https://sarabic.ae/20250410/13-شركة-عالمية-تتسابق-لبدء-تصنيع-السيارات-في-دولة-عربية-1099410344.html
13 شركة عالمية تتسابق لبدء تصنيع السيارات في دولة عربية
13 شركة عالمية تتسابق لبدء تصنيع السيارات في دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار وزير الصناعة الجزائري، بلال لميطة، أن 13 شركة عالمية لصناعة السيارات، دخلت في مفاوضات مع الوزارة، من أجل الاستثمار في تصنيع السيارات في البلاد. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T12:37+0000
2025-04-10T12:37+0000
2025-04-10T12:37+0000
الجزائر
اقتصاد
العالم العربي
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وصرح لميطة، في مقابلة تلفزيونية، بأن الجزائر، ولمواكبة ذلك، تحتاج إلى 500 شركة مختصة في تصنيع قطع الغيار فيما يتواجد حاليا 120 مصنعا.وأشار إلى أنه "من بين الشركات الراغبة في ولوج السوق الجزائرية للسيارات، شركة هيونداي الكورية، التي أمضت على بروتوكول تفاهم مع وزارة الصناعة، يقتضي مرافقة مصنعي قطع غيار السيارات منذ اليوم الأول"، حسبما ذكرته صحيفة "النهار" المحلية.كما بيّن أن وجود شراكة استراتيجية مع مؤسسة إيطالية من أجل تصنيع اللواحق البلاستيكية للسيارات في الجزائر، بالموازاة مع إنشاء مخبر للمطابقة والاعتماد للواحق البلاستيكية.وأكّد لميطة أن الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة الجزائرية في ملف صناعة السيارات وقطع الغيار، تندرج ضمن قرار سياسي ثابت هدفه الذهاب نحو صناعة حقيقية وخلق قاعدة صناعية صلبة.شركة عالمية تستعين بـ3 دول عربية لإمداد أوروبا بالوقود
https://sarabic.ae/20250410/انهيار-أسعار-النفط-يكشف-هشاشة-الاقتصاد-الليبي-1099408320.html
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سبوتنيك عربي
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الجزائر, اقتصاد, العالم العربي
الجزائر, اقتصاد, العالم العربي
13 شركة عالمية تتسابق لبدء تصنيع السيارات في دولة عربية
أعلن مستشار وزير الصناعة الجزائري، بلال لميطة، أن 13 شركة عالمية لصناعة السيارات، دخلت في مفاوضات مع الوزارة، من أجل الاستثمار في تصنيع السيارات في البلاد.
وصرح لميطة، في مقابلة تلفزيونية، بأن الجزائر، ولمواكبة ذلك، تحتاج إلى 500 شركة مختصة في تصنيع قطع الغيار فيما يتواجد حاليا 120 مصنعا.
وأشار إلى أنه "من بين الشركات الراغبة في ولوج السوق الجزائرية للسيارات، شركة هيونداي الكورية، التي أمضت على بروتوكول تفاهم مع وزارة الصناعة، يقتضي مرافقة مصنعي قطع غيار السيارات منذ اليوم الأول"، حسبما ذكرته صحيفة "النهار
" المحلية.
ونوّه لميطة إلى أن استراتيجية الدولة شجعت المستثمرين على ولوج مجال تصنيع قطع غيار السيارات الذي يعرف انتعاشا حاليا، إذ يتم تصنيع البطاريات والمكابح والفلاتر والكوابل وحتى بعض أدق المكونات.
كما بيّن أن وجود شراكة استراتيجية مع مؤسسة إيطالية من أجل تصنيع اللواحق البلاستيكية للسيارات في الجزائر، بالموازاة مع إنشاء مخبر للمطابقة والاعتماد للواحق البلاستيكية.
وأكّد لميطة أن الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة الجزائرية في ملف صناعة السيارات وقطع الغيار، تندرج ضمن قرار سياسي ثابت هدفه الذهاب نحو صناعة حقيقية وخلق قاعدة صناعية صلبة.