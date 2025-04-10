https://sarabic.ae/20250410/مصدر-ضمان-أمن-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-إسطنبول-يتم-على-أعلى-مستوى-1099402212.html

مصدر: ضمان أمن المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول يتم على أعلى مستوى

مصدر: ضمان أمن المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول يتم على أعلى مستوى

سبوتنيك عربي

أعلن مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن عملية المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول، يتم ضمان أمنها على مستوى عالٍ، في حين لم يتم إبلاغ الجانب التركي... 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T09:34+0000

2025-04-10T09:34+0000

2025-04-10T10:11+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال المصدر إن "المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول، تسير بهدوء وبطريقة بناءة".وبحسب قول المصدر، فإن الجانب التركي لا يعرف إلى متى ستستمر المفاوضات، وأوضح أنه "من الأفضل توجيه هذا السؤال إلى المشاركين في المفاوضات أنفسهم".انطلقت في إسطنبول، اليوم الخميس، الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية.ويترأس الوفد الروسي ألكسندر دارتشييف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي نائبة مساعد وزير الخارجية سوناتا كولتر.وبحسب دارتشييف، فإن الاجتماع بين الممثلين الروس والأمريكيين في إسطنبول، يهدف إلى "المساعدة في التخلص من الإرث السام لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عندما كانت العلاقات على وشك الانهيار، ولن يكون من السهل حل هذه العقدة الضيقة".وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث الجانب الروسي خلال الجولة الجديدة من المشاورات إعادة الممتلكات الدبلوماسية المصادرة، ومسألة استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.خبير: الآمال معلقة على مباحثات إسطنبول بين موسكو وواشنطن

https://sarabic.ae/20250410/محادثات-روسية-أمريكية-في-إسطنبول-ماهي-أبرز-النقاط-المنتظرة؟-1099396230.html

الولايات المتحدة الأمريكية

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