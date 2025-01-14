https://sarabic.ae/20250114/توتر-أمني-في-ريف-الساحل-السوري-على-خلفية-هجمات-واغتيالات-1096790361.html

توتر أمني في ريف الساحل السوري على خلفية هجمات واغتيالات

توتر أمني في ريف الساحل السوري على خلفية هجمات واغتيالات

سبوتنيك عربي

تعيش مدينة جبلة الساحلية وريفها جنوبي اللاذقية حالة من التوتر الأمني على خلفية تسجيل حوادث اغتيالات وتفجير سيارات، غالبها يعود لضباط من أجهزة الأمن. 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T16:30+0000

2025-01-14T16:30+0000

2025-01-14T16:30+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096790164_0:15:1540:881_1920x0_80_0_0_c31c8f1b20db84cf5fb13aceae76899b.jpg

وأشار مصدر من أهالي المنطقة لـ"سبوتنيك" إلى أن إدارة الأمن العام في سوريا بدأت، منذ صباح اليوم الثلاثاء، عمليات تمشيط في منطقة جبلة بحثًا عمن وصفتهم بفلول النظام السابق، علماً أن الحملة الحالية هي الأوسع في اللاذقية.وبحسب المصدر، فإنه منذ تولي الإدارة السورية الجديدة، سلم مئات الجنود والضباط في الجيش السوري أنفسهم من أجل تسوية أوضاعهم، وتلاحق الإدارة الجديدة الذين حملوا السلاح رافضين التسوية في بعض المناطق، لافتًا إلى أن الأخبار المتداولة في ريف جبلة هي "قيام عناصر مسلحة مجهولة باختطاف 7 عناصر من الأمن السوري، وهددوا بذبحهم إذا لم تنسحب القوات من المنطقة".وأصدرت إدارة الأمن العام بيانًا أكدت فيه إطلاق عمليات تمشيط في منطقة جبلة بحثًا عن مسلحين مجهولين، وذلك "بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة".ومنذ تولي الإدارة السورية الجديدة، سلم مئات الجنود والضباط في الجيش السوري أنفسهم من أجل تسوية أوضاعهم.ولكن، في الوقت ذاته، لم تُعرف الوجهة التي فرّ إليها ضباط ورجال النظام السابق الأمنيين، وحتى آخرين من أصحاب الرتب العسكرية والأمنية الدنيا.علماً أنه يوجد في محافظة اللاذقية 4 مراكز للتسوية حاليًا، هي: مركز المدينة، ومركز جبلة، ومركز القرداحة، ومركز الحفة، ومن المقرر فتح المركز الخامس في جبل التركمان.وقد تقدم إلى مراكز التسوية في المحافظة حتى الآن نحو 60 ألفًا، من الضباط وصف الضباط والعقداء والألوية والمجندين، منهم 25 ألفًا من مدينة اللاذقية وحدها، ومن جبلة نحو 25 ألفًا أيضًا، ومن الحفة والقرداحة نحو 10 آلاف. وهذا طبعًا عدا الأفراد التابعين للأفرع الأمنية الذين لم تبدأ عمليات التسوية معهم بعد، ويُنتَظَر أن يكونوا في مرحلة أخرى.رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا لـ"سبوتنيك": يمكن لروسيا أن تساعد سوريا وشعبها"منافس الشرع"... جمال سليمان يعود إلى سوريا... فيديو

https://sarabic.ae/20250114/تصويت-برأيك-هل-تجر-الأعمال-الفردية-في-سوريا-تدخلا-غربيا-بذريعة-الحماية-الدولية؟-1096783646.html

https://sarabic.ae/20250114/بعد-حوادث-القتل-والخطف-هل-يطلب-المسلمون-العلويون-في-سوريا-حماية-دولية؟-1096772418.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي