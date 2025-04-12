https://sarabic.ae/20250412/الخارجية-الإيرانية-النتائج-مستبعدة-في-هذه-المرحلة-من-مفاوضات-مسقط-1099469527.html

الخارجية الإيرانية: النتائج مستبعدة في هذه المرحلة من مفاوضات مسقط

الخارجية الإيرانية: النتائج مستبعدة في هذه المرحلة من مفاوضات مسقط

سبوتنيك عربي

استبعد محمد حسين رنجبران، مستشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، "تحقيق نتائج ملموسة في هذه المرحلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة... 12.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-12T07:31+0000

2025-04-12T07:31+0000

2025-04-12T07:31+0000

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وقال رنجبران، عبر حسابه عبر منصة "إكس"، إن "نتائج مفاوضات مسقط، سواء فشلت أم استمرت أم حتى أسفرت عن نتائج ملموسة (وهو أمر غير مرجح في هذه المرحلة)، ستكون لصالح الشعب والنظام الإيراني".وأضاف رنجبران أن "إيران استطاعت من خلال هذه المفاوضات غير المباشرة الحفاظ على عزتها الوطنية وإظهار حسن نيتها للعالم، في وقت تجد فيه العديد من الدول صعوبة في التواصل بشكل منطقي مع الإدارة الأمريكية الحالية".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، أن وزير الخارجية عباس عراقجي، وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، على رأس الفريق التفاوضي، الذي يضم نوابه مجيد تخت روانجي، وكاظم غريب آبادي، و المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي برئاسة المبعوث ستيف ويتكوف.‏وأوضح الإعلام الإيراني أن "المفاوضات بين ويتكوف وعراقجي، ستكون عبر نصوص مكتوبة ينقلها وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي"، مؤكدة أنه "من الممكن عقد اجتماع مباشر بين ويتكوف وعراقجي".في هذه الأثناء، قال مسؤول إيراني إن "المرشد الإيراني علي خامنئي، منح وزير الخارجية عباس عراقجي، صلاحيات كاملة في المحادثات مع واشنطن"، مؤكدًا أن "هذه المحادثات ستقتصر على القضية النووية".ومساء أمس، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "وفدين من إيران والولايات المتحدة، سيصلان إلى العاصمة العُمانية، لإجراء مفاوضات غير مباشرة، في 12 أبريل (نيسان الجاري) قبل الظهر، ومن المرجح أن تبدأ المحادثات بعد الظهر".بدوره، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "المطلب الأول لإدارة الرئيس دونالد ترامب، في المفاوضات سيكون أن تنهي طهران برنامجها النووي"، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يتطلب "تنازلات".وحذّرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصّب إلى أماكن آمنة، وذلك حسبما أعلن علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني.من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط "الاحترام المتبادل"، وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في تصريح متلفز يوم أمس، إلى أن العقوبات لم تؤثر على برنامج إيران النووي، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن المفاوضات لن تتم إذا استمرت سياسة "الضغوط القصوى" من واشنطن.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.

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