https://sarabic.ae/20250411/خريج-الأزهر-الشريف-اغتيال-رجل-دين-سوري-بظروف-غامضة-1099458854.html
خريج الأزهر الشريف... اغتيال رجل دين سوري بظروف غامضة
خريج الأزهر الشريف... اغتيال رجل دين سوري بظروف غامضة
سبوتنيك عربي
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، بخبر اغتيال مدير الثانوية الشرعية في مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي، الشيخ محمد الحاج بركات، من قبل مسلحين اعترضوا... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T16:27+0000
2025-04-11T16:27+0000
2025-04-11T16:27+0000
أخبار سوريا اليوم
الأزهر الشريف
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وذكرت منصات إخبارية سورية أن "مجموعة مسلحة أنزلت الشيخ بركات من سيارته، وكان برفقة نجله عند قرية الواحة وقتلته بأكثر من 20 رصاصة استقرت في رأسه وصدره".وبحسب وسائل إعلام سورية، "باشرت الجهات الأمنية بالتحقيق للوقوف على ملابسة الحادثة، ومعرفة المتورطين بقتل بركات والدوافع وراء ذلك".يشار إلى أنه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تعرض بعض رجال الدين المعروفين بخطابهم المعتدل إلى الاعتقال والاغتيال الممنهج، إذ تم في وقت سابق اغتيال الشيخ عبد الرحمن الضلع في العاصمة دمشق، بعد أن أدان المجازر التي حصلت في الساحل السوري.كما اعتُقل، مؤخراً، مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون أثناء وجوده في مطار دمشق الدولي، من دون معرفة مصيره حتى الآن.
https://sarabic.ae/20241224/اغتيال-3-قضاة-في-سوريا-حادثة-تهز-البلاد-1096133999.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الأزهر الشريف
أخبار سوريا اليوم, الأزهر الشريف
خريج الأزهر الشريف... اغتيال رجل دين سوري بظروف غامضة
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، بخبر اغتيال مدير الثانوية الشرعية في مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي، الشيخ محمد الحاج بركات، من قبل مسلحين اعترضوا طريقه.
وذكرت منصات إخبارية سورية أن "مجموعة مسلحة
أنزلت الشيخ بركات من سيارته، وكان برفقة نجله عند قرية الواحة وقتلته بأكثر من 20 رصاصة استقرت في رأسه وصدره".
وبحسب وسائل إعلام سورية، "باشرت الجهات الأمنية بالتحقيق للوقوف على ملابسة الحادثة، ومعرفة المتورطين بقتل بركات والدوافع وراء ذلك".
24 ديسمبر 2024, 14:47 GMT
والشيخ بركات، من خريجي الأزهر الشريف ويتصف بنهجه المعتدل وخطابه الجامع، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز" الإماراتي.
يشار إلى أنه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تعرض بعض رجال الدين المعروفين بخطابهم المعتدل إلى الاعتقال والاغتيال الممنهج، إذ تم في وقت سابق اغتيال الشيخ عبد الرحمن الضلع في العاصمة دمشق، بعد أن أدان المجازر التي حصلت في الساحل السوري
.
كما اعتُقل، مؤخراً، مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون أثناء وجوده في مطار دمشق الدولي، من دون معرفة مصيره حتى الآن.