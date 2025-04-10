دراسة تحذر: ساعة من استخدام الشاشات قبل النوم تقلل مدته 24 دقيقة

عربي
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: الرسوم الجمركية ستفكك التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250410/دراسة-تحذر-ساعة-من-استخدام-الشاشات-قبل-النوم-تقلل-مدته-24-دقيقة-1099411388.html
دراسة تحذر: ساعة من استخدام الشاشات قبل النوم تقلل مدته 24 دقيقة
دراسة تحذر: ساعة من استخدام الشاشات قبل النوم تقلل مدته 24 دقيقة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة نرويجية حديثة أن قضاء ساعة واحدة أمام الشاشات قبل النوم يزيد خطر الأرق بنسبة 59% ويقلص مدة النوم بمقدار 24 دقيقة. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T12:51+0000
2025-04-10T12:51+0000
مجتمع
الصحة
علوم
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099411054_0:11:1024:587_1920x0_80_0_0_de01de2f59ffdce4ad2727f5e8c77027.jpg
وشملت الدراسة 45,202 شاباً تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً، ونُشرت نتائجها في 31 مارس بمجلة "فرونتيرز".وأظهرت النتائج أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم ليس أكثر ضرراً من مشاهدة التلفزيون أو الأفلام أو القراءة على الأجهزة المحمولة.وقال الدكتور بورج سيفرتسن، الباحث الرئيسي بالمعهد النرويجي للصحة العامة: "تتعارض نتائجنا مع الاعتقاد السائد بأن وسائل التواصل الاجتماعي فقط هي المضرّة بالنوم".بينما تشير أبحاث سابقة إلى أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يعطل إنتاج الميلاتونين (هرمون النوم)، تظهر دراسة حديثة أن أي ضوء ساطع قبل النوم -بغض النظر عن لونه- قد يكون له تأثير سلبي مماثل، وقد دفع هذا العديد من شركات الهواتف لإضافة ميزات تصفية الضوء الأزرق.وأفاد تقرير "كاسبر-غالوب" عن حالة النوم في أمريكا:شرحت الدكتورة ليا كايلور، الطبيبة النفسية المتخصصة في النوم: "لدينا نفس الدوائر العصبية لأجدادنا في العصر الحجري الذين كانوا يعيشون وفق إيقاع الشمس"، بينما أضاف الدكتور جوناثان سيديرناس من جامعة أوبسالا بالسويد: "تختلف حساسية الأفراد للضوء باختلاف قدرته على تثبيط الميلاتونين بما يصل إلى 50 ضعفاً". يوصي الخبراء بتجنب التعرض لأي ضوء ساطع قبل النوم ساعة على الأقل، مع التركيز على تحسين بيئة النوم بشكل عام لضمان راحة أفضل.
https://sarabic.ae/20250324/دراسة-7-وجبات-ليلية-تساعدك-على-النوم-العميق-والتخلص-من-الأرق-1098900573.html
https://sarabic.ae/20241226/مجرم-يكشف-عن-قتل-أخيه-بسبب-حديثه-أثناء-النوم-1096202052.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099411054_7:0:1018:758_1920x0_80_0_0_51f39692e8fa1ff5ee38269e647cffcc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, علوم, منوعات, الأخبار
الصحة, علوم, منوعات, الأخبار

دراسة تحذر: ساعة من استخدام الشاشات قبل النوم تقلل مدته 24 دقيقة

12:51 GMT 10.04.2025
© Getty Images / NurPhotoاستخدام الهاتف قبل النوم
استخدام الهاتف قبل النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Getty Images / NurPhoto
تابعنا عبر
كشفت دراسة نرويجية حديثة أن قضاء ساعة واحدة أمام الشاشات قبل النوم يزيد خطر الأرق بنسبة 59% ويقلص مدة النوم بمقدار 24 دقيقة.
وشملت الدراسة 45,202 شاباً تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً، ونُشرت نتائجها في 31 مارس بمجلة "فرونتيرز".
وأظهرت النتائج أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم ليس أكثر ضرراً من مشاهدة التلفزيون أو الأفلام أو القراءة على الأجهزة المحمولة.
أطعمة غنية بالألياف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
مجتمع
دراسة: 7 وجبات ليلية تساعدك على النوم العميق والتخلص من الأرق
24 مارس, 11:32 GMT
وقال الدكتور بورج سيفرتسن، الباحث الرئيسي بالمعهد النرويجي للصحة العامة: "تتعارض نتائجنا مع الاعتقاد السائد بأن وسائل التواصل الاجتماعي فقط هي المضرّة بالنوم".
بينما تشير أبحاث سابقة إلى أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يعطل إنتاج الميلاتونين (هرمون النوم)، تظهر دراسة حديثة أن أي ضوء ساطع قبل النوم -بغض النظر عن لونه- قد يكون له تأثير سلبي مماثل، وقد دفع هذا العديد من شركات الهواتف لإضافة ميزات تصفية الضوء الأزرق.
النوم والوقت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
مجتمع
مجرم يكشف عن قتل أخيه بسبب حديثه أثناء النوم
26 ديسمبر 2024, 09:14 GMT
وأفاد تقرير "كاسبر-غالوب" عن حالة النوم في أمريكا:
33% من البالغين الأمريكيين (84 مليوناً) يصفون نومهم بأنه "متوسط" أو "رديء"
النسبة ترتفع إلى 38% بين الشباب
35% فقط من الأمريكيين يحصلون على 8 ساعات نوم موصى بها يومياً
شرحت الدكتورة ليا كايلور، الطبيبة النفسية المتخصصة في النوم: "لدينا نفس الدوائر العصبية لأجدادنا في العصر الحجري الذين كانوا يعيشون وفق إيقاع الشمس"، بينما أضاف الدكتور جوناثان سيديرناس من جامعة أوبسالا بالسويد: "تختلف حساسية الأفراد للضوء باختلاف قدرته على تثبيط الميلاتونين بما يصل إلى 50 ضعفاً".
يوصي الخبراء بتجنب التعرض لأي ضوء ساطع قبل النوم ساعة على الأقل، مع التركيز على تحسين بيئة النوم بشكل عام لضمان راحة أفضل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала