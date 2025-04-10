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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250410/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر42-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-سبع-مناطق-خلال-الليل-1099394948.html
منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 42 طائرة أوكرانية مسيرة فوق سبع مناطق خلال الليل
منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 42 طائرة أوكرانية مسيرة فوق سبع مناطق خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ليلا. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T04:22+0000
2025-04-10T05:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة: "خلال الفترة من الساعة 20:15 بتوقيت موسكو يوم 9 أبريل/ نيسان، وحتى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 10 أبريل، دمرت وسائط الدفاع الجوي 42 طائرة دون طيار أوكرانية".وأردف البيان: "تم تدمير 13 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و7 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق كل من أراضي مقاطعة بيلغورود، وجمهورية القرم، وطائرة واحدة دون طيار فوق أراضي كل من مقاطعتي أوريول وموسكو". ويوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط 158 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق 13 منطقة روسية.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20250409/مقاتلات-تكتيكية-روسية-تستهدف-منشأة-لإنتاج-المسيرات-و149-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-1099374833.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 42 طائرة أوكرانية مسيرة فوق سبع مناطق خلال الليل

04:22 GMT 10.04.2025 (تم التحديث: 05:35 GMT 10.04.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ليلا.
وأضافت الوزارة: "خلال الفترة من الساعة 20:15 بتوقيت موسكو يوم 9 أبريل/ نيسان، وحتى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 10 أبريل، دمرت وسائط الدفاع الجوي 42 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأردف البيان: "تم تدمير 13 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و7 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق كل من أراضي مقاطعة بيلغورود، وجمهورية القرم، وطائرة واحدة دون طيار فوق أراضي كل من مقاطعتي أوريول وموسكو".
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط 158 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق 13 منطقة روسية.
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلات تكتيكية روسية تستهدف منشأة لإنتاج المسيرات و149 موقعا عسكريا أوكرانيا
أمس, 11:53 GMT

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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