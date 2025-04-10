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القوات الروسية تحرر بلدة غورافكا في مقاطعة سومي
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https://sarabic.ae/20250410/دراسة-تحذر-من-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-في-التعامل-مع-الحالات-المرضية--1099401445.html
دراسة تحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الحالات المرضية
دراسة تحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الحالات المرضية
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة عن أن نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تقديم الرعاية الصحية قد توصي بعلاجات مختلفة للحالة الطبية نفسها استنادًا فقط إلى السمات... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T09:18+0000
2025-04-10T09:18+0000
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وأجرى الباحثون تجربة شملت إنشاء ملفات لحوالي 30 مريضًا وهميًا بتفاصيل مختلفة، وطرحوا على تسعة نماذج من الذكاء الاصطناعي ألف سيناريو لحالات طبية طارئة، بهدف تحليل ردود الفعل والتوصيات الصادرة عنها.وبحسب ما نُشر في دورية "نيتشر ميديسن"، أظهرت الدراسة أن بعض النماذج عدلت قراراتها بناء على السمات الشخصية للمرضى، ما أثر على ترتيب أولوية تلقي الرعاية، ونوعية فحوصات التشخيص المقترحة، وأسلوب العلاج، إلى جانب تقييم الحالة النفسية، رغم تشابه التفاصيل السريرية بين الحالات.وفي أمثلة واقعية من الدراسة، وُجد أن الذكاء الاصطناعي غالبًا ما أوصى بإجراء فحوص متقدمة، مثل الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي للمرضى ذوي الدخل المرتفع، بينما نصح بعدم اللجوء لمزيد من الفحوص بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض، مما يعكس التحيز القائم في الرعاية الصحية الحالية.وأكد الباحثون أن هذه الانحرافات ظهرت في نماذج الذكاء الاصطناعي سواء كانت تعتمد على ملكية خاصة أو مفتوحة المصدر، مشيرين إلى الحاجة الماسة لتطوير تلك النماذج بشكل أكثر مسؤولية وإنصافًا.وقال الدكتور جيريش نادكارني من كلية الطب في نيويورك، وأحد قادة فريق البحث، إن الذكاء الاصطناعي يحمل قدرة هائلة لتحسين الرعاية الصحية، لكنه في الوقت نفسه قد يُعيد إنتاج التحيزات الموجودة إذا لم يُطوَّر بعناية.من جهته، شدد الدكتور إلياد كالين، المشارك في الدراسة، على أهمية تحديد مواضع الخلل في هذه النماذج للعمل على تحسينها وتعزيز العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية.يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، نجح علماء روس من جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية، في تطوير أسلوب جديد للتعلم الآلي لتشخيص مرض الصرع، تصل دقته إلى 71 بالمئة.ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتم تشخيص 5 ملايين شخص سنوياً بمرض الصرع، وهو مرض يحدث فيه نشاط غير طبيعي للخلايا العصبية في الدماغ، ما يؤدي إلى اضطرابات في الجهازين الحركي والتنفسي (نوبات). في كثير من الأحيان، لا تظهر على الشخص علامات مميزة للصرع، وفي مثل هذه الحالات يكون من الصعب تحديد المرض في مرحلة مبكرة. ومع ذلك، فإن التشخيص المتأخر قد يؤدي إلى تطور المضاعفات.
