https://sarabic.ae/20250410/رسائل-حاسمة-لأنقرة-مسؤول-إسرائيلي-يكشف-فحوى-اجتماع-أذربيجان-1099409450.html
رسائل حاسمة لأنقرة... مسؤول إسرائيلي يكشف فحوى اجتماع أذربيجان
رسائل حاسمة لأنقرة... مسؤول إسرائيلي يكشف فحوى اجتماع أذربيجان
سبوتنيك عربي
فيما عقدت تركيا وإسرائيل، اجتماعاً في أذربيجان هو الأول بين الطرفين، بهدف إيجاد آلية لمنع الاشتباك بين جيشي البلدين في سوريا، كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس،... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T12:22+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول قوله: "عقد أمس الأربعاء، اجتماع بين ممثلين عن إسرائيل وتركيا في أذربيجان، أوضحت فيه إسرائيل بشكل لا لبس فيه أن أي تغيير في انتشار القوات الأجنبية في سوريا، خاصة إنشاء قواعد تركية في منطقة تدمر- هو خط أحمر وسيعتبر خرقاً للثقة". بدورها، قالت مصادر في زارة الدفاع التركية: "عقدنا أول اجتماع فني بين تركيا وإسرائيل في أذربيجان، أمس الأربعاء، بخصوص إنشاء آلية لتفادي الصدام لمنع حصول حوادث غير مرغوب بها في سوريا، وستستمر الاجتماعات مع إسرائيل خلال الأيام المقبلة لتقييم التطورات في سوريا".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لفت في وقت سابق إلى أن "إسرائيل قلقة من الدور السلبي الذي تلعبه تركيا في سوريا ولبنان ومناطق أخرى".ويأتي الاجتماع بين أنقرة وتل أبيب في أذربيجان، بعد تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام، حث فيه الإسرائيليين على التصرف بعقلانية لحل أي مشكلة مع تركيا.وكانت كثفت إسرائيل مطلع نيسان/ أبريل الحالي ضرباتها الجوية على مناطق متفرقة من سوريا، واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي تركيا بلعب دور سلبي في سوريا، كما حذر رئيس الفترة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، من أنه سيدفع ثمناً باهظاً للغاية إذا سمح للقوى المعادية بدخول بلاده.
https://sarabic.ae/20250404/مسؤول-إسرائيلي-رفيع-لا-نريد-مواجهة-مع-تركيا-لكن-لن-نسمح-لها-بوضع-قواعد-في-سوريا-1099227176.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
رسائل حاسمة لأنقرة... مسؤول إسرائيلي يكشف فحوى اجتماع أذربيجان
فيما عقدت تركيا وإسرائيل، اجتماعاً في أذربيجان هو الأول بين الطرفين، بهدف إيجاد آلية لمنع الاشتباك بين جيشي البلدين في سوريا، كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، أن تغيير توزيع القوّات الأجنبية في سوريا خط أحمر.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول قوله: "عقد أمس الأربعاء، اجتماع بين ممثلين عن إسرائيل وتركيا
في أذربيجان، أوضحت فيه إسرائيل بشكل لا لبس فيه أن أي تغيير في انتشار القوات الأجنبية في سوريا، خاصة إنشاء قواعد تركية في منطقة تدمر- هو خط أحمر وسيعتبر خرقاً للثقة".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "إنشاء قواعد في تدمر خط أحمر"، مشيراً إلى أن "إزالة أي تهديد من سوريا هي مسؤولية حكومة أحمد الشرع في دمشق، وأي عمل في سوريا يعرّض أمننا للخطر سيعرّض إدارة الشرع للخطر أيضاً".
بدورها، قالت مصادر في زارة الدفاع التركية: "عقدنا أول اجتماع فني بين تركيا وإسرائيل في أذربيجان، أمس الأربعاء، بخصوص إنشاء آلية لتفادي الصدام
لمنع حصول حوادث غير مرغوب بها في سوريا، وستستمر الاجتماعات مع إسرائيل خلال الأيام المقبلة لتقييم التطورات في سوريا".
وذكرت المصادر أن "القوات المسلحة التركية لا تشكل تهديداً لأحد لا يهددها، بينما تتبع إسرائيل سياسة المواجهة وتستهدف تركيا باتهامات باطلة بسبب تبنيها مفاهيم سياسة خارجية عنيفة"، موضحة أن "تل أبيب تسعى لخلق تصور لدى الرأي العام العالمي بوجود توتر مع أنقرة من خلال التصريحات الاستفزازية".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لفت في وقت سابق إلى أن "إسرائيل قلقة من الدور السلبي الذي تلعبه تركيا في سوريا
ولبنان ومناطق أخرى".
ويأتي الاجتماع بين أنقرة وتل أبيب في أذربيجان، بعد تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام، حث فيه الإسرائيليين على التصرف بعقلانية لحل أي مشكلة مع تركيا.
وكانت كثفت إسرائيل مطلع نيسان/ أبريل الحالي ضرباتها الجوية على مناطق متفرقة من سوريا
، واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي تركيا بلعب دور سلبي في سوريا، كما حذر رئيس الفترة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، من أنه سيدفع ثمناً باهظاً للغاية إذا سمح للقوى المعادية بدخول بلاده.