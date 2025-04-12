https://sarabic.ae/20250412/الحصبة-تنتشر-في-25-ولاية-أمريكية-والإصابات-تتجاوز-700-حالة-1099492443.html
الحصبة تنتشر في 25 ولاية أمريكية والإصابات تتجاوز 700 حالة
الحصبة تنتشر في 25 ولاية أمريكية والإصابات تتجاوز 700 حالة
سبوتنيك عربي
تواجه وزارة الصحة الأمريكية ضغوطا هائلة لمواجهة التفشي الكبير لمرض الحصبة، الذي يسببه فيروس شديد العدوى. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T20:43+0000
2025-04-12T20:43+0000
2025-04-12T20:43+0000
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وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فإن تفشي الحصبة وصل إلى 25 ولاية أمريكية، في حين تجاوز عدد المصابين الـ700.وجاءت ولاية تكساس في المرتبة الأولى بين الولايات الأكثر تضررا، حيث سجلت 541 إصابة وحالتي وفاة لطفلين لم يتلقيا التطعيمات الخاصة بالوقاية من المرض.وشملت الولايات الأكثر تضررا كلا من نيو مكسيكو وكانساس وأوهايو وأوكلاهوما.وتعليقا على انتشار المرض، قال وزير الصحة روبرت كينيدي إن غالبية الإصابات تم تسجيلها بين أشخاص لم يحصلوا على التطعيمات المضادة للمرض، مشيرا إلى أنه تم إعادة نشر فرق طوارئ بمنطقة غرب تكساس الريفية التي تعد بؤرة التفشي الحالية.
https://sarabic.ae/20250226/أول-حالة-وفاة-أمريكية-بـ-الحصبة-1098209763.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الحصبة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الحصبة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
الحصبة تنتشر في 25 ولاية أمريكية والإصابات تتجاوز 700 حالة
تواجه وزارة الصحة الأمريكية ضغوطا هائلة لمواجهة التفشي الكبير لمرض الحصبة، الذي يسببه فيروس شديد العدوى.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فإن تفشي الحصبة
وصل إلى 25 ولاية أمريكية، في حين تجاوز عدد المصابين الـ700.
وجاءت ولاية تكساس في المرتبة الأولى بين الولايات الأكثر تضررا، حيث سجلت 541 إصابة وحالتي وفاة لطفلين لم يتلقيا التطعيمات
الخاصة بالوقاية من المرض.
وشملت الولايات الأكثر تضررا كلا من نيو مكسيكو وكانساس وأوهايو وأوكلاهوما.
وتعليقا على انتشار المرض
، قال وزير الصحة روبرت كينيدي إن غالبية الإصابات تم تسجيلها بين أشخاص لم يحصلوا على التطعيمات المضادة للمرض، مشيرا إلى أنه تم إعادة نشر فرق طوارئ بمنطقة غرب تكساس الريفية التي تعد بؤرة التفشي الحالية.