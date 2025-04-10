مصدر: ضمان أمن المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول يتم على أعلى مستوى

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة غورافكا في مقاطعة سومي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: الرسوم الجمركية ستفكك التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250410/مصدر-ضمان-أمن-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-إسطنبول-يتم-على-أعلى-مستوى-1099402212.html
مصدر: ضمان أمن المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول يتم على أعلى مستوى
مصدر: ضمان أمن المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول يتم على أعلى مستوى
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن عملية المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول، يتم ضمان أمنها على مستوى عالٍ، في حين لم يتم إبلاغ الجانب التركي... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T09:34+0000
2025-04-10T10:11+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099397263_0:0:2221:1250_1920x0_80_0_0_4ca312cd4c9cc7602c330804f885fa29.jpg
وقال المصدر إن "المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول، تسير بهدوء وبطريقة بناءة".وبحسب قول المصدر، فإن الجانب التركي لا يعرف إلى متى ستستمر المفاوضات، وأوضح أنه "من الأفضل توجيه هذا السؤال إلى المشاركين في المفاوضات أنفسهم".انطلقت في إسطنبول، اليوم الخميس، الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية.ويترأس الوفد الروسي ألكسندر دارتشييف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي نائبة مساعد وزير الخارجية سوناتا كولتر.وبحسب دارتشييف، فإن الاجتماع بين الممثلين الروس والأمريكيين في إسطنبول، يهدف إلى "المساعدة في التخلص من الإرث السام لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عندما كانت العلاقات على وشك الانهيار، ولن يكون من السهل حل هذه العقدة الضيقة".وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث الجانب الروسي خلال الجولة الجديدة من المشاورات إعادة الممتلكات الدبلوماسية المصادرة، ومسألة استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.خبير: الآمال معلقة على مباحثات إسطنبول بين موسكو وواشنطن
https://sarabic.ae/20250410/محادثات-روسية-أمريكية-في-إسطنبول-ماهي-أبرز-النقاط-المنتظرة؟-1099396230.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099397263_214:0:2221:1505_1920x0_80_0_0_cdba5fac0713d80d6989f686e299c9c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مصدر: ضمان أمن المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول يتم على أعلى مستوى

09:34 GMT 10.04.2025 (تم التحديث: 10:11 GMT 10.04.2025)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، حيث ستُعقد جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.
مبنى القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، حيث ستُعقد جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن عملية المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول، يتم ضمان أمنها على مستوى عالٍ، في حين لم يتم إبلاغ الجانب التركي بمدة استمرارها.
وقال المصدر إن "المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول، تسير بهدوء وبطريقة بناءة".
وعلّق المصدر ردا على طلب الإفصاح عن الإجراءات الأمنية، التي اتخذتها أنقرة لعملية التفاوض: "يتم تقديمها على مستوى عال".
وبحسب قول المصدر، فإن الجانب التركي لا يعرف إلى متى ستستمر المفاوضات، وأوضح أنه "من الأفضل توجيه هذا السؤال إلى المشاركين في المفاوضات أنفسهم".
انطلقت في إسطنبول، اليوم الخميس، الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية بدأت في إسطنبول، بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية.
ويترأس الوفد الروسي ألكسندر دارتشييف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ويترأس الوفد الأمريكي نائبة مساعد وزير الخارجية سوناتا كولتر.
القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، حيث ستعقد جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
محادثات روسية أمريكية في إسطنبول... ما هي أبرز النقاط المنتظرة؟
07:01 GMT
وبحسب دارتشييف، فإن الاجتماع بين الممثلين الروس والأمريكيين في إسطنبول، يهدف إلى "المساعدة في التخلص من الإرث السام لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عندما كانت العلاقات على وشك الانهيار، ولن يكون من السهل حل هذه العقدة الضيقة".
وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث الجانب الروسي خلال الجولة الجديدة من المشاورات إعادة الممتلكات الدبلوماسية المصادرة، ومسألة استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.
خبير: الآمال معلقة على مباحثات إسطنبول بين موسكو وواشنطن
استطلاع
تصويت... هل تسهم المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول بتخفيف التوترات العالمية؟
عدة خيارات ممكنة للإجابة
عدد الأصوات
09:21 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала