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بوتين: البحرية الروسية لعبت ولا تزال تلعب دورا حاسمًا في ضمان أمن بلادنا
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أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية: لن تشهد الأراضي السورية تصادما بين إسرائيل وتركيا
أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية: لن تشهد الأراضي السورية تصادما بين إسرائيل وتركيا
سبوتنيك عربي
علّق أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية من دمشق، محمود مرعي، على التوغّل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، قائلاً: "إسرائيل لديها مخطّط لتقسيم سوريا إلى أقاليم... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف مرعي في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "السياسة التركية لا تساهم في وحدة سوريا"، لافتاً إلى أنّ "سوريا بلد متنوّع يجب أنّ تحكمه قواعد دولة المواطنة وسيادة القانون وبالتالي عندما لا تتوفّر هذه الشروط ستقسّم سوريا".ورأى مرعي أنّ "السيادة السورية منقوصة بسبب الوجود الإسرائيلي في الجنوب، والوجود التركي في الشمال، أما ما تبقى من الجيش العربي السوري تم تفكيكه وتدمير قدراته".واختتم مرعي: "روسيا لديها قواعد في سوريا لا زالت موجودة وكل الضباط حصلوا على تدريبات في روسيا"، مؤكداً أن "لروسيا دور مهم جداً، ونحن لا نريد أدواراً إقليمية لإيران وتركيا على الأرض كما أننا نرفض الوجود الإسرائيلي".
https://sarabic.ae/20241228/هل-تصبح-سوريا-ساحة-مواجهة-بين-تركيا-وإسرائيل-1096281950.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية: لن تشهد الأراضي السورية تصادما بين إسرائيل وتركيا

12:18 GMT 11.04.2025
© Sputnik . Munzer Said تضامناً مع لبنان.. "نيجني نوففورود" تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا
تضامناً مع لبنان.. نيجني نوففورود تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© Sputnik . Munzer Said
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حصري
علّق أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية من دمشق، محمود مرعي، على التوغّل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، قائلاً: "إسرائيل لديها مخطّط لتقسيم سوريا إلى أقاليم ودوليات كي تَضعف وتتمكّن من التحكّم بها"، مؤكداً "الحرص الدائم على وحدة سوريا كاملة والرفض المطلق للإدارات الذاتية".
وأضاف مرعي في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "السياسة التركية لا تساهم في وحدة سوريا"، لافتاً إلى أنّ "سوريا بلد متنوّع يجب أنّ تحكمه قواعد دولة المواطنة وسيادة القانون وبالتالي عندما لا تتوفّر هذه الشروط ستقسّم سوريا".
وأوضح مرعي أنّ "سوريا اليوم تدفع الثمن في الصراع بين تركيا وإسرائيل على أراضيها"، مشدداً على أنّ "النفوذ التركي غير مرحّب به إقليمياً ودولياً في سوريا".
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
راديو
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
28 ديسمبر 2024, 13:54 GMT
ورأى مرعي أنّ "السيادة السورية منقوصة بسبب الوجود الإسرائيلي في الجنوب، والوجود التركي في الشمال، أما ما تبقى من الجيش العربي السوري تم تفكيكه وتدمير قدراته".
وكشف ضيف "سبوتنيك" عن "عرض روسي لسوريا لإعادة بناء الجيش السوري"، وأردف: "الكل يعلم أن السلاح السوري السابق للجيش كان روسيا".
واختتم مرعي: "روسيا لديها قواعد في سوريا لا زالت موجودة وكل الضباط حصلوا على تدريبات في روسيا"، مؤكداً أن "لروسيا دور مهم جداً، ونحن لا نريد أدواراً إقليمية لإيران وتركيا على الأرض كما أننا نرفض الوجود الإسرائيلي".
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