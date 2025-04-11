https://sarabic.ae/20250411/نائب-الرئيس-الإيراني-الغرب-فشل-في-خطته-لحرمان-بلادنا-من-التكنولوجيا-النووية-1099453950.html

نائب الرئيس الإيراني: الغرب فشل في خطته لحرمان بلادنا من التكنولوجيا النووية

نائب الرئيس الإيراني: الغرب فشل في خطته لحرمان بلادنا من التكنولوجيا النووية

سبوتنيك عربي

قال نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، اليوم الجمعة، إن العلوم والتكنولوجيا النووية اليوم هي قدرة ذاتية ومتجذرة في عقول أبناء... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T14:09+0000

2025-04-11T14:09+0000

2025-04-11T14:09+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات إسلامي جاءت بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، مؤكدا أن الغرب فشل في خطته لحرمان إيران من التكنولوجيا النووية.وأوضح أن "الأعداء منعوا الشركات الأجنبية من التعاون نوويا مع إيران، ويريد الغربيون أن يصبح التخصيب صناعة يحتكرونها، ويعتقدون أنه لا ينبغي لهم أن يسمحوا لأي دولة في العالم بتخصيب اليورانيوم، لذا يعملون بجهد وبكل ما أتيح لهم من سُبل لوقف إيران عن تقدمها في هذا المجال وحرمانها من التكنولوجيا النووية، لكنهم لم يتمكنوا قط من تحقيق أية نتائج من هذه التخريبات والمساعي".وأشار محمد إسلامي إلى أنه "في السنوات السابقة، ومع اقتراب إيران من توقيع عقود مع دول أجنبية لبناء محطة للطاقة النووية، أثارت أمريكا ضجة واضطراب مما دفع الشركات الغربية التي وقعت عقودا مع إيران الى الانسحاب، وقد اعترفت هذه الشركات أنها تعرضت لهذه الضغوطات".ولفت نائب الرئيس الإيراني إلى أنه سيتم صنع محطات الطاقة النووية محليا وبوقود إيران النووي.وفي السياق نفسه، تتجه الأنظار إلى سلطنة عُمان، حيث من المقرر انطلاق المحادثات الإيرانية الأمريكية يوم غد السبت، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة هذه اللقاءات، وما إذا كانت مباشرة أم عبر وسطاء.وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي، عبر منشور على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن طهران ستمنح هذه الجولة من الحوار "فرصة حقيقية"، مشددة على التزامها بالمسار الدبلوماسي دون استباق النتائج.وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد صرح أمس الخميس، بأن المفاوضات ستكون مباشرة، ويقودها المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مع مسؤول إيراني رفيع، لم يُكشف عن اسمه.لكن هذا الطرح تعارض مع ما أعلنه كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية عباس عراقجي، إذ أكدا أن الحوار سيجري عبر وسطاء، وليس بشكل مباشر.وكانت طهران قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن ردها على رسالة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس/أذار الماضي، أبدت فيها استعدادها للتفاوض غير المباشر بشأن ملفها النووي، ورفع العقوبات، من خلال طرف ثالث.يُذكر أن ترامب صرح في وقت سابق بأن إيران "ترغب بالتفاوض مباشرة، لكنها خائفة"، ملوحاً بالخيار العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وفي المقابل، رد المرشد الإيراني علي خامنئي بأن أي اعتداء على بلاده سيقابل برد "قاسٍ ومماثل".

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