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https://sarabic.ae/20250410/هجوم-سيبراني-على-دولة-عربية-يتسبب-في-تسريب-بيانات-سرية-1099419644.html
هجوم سيبراني على دولة عربية يتسبب في تسريب "بيانات سرية"
هجوم سيبراني على دولة عربية يتسبب في تسريب "بيانات سرية"
سبوتنيك عربي
تعرضت دولة عربية لهجوم سيبراني، أسفر عن تسريب بيانات سرية لمواطنيه، بعد أن تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
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وأعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب في هذا الصدد، عن مواصلته التحقيق في تسريب بيانات حساسة لعدد من منخرطيه.وتشير تقارير إعلامية إلى أن الهجوم السيبراني استهدف مؤسسات رسمية، من بينها وزارة العمل المغربية، وأسفر عن اختراق بيانات أكثر من مليوني موظف ومئات الشركات.وشملت الوثائق المسربة تفاصيل حول الرواتب، والمعطيات البنكية، والمعلومات الشخصية للمستخدمين.وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي في بيان، أن الهجمات استهدفت تجاوز التدابير الأمنية، وأن التحقيقات أظهرت أن بعض ما تم تداوله "مضلل وغير دقيق".وفور رصد التسريب، تم تفعيل بروتوكول أمني واتخاذ إجراءات تقنية لتحديد مصدر البيانات والحد من الأضرار. كما تم فتح تحقيق إداري داخلي، وإشعار السلطات القضائية المختصة.من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربي، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن "الهجوم السيبراني تقف وراءه جهات معادية"، واصفًا إياه بـ"الفعل الإجرامي" الذي يهدف إلى التشويش على إنجازات المغرب، خصوصًا في ظل تجديد أمريكا اعترافها بسيادة المملكة على الصحراء"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وتابع بايتاس مشيرا إلى أن "هذه الهجمات تعكس انزعاج بعض الأطراف من المكانة المتزايدة التي تحظى بها المغرب على الساحة الدولية، مؤكداً اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز أمن المعلومات".
https://sarabic.ae/20250327/الجزائر-تطرد-نائب-القنصل-المغربي-بعد-اتهامه-بـتصرفات-مشبوهة-1099011146.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

هجوم سيبراني على دولة عربية يتسبب في تسريب "بيانات سرية"

15:11 GMT 10.04.2025
© Photo / Unsplash/ Glen Carrieهجوم سيبراني
هجوم سيبراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Photo / Unsplash/ Glen Carrie
تابعنا عبر
تعرضت دولة عربية لهجوم سيبراني، أسفر عن تسريب بيانات سرية لمواطنيه، بعد أن تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب في هذا الصدد، عن مواصلته التحقيق في تسريب بيانات حساسة لعدد من منخرطيه.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الهجوم السيبراني استهدف مؤسسات رسمية، من بينها وزارة العمل المغربية، وأسفر عن اختراق بيانات أكثر من مليوني موظف ومئات الشركات.
وشملت الوثائق المسربة تفاصيل حول الرواتب، والمعطيات البنكية، والمعلومات الشخصية للمستخدمين.
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27 مارس, 17:09 GMT
وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي في بيان، أن الهجمات استهدفت تجاوز التدابير الأمنية، وأن التحقيقات أظهرت أن بعض ما تم تداوله "مضلل وغير دقيق".
وفور رصد التسريب، تم تفعيل بروتوكول أمني واتخاذ إجراءات تقنية لتحديد مصدر البيانات والحد من الأضرار. كما تم فتح تحقيق إداري داخلي، وإشعار السلطات القضائية المختصة.
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من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربي، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن "الهجوم السيبراني تقف وراءه جهات معادية"، واصفًا إياه بـ"الفعل الإجرامي" الذي يهدف إلى التشويش على إنجازات المغرب، خصوصًا في ظل تجديد أمريكا اعترافها بسيادة المملكة على الصحراء"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
وتابع بايتاس مشيرا إلى أن "هذه الهجمات تعكس انزعاج بعض الأطراف من المكانة المتزايدة التي تحظى بها المغرب على الساحة الدولية، مؤكداً اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز أمن المعلومات".
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