. وخصص اللقاء لبحث العلاقات الثنائية ومشاكل عمل السفارات في موسكو وواشنطن.وبدأت عملية إعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن خلال لقاء الوفدين في العاصمة السعودية الرياض يوم 18 فبراير الماضي، حيث اتفقا على: "تهيئة الظروف لاستئناف كامل للتعاون الثنائي، وإزالة القيود عن عمل السفارات، وبدء عملية تسوية الأزمة الأوكرانية".خبير: الآمال معلقة على مباحثات إسطنبول بين موسكو وواشنطن
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روسيا, واشنطن, العالم, مفاوضات
روسيا, واشنطن, العالم, مفاوضات

محادثات روسية أمريكية في إسطنبول... ماهي أبرز النقاط المنتظرة؟

07:01 GMT 10.04.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورالمفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول
المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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اصطف العديد من الصحفيين من وسائل الإعلام الروسية والتركية والغربية أمام القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، في انتظار انطلاق المحادثات المرتقبة بين الوفدين الروسي والأمريكي. وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الوضع في محيط القنصلية هادئ، مع تكثيف التحضيرات استعدادا للقاء.
وتعد هذه المحادثات في إسطنبول الثانية من نوعها في المدينة، وتشكل خطوة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها تلك العلاقات.

وبحسب تصريحات السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارشييف، يتوقع أن تركز المفاوضات على عدة ملفات أساسية، أهمها:

التخلص من "الإرث السام" للإدارة الأمريكية السابقة: يتضمن ذلك حل القضايا العالقة التي نشأت بسبب الإجراءات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مثل القيود على حركة الدبلوماسيين، وتأشيرات الدخول، بالإضافة إلى تقليص التواصل بين الدولتين والشعوب.
استعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية: واحدة من النقاط التي سيتناولها الوفد الروسي هي استعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية التي تم مصادرتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك 6 ممتلكات دبلوماسية تعتبر من القضايا الأساسية لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
استئناف الرحلات الجوية المباشرة: سيطرح الجانب الروسي موضوع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجرى المفاوضات في الساعة العاشرة صباحا، وسيمثل روسيا السفير ألكسندر دراشييف، بينما سيمثل واشنطن نائبة مساعدة وزير الخارجية سوناتا كولتر. أما بقية أعضاء الوفدين فهم موظفون في وكالات الشؤون الخارجية في البلدين.

يذكر أن الاجتماع الأول انعقد في إسطنبول، في 27 فبراير/ شباط الماضي، واستمر لمدة 6 ساعات ونصف الساعة تقريبًا. وخصص اللقاء لبحث العلاقات الثنائية ومشاكل عمل السفارات في موسكو وواشنطن.
وبدأت عملية إعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن خلال لقاء الوفدين في العاصمة السعودية الرياض يوم 18 فبراير الماضي، حيث اتفقا على: "تهيئة الظروف لاستئناف كامل للتعاون الثنائي، وإزالة القيود عن عمل السفارات، وبدء عملية تسوية الأزمة الأوكرانية".
خبير: الآمال معلقة على مباحثات إسطنبول بين موسكو وواشنطن
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