https://sarabic.ae/20250407/لأول-مرة-في-الشرق-الأوسط-مدينة-سكنية-بخدمات-الذكاء-الاصطناعي--1099292020.html
https://sarabic.ae/20250404/الذكاء-الاصطناعي-يهدد-بفقدان-النساء-في-أفريقيا-لوظيفة-محددة-أكثر-من-الرجال-1099226213.html
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علوم, الصحة, منوعات, الأخبار
علوم, الصحة, منوعات, الأخبار

دراسة تحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الحالات المرضية

09:18 GMT 10.04.2025
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورممرضة تقوم بإطعام مريض في وحدة العناية المركزة بالمستشفى السريري "باسم أو. ام. فيلاتوف" رقم 15 في موسكو، 8 ديسمبر 2020
ممرضة تقوم بإطعام مريض في وحدة العناية المركزة بالمستشفى السريري باسم أو. ام. فيلاتوف رقم 15 في موسكو، 8 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Iliya Pitalev
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كشفت دراسة علمية حديثة عن أن نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تقديم الرعاية الصحية قد توصي بعلاجات مختلفة للحالة الطبية نفسها استنادًا فقط إلى السمات الاجتماعية والاقتصادية والسكنية للمرضى، ما يثير مخاوف بشأن عدالة هذه التقنيات في التعامل مع المرضى.
وأجرى الباحثون تجربة شملت إنشاء ملفات لحوالي 30 مريضًا وهميًا بتفاصيل مختلفة، وطرحوا على تسعة نماذج من الذكاء الاصطناعي ألف سيناريو لحالات طبية طارئة، بهدف تحليل ردود الفعل والتوصيات الصادرة عنها.
وبحسب ما نُشر في دورية "نيتشر ميديسن"، أظهرت الدراسة أن بعض النماذج عدلت قراراتها بناء على السمات الشخصية للمرضى، ما أثر على ترتيب أولوية تلقي الرعاية، ونوعية فحوصات التشخيص المقترحة، وأسلوب العلاج، إلى جانب تقييم الحالة النفسية، رغم تشابه التفاصيل السريرية بين الحالات.
مدينة سكنية بخدمات الذكاء الاصطناعي في ملتقى الاستثمار السنوي (AIM Congress) في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
لأول مرة في الشرق الأوسط... مدينة سكنية بخدمات الذكاء الاصطناعي
7 أبريل, 10:50 GMT
وفي أمثلة واقعية من الدراسة، وُجد أن الذكاء الاصطناعي غالبًا ما أوصى بإجراء فحوص متقدمة، مثل الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي للمرضى ذوي الدخل المرتفع، بينما نصح بعدم اللجوء لمزيد من الفحوص بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض، مما يعكس التحيز القائم في الرعاية الصحية الحالية.
وأكد الباحثون أن هذه الانحرافات ظهرت في نماذج الذكاء الاصطناعي سواء كانت تعتمد على ملكية خاصة أو مفتوحة المصدر، مشيرين إلى الحاجة الماسة لتطوير تلك النماذج بشكل أكثر مسؤولية وإنصافًا.
وقال الدكتور جيريش نادكارني من كلية الطب في نيويورك، وأحد قادة فريق البحث، إن الذكاء الاصطناعي يحمل قدرة هائلة لتحسين الرعاية الصحية، لكنه في الوقت نفسه قد يُعيد إنتاج التحيزات الموجودة إذا لم يُطوَّر بعناية.
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
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الذكاء الاصطناعي يهدد بفقدان النساء في أفريقيا لوظيفة محددة أكثر من الرجال
4 أبريل, 17:46 GMT
من جهته، شدد الدكتور إلياد كالين، المشارك في الدراسة، على أهمية تحديد مواضع الخلل في هذه النماذج للعمل على تحسينها وتعزيز العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية.
يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، نجح علماء روس من جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية، في تطوير أسلوب جديد للتعلم الآلي لتشخيص مرض الصرع، تصل دقته إلى 71 بالمئة.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتم تشخيص 5 ملايين شخص سنوياً بمرض الصرع، وهو مرض يحدث فيه نشاط غير طبيعي للخلايا العصبية في الدماغ، ما يؤدي إلى اضطرابات في الجهازين الحركي والتنفسي (نوبات). في كثير من الأحيان، لا تظهر على الشخص علامات مميزة للصرع، وفي مثل هذه الحالات يكون من الصعب تحديد المرض في مرحلة مبكرة. ومع ذلك، فإن التشخيص المتأخر قد يؤدي إلى تطور المضاعفات.
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