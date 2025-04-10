https://sarabic.ae/20250410/نهاية-مأساوية-رجل-يعلق-بحبل-منطاد-عملاق-ويسقط-أمام-الأنظار-فيديو-1099423177.html
نهاية مأساوية... رجل يعلق بحبل منطاد عملاق ويسقط أمام الأنظار... فيديو
نهاية مأساوية... رجل يعلق بحبل منطاد عملاق ويسقط أمام الأنظار... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة باران في ولاية راجستان الهندية حادثاً مأساوياً، حيث توفي رجل بعد سقوطه من منطاد هوائي أثناء عملية الإقلاع. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T16:27+0000
2025-04-10T16:27+0000
2025-04-10T16:27+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو الرجل وهو يقف على الأرض عندما علق فجأة في أحد حبال المنطاد أثناء عملية الإقلاع، في حين انقطع حبل المنطاد على ارتفاع كبير، مما تسبب في سقوط الرجل على الأرض، ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، ولكن أُعلنت وفاته فور وصوله.ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد وقعت الحادثة المروعة، صباح اليوم الخميس، أثناء الاستعدادات لعرض منطاد الهواء الساخن خلال فعالية نُظمت بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس مدينة باران، وعقب الحادث، ألغت السلطات جميع الفعاليات المتبقية المقررة لاحتفالات يوم التأسيس التي استمرت ثلاثة أيام.الصين تكشف عن آلة حفر عملاقة لبناء أطول نفق مائي في العالممشجع غاضب يقتحم الملعب بسيارته ويثير فوضى عارمة بعد هزيمة فريقه... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
نهاية مأساوية... رجل يعلق بحبل منطاد عملاق ويسقط أمام الأنظار... فيديو
شهدت مدينة باران في ولاية راجستان الهندية حادثاً مأساوياً، حيث توفي رجل بعد سقوطه من منطاد هوائي أثناء عملية الإقلاع.
ويظهر في الفيديو الرجل وهو يقف على الأرض عندما علق فجأة في أحد حبال المنطاد أثناء عملية الإقلاع، في حين انقطع حبل المنطاد على ارتفاع كبير، مما تسبب في سقوط الرجل على الأرض، ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، ولكن أُعلنت وفاته فور وصوله.
ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد وقعت الحادثة المروعة، صباح اليوم الخميس، أثناء الاستعدادات لعرض منطاد الهواء الساخن خلال فعالية نُظمت بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس مدينة باران، وعقب الحادث، ألغت السلطات جميع الفعاليات المتبقية المقررة لاحتفالات يوم التأسيس التي استمرت ثلاثة أيام.