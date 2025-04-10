رسائل حاسمة لأنقرة... مسؤول إسرائيلي يكشف فحوى اجتماع أذربيجان

عربي
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: الرسوم الجمركية ستفكك التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250410/رسائل-حاسمة-لأنقرة-مسؤول-إسرائيلي-يكشف-فحوى-اجتماع-أذربيجان-1099409450.html
رسائل حاسمة لأنقرة... مسؤول إسرائيلي يكشف فحوى اجتماع أذربيجان
رسائل حاسمة لأنقرة... مسؤول إسرائيلي يكشف فحوى اجتماع أذربيجان
سبوتنيك عربي
فيما عقدت تركيا وإسرائيل، اجتماعاً في أذربيجان هو الأول بين الطرفين، بهدف إيجاد آلية لمنع الاشتباك بين جيشي البلدين في سوريا، كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس،... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T12:22+0000
2025-04-10T12:22+0000
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092637314_0:46:850:524_1920x0_80_0_0_f889f7133da2bee8c36c6eb643ff683d.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول قوله: "عقد أمس الأربعاء، اجتماع بين ممثلين عن إسرائيل وتركيا في أذربيجان، أوضحت فيه إسرائيل بشكل لا لبس فيه أن أي تغيير في انتشار القوات الأجنبية في سوريا، خاصة إنشاء قواعد تركية في منطقة تدمر- هو خط أحمر وسيعتبر خرقاً للثقة". بدورها، قالت مصادر في زارة الدفاع التركية: "عقدنا أول اجتماع فني بين تركيا وإسرائيل في أذربيجان، أمس الأربعاء، بخصوص إنشاء آلية لتفادي الصدام لمنع حصول حوادث غير مرغوب بها في سوريا، وستستمر الاجتماعات مع إسرائيل خلال الأيام المقبلة لتقييم التطورات في سوريا".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لفت في وقت سابق إلى أن "إسرائيل قلقة من ‏‏الدور السلبي الذي تلعبه تركيا في سوريا ولبنان ومناطق أخرى".‏ويأتي الاجتماع بين أنقرة وتل أبيب في أذربيجان، بعد تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام، حث فيه الإسرائيليين على التصرف بعقلانية لحل أي مشكلة مع تركيا.وكانت كثفت إسرائيل مطلع نيسان/ أبريل الحالي ضرباتها الجوية على مناطق متفرقة من سوريا، واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي تركيا بلعب دور سلبي في سوريا، كما حذر رئيس الفترة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، من أنه سيدفع ثمناً باهظاً للغاية إذا سمح للقوى المعادية بدخول بلاده.
https://sarabic.ae/20250404/مسؤول-إسرائيلي-رفيع-لا-نريد-مواجهة-مع-تركيا-لكن-لن-نسمح-لها-بوضع-قواعد-في-سوريا-1099227176.html
https://sarabic.ae/20250404/تركيا-لا-نريد-مواجهة-مع-إسرائيل-في-سوريا-1099219185.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092637314_46:0:805:569_1920x0_80_0_0_ad4deec6284621ae8feb78fc747917aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

رسائل حاسمة لأنقرة... مسؤول إسرائيلي يكشف فحوى اجتماع أذربيجان

12:22 GMT 10.04.2025
© Sputnik . Ali Hashemمقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتدائين إسرائيليين على ريف القنيطرة
مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتدائين إسرائيليين على ريف القنيطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
فيما عقدت تركيا وإسرائيل، اجتماعاً في أذربيجان هو الأول بين الطرفين، بهدف إيجاد آلية لمنع الاشتباك بين جيشي البلدين في سوريا، كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، أن تغيير توزيع القوّات الأجنبية في سوريا خط أحمر.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول قوله: "عقد أمس الأربعاء، اجتماع بين ممثلين عن إسرائيل وتركيا في أذربيجان، أوضحت فيه إسرائيل بشكل لا لبس فيه أن أي تغيير في انتشار القوات الأجنبية في سوريا، خاصة إنشاء قواعد تركية في منطقة تدمر- هو خط أحمر وسيعتبر خرقاً للثقة".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "إنشاء قواعد في تدمر خط أحمر"، مشيراً إلى أن "إزالة أي تهديد من سوريا هي مسؤولية حكومة أحمد الشرع في دمشق، وأي عمل في سوريا يعرّض أمننا للخطر سيعرّض إدارة الشرع للخطر أيضاً".
اعلام إسرائيل و تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
مسؤول إسرائيلي رفيع: لا نريد مواجهة مع تركيا لكن لن نسمح لها بوضع قواعد في سوريا
4 أبريل, 19:01 GMT
بدورها، قالت مصادر في زارة الدفاع التركية: "عقدنا أول اجتماع فني بين تركيا وإسرائيل في أذربيجان، أمس الأربعاء، بخصوص إنشاء آلية لتفادي الصدام لمنع حصول حوادث غير مرغوب بها في سوريا، وستستمر الاجتماعات مع إسرائيل خلال الأيام المقبلة لتقييم التطورات في سوريا".
وذكرت المصادر أن "القوات المسلحة التركية لا تشكل تهديداً لأحد لا يهددها، بينما تتبع إسرائيل سياسة المواجهة وتستهدف تركيا باتهامات باطلة بسبب تبنيها مفاهيم سياسة خارجية عنيفة"، موضحة أن "تل أبيب تسعى لخلق تصور لدى الرأي العام العالمي بوجود توتر مع أنقرة من خلال التصريحات الاستفزازية".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لفت في وقت سابق إلى أن "إسرائيل قلقة من ‏‏الدور السلبي الذي تلعبه تركيا في سوريا ولبنان ومناطق أخرى".‏
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
تركيا: لا نريد مواجهة مع إسرائيل في سوريا
4 أبريل, 12:53 GMT
ويأتي الاجتماع بين أنقرة وتل أبيب في أذربيجان، بعد تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام، حث فيه الإسرائيليين على التصرف بعقلانية لحل أي مشكلة مع تركيا.
وكانت كثفت إسرائيل مطلع نيسان/ أبريل الحالي ضرباتها الجوية على مناطق متفرقة من سوريا، واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي تركيا بلعب دور سلبي في سوريا، كما حذر رئيس الفترة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، من أنه سيدفع ثمناً باهظاً للغاية إذا سمح للقوى المعادية بدخول بلاده.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала